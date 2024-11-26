天文台料季風來襲　料一夜跌7度　日本專家教冚棉被正確保暖方法

天文台表示，受強烈東北季候風及其補充持續影響，未來一兩日氣溫逐步下降。根據天文台最新預測，明日（11月27日）最低氣溫跌至攝氏16度，與今日最高氣溫23度相比，一夜跌7度，料星期四（11月28日）氣溫將進一步下降。



氣溫急降，睡覺時不少人會在被子以外，多加一張毛毯，但是你又知不知道，究竟應該先蓋上毛毯再蓋被子，抑或是先蓋被子再蓋毛毯？日本節目請來專家解答，教你保持睡覺時身體「暖笠笠」！



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氣溫急降，睡覺時不少人會在被子以外，多加一張毛毯。（《ZIP！》節目截圖）

日本電視台節目《ZIP！》請來睡眠專家Hirano Mari教大家正確的蓋被子方法。首先，一般常用的被子可以按使用物料分為4大類，分別是羽絨被、羊毛被、棉被和聚酯纖維被。

日本電視台節目《ZIP！》請來睡眠專家Hirano Mari教大家正確的蓋被子方法。（《ZIP！》節目截圖）

睡眠保暖｜4款被子加蓋毛毯實測

4款被子各有不同的特點：羽絨被比較輕身，保溫而且通爽程度高；羊毛被吸濕性強，而且非常保溫；棉被的重量適中，吸濕性強；聚酯纖維被保溫而且比較耐用。

專家指，由於羽絨和羊毛的保溫程度較高，有效維持人體睡眠時的溫度，因此在使用這2款被子時，應該先蓋被子鎖住暖空氣，再蓋上毛毯避免溫度流失。

棉被的吸濕力強，睡覺時排出的汗水容易被吸走，保溫效果降低自然會愈睡愈冷。因此在身體和棉被之間用毛毯分隔，可以避免濕氣被抽走，保持身體的溫度。相反，聚酯纖維被的吸濕能力不高，睡覺時汗水積聚，特別容易感到潮濕黏膩。所以，同樣可以在先蓋上毛毯再蓋上被子，保暖效果更佳。

睡眠保暖｜學習分辨毛毯正面和底面

學懂分辨蓋被子和毛毯的先後次序後，再來學習分辨毛毯的正面和底面！專家教路，要分辨毛毯的方向，可以留意標籤位置。一般來說，毛毯標籤會縫在正面，而正面的毛質密度較高，觸感滑順；密度較低，觸感較粗的那一面就是底面。

分辨蓋被子和毛毯的先後次序非常重要。（《ZIP！》節目截圖）

最後，專家提醒如果不想毛毯移位，就要留意不論毛毯是蓋在被子上面或下面，都要將毯子的底面向著被子，借助毛毯的摩擦力讓被子不易跣走，睡覺時就可以全天候保持暖笠笠！

（《ZIP！》節目截圖）

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