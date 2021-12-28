【新年好去處2022】農曆新年2022即將來臨！記者精選4大農曆新年好去處，列出新年商場活動、新年市集、新年打卡位、新年新春裝置。即看下文看清農曆新年好去處2022，準備新年行大運的大家要留意喇！（持續更新）

新年好去處2022｜虎年行大運4大新年好去處 癲噹x小突兔/日式神社

新年好去處2022【1】馬鞍山《癲噹》x《Usagyuuun小突兔》新春裝置

香港人氣卡通人物《癲噹》與日本原創角色《Usagyuuun小突兔》首次聯乘合作，於馬鞍山MOSTown新港城中心舉辦「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」新年主題活動。新春活動以茶樓為主題，打造了多個充滿吉祥寓意的茶樓場景，癲噹和小突兔更會以賀年點心造型登場和大家打卡，充滿過年氣氛！

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【新年好去處2022】Usagyuuun x Ding Dong「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」活動詳情

日期：2022年1月12日起至2022年2月15日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 （港鐵馬鞍山站B出口）



新年好去處2022【3】荃灣虎年卡通角色/竹福園林

今個農曆新年，荃新天地都有打造新春打卡好去處！插畫家鄭琪琪（Kiki）筆下的Cataholic Wonderland可愛角色換上虎年應節新裝進駐商場主題佈置，打造多個新春打卡位，包括古色古香的竹福園林、尋寶祝福迷宮等等，寓意虎年行大運！

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【新年好去處2022】Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福主題佈置開放詳情

日期：2022年1月22日至2月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期中庭及2期中庭



新年好去處2022【3】沙田中心/沙田廣場新春灯篭陣

今個新春，恒基兆業旗下多個商場舉辦「和風祈願開運祭」，打造多個新年商場活動，東瀛祈福萌物御神籤首次進駐香港。沙田中心設有「和風祈願灯篭陣」，有助來年趨吉避凶！

（恒基兆業圖片）

【新年好去處2022】恒基兆業商場 和風祈願開運祭

日期：2022年1月14日至2月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：沙田中心L3大堂（譚仔雲南米線對出）、沙田廣場L3（扶手電梯旁，創輝珠寶對出）



新年好去處2022【4】屯門時代廣場2.5米高日本動物御神籤裝置

屯門時代廣場設有「勝利萌虎神社」，設有2.5米高巨型日本動物御神籤打卡裝置，裝置參考京都建仁寺勝利之神設計，放大近30倍！可以在前面誠心祈福，新一年將會順順利利！

（恒基兆業圖片）

【新年好去處2022】恒基兆業商場 和風祈願開運祭

日期：2022年1月14日至2月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：屯門時代廣場南翼L1大堂

