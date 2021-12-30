新年好去處2022｜虎年行大運10大新年好去處！白爛貓/大大與小妹

【新年好去處2022】港九新界新年好去處大整合！農曆新年2022即將來臨！記者精選10大農曆新年好去處，列出新年商場活動、新年市集、新年打卡位、新年新春裝置。即看下文看清農曆新年好去處2022，準備新年行大運的大家要留意喇！（持續更新）

新年好去處2022｜虎年行大運8大新年好去處 大大與小妹新春祈福園

新年好去處2022【1】大嶼山白爛貓虎年新春打卡裝置

今個新年，亞洲超人氣角色白爛貓即將於2022年1月15日至2月8日，以全新虎年喜慶造型登陸東薈城名店倉！將設有6大打卡裝置，包括新春別注《橫財就手》貓抓板、《步步高陞》貓爬架及《年年有餘》魚罐頭等，更可大玩AR體驗贏取東薈城名店倉x白爛貓新春限定貼紙！東薈城更設新春期間限定店，售賣超過50款白爛貓商品，粉絲不可錯過！

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【新年好去處2022】白爛貓「虎肥屋潤」新春裝置詳情

地點： 東薈城名店倉二樓中庭廣場及二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期： 2022年1月15日至2月8日

時間： 每日早上10時至晚上10時

期間限定店開放時間： 每日早上10時至晚上10時



新年好去處2022【2】將軍澳胖虎賀歲遊樂園

超人氣角色《我不是胖虎》首度於新春驚喜登陸香港！MCP新都城中心將於由2022年1月13日至2月15日期間設「胖虎賀歲遊樂園」，設有6大虎虎生威新春打卡位，包括4.5米高巨型萌爆胖虎 、虎虎生威上河圖、巨型桃花樹、4米高巨型祈福花燈等等，虎年去睇老虎主題新年裝飾，超好意頭！

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【新年好去處2022】MCP新都城中心 X《我不是胖虎》「胖虎賀歲遊樂園」

日期：2022年1月13日至2月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1天幕廣場



新年好去處2022【3】馬鞍山大大與小妹新春愛情祈福遊樂園

今個農曆新年，本地網絡插畫界人氣情侶「大大與小妹」聯乘日本角色「柴犬工房」，由2022年1月11日至3月20日，打造多個新春好去處，於置富旗下多個商場設開運打卡場景，當中於馬鞍山廣場設「新春祈福遊樂園」上頭炷香求姻緣，祝願桃花運連連、有情人終成眷屬。

（置富Malls圖片）

【新年好去處2022】馬鞍山大大與小妹新春愛情祈福遊樂園

置富Malls新春行運Double Up

日期：2022年1月11日至3月20日

地址：新界馬鞍山西沙路608號



新年好去處2022【4】天水圍大大與小妹健康運場景

位於天水圍的+WOO嘉湖則設「龍精虎猛舞獅團」，以擊鼓除疫氣，齊齊以龍精虎猛的絕佳狀態迎接新一年！

（置富Malls圖片）

【新年好去處2022】天水圍大大與小妹健康運場景

置富Malls新春行運Double Up

日期：2022年1月11日至3月20日

地址：新界天水圍天恩路12-18號



新年好去處2022【5】沙田大大與小妹新春美食派對

於沙田置富第一城，亦設有「豐衣足食全盒派對」，祝福大家新一年豐衣足食，吃貨必去！

（置富Malls圖片）

【新年好去處2022】沙田大大與小妹新春美食派對

置富Malls新春行運Double Up

日期：2022年1月11日至3月20日

地址：新界沙田第一城銀城街1號、2號



新年好去處2022【6】紅磡大大與小妹財運風車

在紅磡置富都會，可在「財源滾滾樂滿屋」轉風車，祈求來年風生水起，吉星拱照，玩完一家充滿運氣！

（置富Malls圖片）

【新年好去處2022】紅磡大大與小妹財運風車

置富Malls新春行運Double Up

日期：2022年1月11日至3月20日

地址：九龍紅磡都會道6號



新年好去處2022【7】馬鞍山《癲噹》x《Usagyuuun小突兔》新春裝置

香港人氣卡通人物《癲噹》與日本原創角色《Usagyuuun小突兔》首次聯乘合作，於馬鞍山MOSTown新港城中心舉辦「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」新年主題活動。新春活動以茶樓為主題，打造了多個充滿吉祥寓意的茶樓場景，癲噹和小突兔更會以賀年點心造型登場和大家打卡，充滿過年氣氛！

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【新年好去處2022】Usagyuuun x Ding Dong「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」活動詳情

日期：2022年1月12日起至2022年2月15日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）



新年好去處2022【8】荃灣虎年卡通角色/竹福園林

今個農曆新年，荃新天地都有打造新春打卡好去處！插畫家鄭琪琪（Kiki）筆下的Cataholic Wonderland可愛角色換上虎年應節新裝進駐商場主題佈置，打造多個新春打卡位，包括古色古香的竹福園林、尋寶祝福迷宮等等，寓意虎年行大運！

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【新年好去處2022】虎年竹福主題佈置開放詳情

日期：2022年1月22日至2月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期中庭及2期中庭



新年好去處2022【9】沙田中心/沙田廣場新春灯篭陣

今個新春，恒基兆業旗下多個商場舉辦「和風祈願開運祭」，打造多個新年商場活動，東瀛祈福萌物御神籤首次進駐香港。沙田中心設有「和風祈願灯篭陣」，有助來年趨吉避凶！

（恒基兆業圖片）

【新年好去處2022】恒基兆業商場 和風祈願開運祭

日期：2022年1月14日至2月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田中心L3大堂（譚仔雲南米線對出）、沙田廣場L3（扶手電梯旁，創輝珠寶對出）



新年好去處2022【10】屯門時代廣場2.5米高日本動物御神籤裝置

屯門時代廣場設有「勝利萌虎神社」，設有2.5米高巨型日本動物御神籤打卡裝置，裝置參考京都建仁寺勝利之神設計，放大近30倍！可以在前面誠心祈福，新一年將會順順利利！

（恒基兆業圖片）

【新年好去處2022】和風祈願開運祭

日期：2022年1月14日至2月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：屯門時代廣場南翼L1大堂

