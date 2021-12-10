政府宣布立法會選舉投票日當日，香港居民可免費乘搭3大交通工具優惠，指定類型交通工具免費搭，包括港鐵、巴士、電車。到時候港人可以趁有免費乘車優惠前往投票，並盡情探索香港好去處！
立法會選舉投票日 交通工具免費搭 港鐵/巴士/電車｜附一日遊攻略
立法會選舉投票日（12月9日）當天，3大類別公共交通營辦商會為市民提供免費乘車優惠。參與活動的公共交通工具，將於當天的頭班車起至尾班車提供免費乘車優惠。
3大類別公共交通營辦商包括港鐵、專營巴士及電車，覆蓋全港多數交通工具路線，惟要留意部分公共交通工具並不適用於今次免費優惠：
1. 港鐵
包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不適用於機場快綫
2. 專營巴士
包括九巴、新巴/城巴、龍運巴士、新大嶼山巴士
（不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。）
3. 電車
適用於所有電車路線
香港居民在當日除了呼應政府呼籲，前往各區投票站投票外，相信亦是發掘香港好去處的好時機！想藉著立法會選舉投票日免費乘車優惠周圍遊，就要留意記者香港一日遊攻略喇！
市區一日遊
屯門藍地新村壁畫打卡！屯門一日遊5大推介 必試$39士多啤梨刨冰屯馬綫｜宋皇臺站一日遊5大好去處 巨鯨壁畫打卡、歎九龍城美食灣仔新鞦韆草地可攜寵物！打卡一日遊5大景點：歎海景花系下午茶啟德一日遊4大好去處 全新空中花園打卡 草地寵物野餐兼賞日落荃灣海濱翻新設癲噹打卡位！荃西一日遊4大景點:行Donki/歎吉列牛屯赤隧道堤壩似沖繩！屯門單車一日遊6大打卡位 270度海景睇日落荃灣單車徑開通！一日遊5大食玩買好去處 隱世蛋撻店關注組瘋推觀塘一日遊行程｜微型展重現裕民坊／工廈歎美食／海濱噴泉睇日落上水鳳眼藍盛放！去大水管/大石磨打卡 踩單車一日遊4大食玩推介灣仔一日遊6大打卡景點 星街尋藍花楹 櫻花Cafe歎雲朵蛋白bagel