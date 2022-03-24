半島Staycation優惠|人均$1490起包升級豪華海景房+早晚餐+下午茶

【Staycation優惠】半島酒店推出酒店Staycation快閃優惠！保證升級豪華海景客房，包早餐、晚餐及下午茶，人均只需$1,490起，而且星期六日及公眾假期都是均一價！即看內文優惠詳情！

半島酒店Staycation優惠｜人均$1,490起 升級豪華海景客房+早晚餐+下午茶外賣

半島酒店推出多項酒店Staycation快閃優惠，低至23折！半島酒店Staycation優惠包括「一泊3食」悠閒住宿旅之旅，可以保證升級至特級豪華海景客房 ，並享用早餐及外賣下午茶，以及自選在大堂茶座享用午餐或在於客房享用精選晚餐，人均低至$1,490起，更適用於星期一至日及公眾假期。

半島酒店Staycation優惠【1】保證升級至特級豪華海景客房一泊＋3 食住宿套餐

2 位成人入住，每位只須 HK$1,639起（已含10%服務費）

ー保證升級至特級豪華海景客房

ー於大堂茶座享用早餐 （兩位用）

ー入住日享以下其中一款餐飲體驗

1）於大堂茶座享用午餐

2）於客房享用精選晚餐

ー退房日領取半島經典雙人下午茶外賣禮盒



半島酒店Staycation優惠【2】保證升級至高級海景套房＋$1,000 酒店消費額

2位成人入住，每位只需$2,464起（已含10%服務費）

ー保證升級至高級海景套房

ー於大堂茶座享用早餐（兩位用）

ー每房 $1,000 的酒店消費額，適用於餐廳 （今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、房內送餐服務及酒店宴會服務除外)、水療中心、半島精品及迷你酒吧



半島酒店Staycation優惠【3】豪華客房買一晚送一晚＋$1,000 酒店消費額

2 位成人入住，每位只需$2,464起（已含10%服務費）

ー入住豪華客房兩晚

ー於大堂茶座享用早餐 （兩位用）－入住第 2 及第 3 日

ー每房$1,000的酒店消費額，適用於餐廳（今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、房內送餐服務及酒店宴會服務除外）、水療中心、半島精品及迷你酒吧



今次半島酒店推出的快閃優惠，將似KKday官網及應用程式發售。半島酒店Staycation優惠由3月25日00:00起開始預訂，有興趣就千萬不要錯過！

半島酒店Staycation優惠詳情



優惠預訂期：2022年3月25日00:00至3月31日23:59

入住日期：2022年3月25日至4月20日

預訂網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/115472?cid=9429

