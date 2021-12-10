政府宣布立法會選舉投票日當日，香港居民可免費乘搭3大交通工具優惠，指定類型交通工具免費搭，包括港鐵、巴士、電車。到時候港人可以趁有免費乘車優惠前往投票，並盡情探索香港好去處！

立法會選舉投票日 交通工具免費搭 港鐵/巴士/電車｜附一日遊攻略

立法會選舉投票日（12月9日）當天，3大類別公共交通營辦商會為市民提供免費乘車優惠。參與活動的公共交通工具，將於當天的頭班車起至尾班車提供免費乘車優惠。

（圖片來源：Unsplash@florianwehde）

3大類別公共交通營辦商包括港鐵、專營巴士及電車，覆蓋全港多數交通工具路線，惟要留意部分公共交通工具並不適用於今次免費優惠：

1. 港鐵

包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不適用於機場快綫



2. 專營巴士

包括九巴、新巴/城巴、龍運巴士、新大嶼山巴士

（不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。）



3. 電車

適用於所有電車路線



香港居民在當日除了呼應政府呼籲，前往各區投票站投票外，相信亦是發掘香港好去處的好時機！想藉著立法會選舉投票日免費乘車優惠周圍遊，就要留意記者香港一日遊攻略喇！

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