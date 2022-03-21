東方航空墜機！廣西墜毀132人失聯 內地專家：中國21世紀最大空難

【東方航空墜機】東方航空一架波音737客機在執行昆明飛往廣州的航班任務期間，於廣西梧州上空失聯，目前已確認該飛機已墜毀。機上旅客123人、機組9人，共132人全數失聯，內媒報道指，有專家形容今次空難為中國大陸21世紀以來最大空難。

東方航空墜機！廣西墜毀132人失聯 內媒：中國21世紀最大空難

綜合內媒報道，東方航空（東航）一架搭載132人的波音737客機，在廣西梧州藤縣上空墜落至梧州市藤縣琅南鎮莫埌村，並引起森林大火。目前救援團隊已集合趕赴現場進行搜救，暫時未知傷亡情況。

（示意圖，非涉事飛機）（圖片來源：東方航空）

據內媒報道，該東方航空墜機的客機為波音737-800客機，機齡6.8年，屬於較新的客機，該東方航空墜機航班原定於下午1點10分從昆明長水機場起飛，3點05分到達廣州白雲機場，但飛機起飛後，於約下午2點20分與地面失去聯繫。

中國東方航空一架波音737-800客機墜毀，引外界質疑飛機製造商波音公司的安全性。波音737客機近年曾發生眾多事故。

其中包括：

於2020年1月8日，烏克蘭國際航空PS752波音737-800型雙引擎客機，在伊朗德黑蘭機場起飛後遭伊朗革命衛隊防空導彈擊中，無人生還。

2016年3月19日阿聯酋廉航飛翔杜拜（FlyDubai）FZ981波音737-800客機於俄羅斯嘗試降落時墜毀，機上62人死亡。

2010年5月22日印度快運航空IX812波音737-800客機在印度降落時墜毀，機上166人中僅8名生還。