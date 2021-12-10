政府宣布立法會選舉投票日全日免費搭3大交通工具！附一日遊攻略

撰文：陳俊堯
出版：更新：

政府宣布立法會選舉投票日當日，香港居民可免費乘搭3大交通工具優惠，指定類型交通工具免費搭，包括港鐵、巴士、電車。到時候港人可以趁有免費乘車優惠前往投票，並盡情探索香港好去處！

立法會選舉投票日 交通工具免費搭 港鐵/巴士/電車｜附一日遊攻略

立法會選舉投票日（12月9日）當天，3大類別公共交通營辦商會為市民提供免費乘車優惠。參與活動的公共交通工具，將於當天的頭班車起至尾班車提供免費乘車優惠。

（圖片來源：Unsplash@florianwehde）

3大類別公共交通營辦商包括港鐵、專營巴士及電車，覆蓋全港多數交通工具路線，惟要留意部分公共交通工具並不適用於今次免費優惠：

1. 港鐵

包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不適用於機場快綫

2. 專營巴士

包括九巴、新巴/城巴、龍運巴士、新大嶼山巴士
（不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。）

3. 電車

適用於所有電車路線

香港居民在當日除了呼應政府呼籲，前往各區投票站投票外，相信亦是發掘香港好去處的好時機！想藉著立法會選舉投票日免費乘車優惠周圍遊，就要留意記者香港一日遊攻略喇！

市區一日遊

屯門藍地新村壁畫打卡！屯門一日遊5大推介　必試$39士多啤梨刨冰屯馬綫｜宋皇臺站一日遊5大好去處　巨鯨壁畫打卡、歎九龍城美食灣仔新鞦韆草地可攜寵物！打卡一日遊5大景點：歎海景花系下午茶啟德一日遊4大好去處　全新空中花園打卡　草地寵物野餐兼賞日落荃灣海濱翻新設癲噹打卡位！荃西一日遊4大景點:行Donki/歎吉列牛屯赤隧道堤壩似沖繩！屯門單車一日遊6大打卡位　270度海景睇日落荃灣單車徑開通！一日遊5大食玩買好去處　隱世蛋撻店關注組瘋推觀塘一日遊行程｜微型展重現裕民坊／工廈歎美食／海濱噴泉睇日落上水鳳眼藍盛放！去大水管/大石磨打卡　踩單車一日遊4大食玩推介灣仔一日遊6大打卡景點　星街尋藍花楹　櫻花Cafe歎雲朵蛋白bagel

離島一日遊

坪洲一日遊｜登最高點手指山再環島探石　嚐黑糖珍珠港式絲襪奶茶鴨洲吉澳一日遊｜探秘罕見褐紅色角礫岩海蝕拱　品嚐正宗手打墨丸東龍島一日遊｜6大特色景點　罕見白崖空中飛索　附交通營地資訊東平洲一日遊｜探秘香港最東面小島　走遍斬頸洲、更樓石打卡熱點蒲台島一日遊｜探秘香港最南端奇石　經沿海郊遊徑到126燈塔打卡南丫島一日遊｜榕樹灣美食打卡　索罟灣行山買手信　兩種離島風情
地鐵
旅遊熱話