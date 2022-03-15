新西蘭入境|擬提早向全球通關 最新旅客入境時間表料於本周內公布

【新西蘭入境】新西蘭有望提早通關！新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）最新宣布，將提早放寬旅遊入境限制，當局期望於本周內公布入境時間表，盡快向全球旅客通關！

新西蘭入境｜新西蘭擬提早通關 最新旅客入境時間表料本周公布

全球新冠疫情仍持續擴散，但不少國家已經陸續通關！新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）早前（14日）表示，將會提早放寬新西蘭入境限制，並展望於本周內公布入境時間表，讓全球旅客可以盡快通關。她又稱，澳洲公民預計可以於7月率先入境新西蘭，其後再逐步開放予有簽證豁免的國家民眾，期望有關措施可以提前執行。

（圖片來源：Unsplash）

新西蘭早於2月底起分5階段放寬新西蘭入境限制，以重開邊境予指定人士，其中包括由2月27日起已接種新冠疫苗的新西蘭公民，從澳洲回國後可以豁免強制隔離，預計最遲7月份免簽證地區的外國旅客可入境新西蘭，並於10月份全面開放予來自所有國家及地區的旅客。

新西蘭通關日期：

-2022年2月27日起陸續放寬入境限制

-最新期望於3月內公布旅客入境時間表，提早通關

新西蘭入境條件：

第1階段：2月27日起，所有已接種新冠疫苗的新西蘭公民可從澳洲回國



第2階段：3月13日起，所有地區入境的國民、擁專業技術勞工、參與工作假期計劃人士可獲准入境新西蘭



第3階段：4月12日起，允許最多5,000名外國學生入境，及其他符合條件、持有臨時簽證人士入境，惟以上人士均須自我隔離10天



第4階段：7月起澳洲公民可以率先入境，及後放寬至免簽證地區的外國旅客



第5階段：10月份開放來自所有國家及地區的旅客



（2月份公布）

