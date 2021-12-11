梅窩愉景灣行山｜易行靚景只需3小時　經紅白小屋神樂院多打卡位

梅窩位於大嶼山的東部，印象中我只是去過1次，而且是幾年前，當時的梅窩非常寧靜，沒有特別留下深刻的印象；而愉景灣同樣位於大嶼山的東部，我的印象是比較深刻和去的次數都比較多的！有幾年的聖誕節都會去愉景灣慶祝，因為那裡的氣氛比較外國，燈飾也很美！



梅窩和愉景灣兩個地方大有不同，最想不到的是可以行山前往兩地呢！這條路線很早以前已經想行，今次就趁住在愉景灣Staycation，從梅窩出發行去愉景灣，一次過行山＋Staycation啦！

以下是我的梅窩＞愉景灣行山經歷分享：（按圖看清👇👇👇）

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5:04pm開始向愉景灣方向走，當天的日落時間是大約6:30pm，那時已經見到金黃色的日照了，所以要加快腳步，預計大約2小時的路程，去到應該天黑了！不過如果沿途見到特別和美美的風景，我都是會停下來的XDD！（按圖看清👇👇👇）

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超好吃的墨西哥菜推介、愉景灣酒店住宿體驗（按圖看清👇👇👇）

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小感想：

梅窩去愉景灣這一段路非常易行，風景不錯，不但可以從高處欣賞銀礦灣，也可以遠眺坪洲，最大驚喜是看到銀礦灣的日落和稔樹灣的月光，日落前走入山路到天黑前走出山路，這一段路好像經歷了晝夜更替呢！個人覺得行完山直接去酒店Staycation真的有種去了旅行的感覺，大家如果走梅窩至愉景灣路段時不妨選擇加Staycation，可以是住梅窩或者愉景灣，來一趟行山＋Staycaton吧！

梅窩＞愉景灣行山路線：

起點：中環6號碼頭搭船去梅窩，船程大約35-55分鐘，詳情可到官網查詢！

（普通船：大約50-55分鐘/高速船：大約35-40分鐘）

- 梅窩碼頭＞銀礦灣沙灘＞奕園＞銀礦灣瀑布（大約30-45分鐘）

- 銀礦灣瀑布＞東灣頭路（大約15分鐘）＞向愉景灣進發

- 東灣頭路＞神樂院（大約52分鐘）＞海堤居22號（大約35分鐘）

最後在海堤居22號，乘搭T9 巴士到「海澄湖畔會所（對面）」站下車

終點：步行大約1分鐘便到達愉景灣酒店

全程大約用了3小時！



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】