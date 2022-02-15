迪士尼音樂會宣布4月回歸！一連4場　附優先訂票優惠/票價/日期

迪士尼音樂會DISNEY IN CONCERT今個春天回歸！迪士尼音樂會以往2次均是一票難求，今次音樂會將帶來更多新的演出元素，演奏經典迪士尼故事主題曲目，包括《冰雪加緣》、《美女與野獸》、《阿拉丁》等，「陣容」非常吸引，現於網上訂票，更可享訂購快閃優惠，即睇下文了解詳情啦！



迪士尼音樂會「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」宣布於今年4月回歸！音樂會由香港著名指揮家馮嘉興率領的「HKSW交響樂團」率領演出，於九龍灣國際展貿中心（Emax）共演出4場。

圖片來源：01空間

音樂會會以迪士尼歷來最受歡迎的動畫，包括《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《美女與野獸》、《魔髮奇緣》、《小美人魚》及《花木蘭》，結合原版動畫電影畫面和音樂，同步為觀眾呈現出一場豐富的音樂盛宴。

（圖片來源：Trip.com）

迪士尼音樂會「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」於2022年4月30日及5月1日，共演出4場，每日2場，開演時間分別是15:00及19:30，每節110分鐘（連15分鐘中場休息時間）。

音樂會門票分為$580、$480、$380及$280。由即日起至2022年4月26日，在 「01空間」 網上購票可享免手續費優惠及可獲較前坐位。門票數量有限，售完即止。有興趣的話可以訂票 👉🏻https://bit.ly/3oO3KqF。

迪士尼音樂會「DISNEY IN CONCERT: A Magical Celebration 2022」

日期：2022年4月30日及5月1日

時間：15:00／19:30（各2場）

票價：$580／$480／$380／$280

購票優惠方式：01空間即日起優先訂票 $0手續費 並設有疫情期間退款保證！(售完即止)/ Trip.com網上售票系統