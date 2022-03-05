新手行山｜漫步河背水塘竹林隧道S型水壩　輕鬆易行圍繞水塘一圈

河背水塘位於元朗八鄉，海拔250米高，在錦田河上游，被群山包圍著，屬於大欖郊野公園的一部分，環境優美，是非常受歡迎的初級行山路線！不但有港版嵐山之稱的竹林隧道，還有香港少有的S型水壩，重點是平坦易走，短程路線，非常適合行山新手！



每次想去行山時都會把河背水塘放在List中，但是每次都總會有些理由就沒有選到這條路線，亦有試過約好了但到當日又有突發事件而取消，心想難道我跟河背水塘就是沒有緣份XD 於是就沒有特別去計劃要去的時候，緣份就到了！在地朋友約我去河背水塘行山，有他們帶路一定不會錯過任何靚景位置呢！

河背水塘位置（自由旅生授權使用）

前往河背水塘的交通：

在錦上路地鐵站C出口對出的小巴站乘搭71號小巴在河背總站落車！

注意：71號小巴的總站在元朗泰衡街，去到錦上路地鐵站都算比較後的站，所以好大機會會上不到車，亦都有可能小巴滿座直接飛站，當天我們等了大約半小時都沒有小巴到站，所以不建議在錦上路地鐵站乘搭小巴！



建議在元朗地鐵站A出口出發，步行大約8分鐘到元朗泰衡街總站乘搭71號小巴在河背總站落車！

總結步行路線：錦上路站＞河背村＞河背水塘家樂徑（原路折返）



河背水塘家樂徑路線正常45分鐘就行完，不過我們花了比較多的時間在不同位置拍照和途中遇見了小意外，所以就用多了時間，如果計劃前往，預計花費大約3-4小時是非常充足的！

接下來部分是我的河背水塘行山的體驗分享：按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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影相打卡位1：開揚水塘景

然後一邊圍繞住水塘走一邊見到靚景就走下去拍照！不同角度拍攝水塘會有不同的風景！

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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在拍攝小瀑布期間聽到有人哀叫聲，轉入去在河背越野單車徑出口位置發現有人連單車倒地=0=一位外籍初級越野單車玩家竟然選擇這條高難度的路線，好在倒下位置是在出口，如果中途倒下就怕沒有人發現！玩越野單車和行山一樣，都是要按步就班和不要獨自前往好一點呢！等待救護車來到接走傷者後，我們也下山回到錦田啦！

小感想：

河背水塘之行終於成行啦！今次有兩位在地朋友帶路，所以發掘了好多拍照美美的位置！對於行山新手來說，走這一段路會覺得好幸福，路程短而平坦，有水塘風景、竹林隧道和S型水壩，一次過滿足3個願望呢！



以下是我的河背水塘行山路線：

12:04pm 到達錦上路地鐵站C出口

12:35pm 在往河背村的71號小巴站等待大約半小時仍未有71號小巴經過此站，改搭的士前往

12:55pm 到達河背村71號小巴總站

1:32pm 到達河背水塘家樂徑，圍繞著水塘走一圈

2:58pm 到達竹林隧道的入口

3:28pm 到達S型水壩步道

3:40pm 離開水壩步道

4:04pm 到達瀑布位置

4:14pm 發現一位越野單車玩家受傷，等待救護車到來

5:30pm 回到錦上路站



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】