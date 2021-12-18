新手行山路線｜漫步港島第四高峰西高山　2小時行完盡覽維港靚景

小時候就聽過香港「四面環山」，不過對教科書裏的描述無甚感覺。近年因為多了行山，才感受到這四個字的意思—雖香港只是彈丸之地，但無論你身處任何一區，總會有一座山在你附近。生活在這個萬家燈火的城市，我倆不時也會想出走上山，就簡單一個短訊便可穿上行山鞋出發，而在港島區的西高山便是其中一個「快閃」登山路線。



西高山位於香港島西部，介乎中西區與南區之間，海拔493米，為港島第四高峰。西高山除了有無敵海景，也可欣賞極美日落。由山頂盧吉道出發，登上西高山，再原路折返，整段路鋪設平整，對新手而言亦無難度，來回3小時左右便完成。若黃昏登頂，日落後便可沿夏力道走到山頂廣場，欣賞太平山的夜景才下山。

▼按圖看清沿途風景、行山路線👇👇👇

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有多條路線可前往西高山，其中一條最方便的便是在中環交易廣場的公共運輸交匯處，乘坐1號專線小巴，到總站山頂凌宵閣下車。下車後向山頂廣場方向前行，廣場旁邊有一條小徑盧吉道，沿路前行便會見到涼亭，這裏便是西高山的登山口。穿過涼亭，在右手邊會見到一條小山徑直通西高山山頂。

雖說攻頂，但其實一點也不難。從涼亭走上來約15分鐘，慢慢走最多30分鐘也可到頂。港九兩岸景緻盡收眼底。等了一會，終於到日落時分了。遠方海天一望無際，明明剛才的山下還是滿滿的高樓大廈，但到另一角度便可看到180度的無敵海景！

路線概要：

難度★★☆☆☆

風景★★★★☆

需時約2小時（拍照連休息）



長度：約4公里

補給：山頂廣場

裝備：行山鞋、充足糧水

交通：專線小巴1號、新巴15號、15B、X15



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（《香港山峰50全攻略》，萬里機構授權使用）

書名：《香港山峰50全攻略》

作者：蔡婷茵、李嘉怡



蔡婷茵 Avis Choy



「昨天下了雨，今天刮了風，明天太陽就出來了。」自小與陽光和汗水絕緣，因為一場30公里的夜山比賽而接觸行山，並為之着迷。喜歡探索生活的各種可能，行山以外，路跑馬拉松、車中泊露營、初嘗鐵索攀岩，當中有喜歡的，也有放棄了的；確信無論結果如何，得着總比錯失更多。



李嘉怡 Kylie Li



「影響我們一生的，並非偶爾為之的事情，而是我們一直在做的事情。」喜歡行山、酷愛挑戰、更愛腎上腺素飆升的感覺，急性子、好奇心旺盛、興趣是探索未知的世界。原本的三分鐘熱度，漸漸愛上行山並接觸路跑 、行澗、綑邊、泳綑、潛水、航拍。每年都為自己定下Bucket List，尋找更好的自己。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】