【元朗信芯園】元朗信芯園花海盛放！元朗信芯園重開後種植百合、劍蘭等花朵，現在花海正在盛放，場內更設有不少日式打卡位，包括超美紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都超唯美！即看賞花攻略、打卡位、交通方法及其他詳情。

元朗信芯園百合+劍蘭花海盛放！日系紫藤花隧道/櫻花園/籐籃吊椅

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（FB @ Verda Tang授權）

元朗信芯園重開！向日葵花海重生+2款新花種盛放

信芯園3萬呎向日葵花海曾因歷經夏季大雨，花田被水浸壞而要暫停開放。經過一段時間修復，元朗信芯園現已重新開放，今次重開更將會展出香水百合和彩色劍蘭等新花種，而最近花海終於正式盛放！

香水百合和彩色劍蘭以外，信芯園指今年有很多新品種的劍蘭，在開花時開出五顏六色、十分鮮艷的花朵，大家可以去信芯園和超美打卡喇！想知信芯園最新花況，記得留意其官方專頁。

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12月重新開放 加設日式夢幻打卡位

元朗信芯園重開後新設日式主題區，設了不少日式打卡位，包括超美紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都超唯美，好像一秒置身日本旅行！在紫籐和玫瑰隧道下散步拍照十分浪漫，超有日本特色之餘亦可影到打卡靚相。

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元朗信芯園

時花：百合、劍蘭

地址：元朗新田

開放日期：2021年12月12日起至另行通知

開放時間：08:00-18:00

交通：元朗港鐵站乘76K巴士或紅色小巴17號，在「石湖圍」下車後，沿大水坑步行進內

