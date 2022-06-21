韓國入境限制7月再放寬！港人不需申請簽證入境 附K-ETA申請詳情

【韓國入境｜韓國簽證】韓國入境限制於7月起放寬，最新公佈香港旅客不再需要申請簽證，也可以以觀光目的入境韓國，前往韓國觀光遊玩。可以睇睇記者親身直擊韓國入境整個過程（有片）！

韓國入境｜韓國再放寬入境限制！濟州6月起開關+港人可免隔離入境

【6月21日02:00更新】

韓國領事館於晚上7時公布，即將恢復香港特別行政區及BNO護照持有人免簽證入境，可以 旅遊、商務會議、探親等短期訪問目的入境，並且實施K-ETA，由2022年7月1日起正式生效。所有旅客必須要在事先申請K-ETA並獲得批准，才能登上前往韓國的航班及船隻。而港人的K-ETA申請將於2022年6月30日 00:00(KST)起接受申請。

在出發前至少24小時前在K-ETA網站（https://www.k-eta.go.kr）申請，並且登記個人資料，從以獲得旅行許可，結果將於電子郵件形式通知。費用為每人10,000韓元，而K-ETA有效期間為兩年。

而其他韓國入境要求詳情懶人包可以看：記者親身入境韓國全過程！8大注意事項+回港準備須知

【5月25日17:00更新】

韓國領事館公布，於6月1日起，香港居民可以旅遊目的申請入境簽證，前往韓國旅遊。

因應疫情，韓國領事館暫僅容許個人申請，入境簽證申請人數每日限額為30人，等候區內最多允許10人同時逗留。申請者須於前往指定官方網頁，以英文或韓文填寫電子申請表格。成功遞交電子申請表格後，申請者須於星期一至四上午9時至11時30分，親身前往韓國領事館遞交相片、個人護照等其餘申請文件，並繳交相關費用，價格為$320。

韓國入境簽證申請日數為最少7個工作天（星期六、日及公眾假期除外）。申請成功後，申請者將接獲手機短訊通知，其後可參考短訊指示時間，於星期一至五下午1時30分至4時30分期間，前往領取入境簽證。詳細申請方法及所需文件可參考以下網站：

點擊前往電子申請表格

點擊前往申請表格填寫教學

【5月4日19:00更新】

韓國中央災難安全對策本部今日（5月4日）宣布，繼4月免除海外人士的入境隔離後，由6月1日起，外國旅客可以免簽證入境濟州島和江原道襄陽。惟香港、澳門、台灣等地將排除在外。

由6月1日起，外國旅客可以經由濟州國際機場，以免簽證方式入境並停留30天。

城山日出峰（圖片來源：韓國觀光公社）

根據現行措施，外國人（無簽證及免簽證禮遇入境韓國的）入境韓國首爾等地需要事先申請電子旅行許可（K-ETA），而目前96個K-ETA申請許可國家或地區中，不包括香港和澳門地區在內。

由6月1日起，入境海外旅客需要接種至少2劑世界衛生組織認可的新冠疫苗，並於檢疫情報系列預先登記接種記錄及上載證明；於出發前48小時內接受PCR核酸檢測，並在入境當日完成一次核酸檢測，即可豁免隔離。

另外，由4月1日起，入境韓國後可立即乘坐巴士、地鐵等公共交通工具，毋須再乘坐專用防疫計程車、防疫巴士、防疫KTX等。

【3月11日17:00更新】

為防止新冠病毒蔓延，韓國現時對所有入境人士實施隔離措施，無論有否接種疫苗都要接受7日居家隔離，並要向當局出示離境48小時內的核酸檢測陰性證明，並在入境第1日和隔離解除前一天再次接受核酸檢測。

韓聯社報道，韓國政府將會在3月21日起放寬韓國入境限制，只要完成接種新冠疫苗並登記接種史，入境韓國就毋須進行7日居家隔離。

根據新規定，入境韓國人士如要豁免隔離，就必須要在抵埗前14天至180天內，完成接種第2針新冠疫苗，或者已打完第3針。如果在韓國以外地區接種疫苗，就必須向有關當局提交接種證明。

由4月1日起，曾在海外接種但未向韓國當局登記接種史的人士，可以直接在稱為Q-CODE的檢疫資訊輸入系統填寫接種紀錄並附上證明，但並不包括來自巴基斯坦、烏茲別克、烏克蘭、緬甸4個國家的人士。

韓國政府由4月起亦會允許入境人士使用公共交通工具，並因應疫情情況，再分階段放寬有關發放簽證、增設航線等限制措施。