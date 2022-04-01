泰國旅行2022｜曼谷全新夜市JODD FAIRS　重現地道火山排骨美食

去到泰國旅遊就一定少不了到訪當地夜市，以曼谷地區為例就已經有十多個夜市。但受疫情影響，港人熟悉的拉差達火車夜市等都一一關閉，令大家相當失望，再可以去旅行之時到底還有多少夜市？



大家不用擔心，拉差達火車夜市只是以全新面貌示人！根據最新消息，拉差達火車夜市以新名字「JODD FAIRS夜市」面世，以往受歡迎的火山排骨美食等都一一重現！

小編帶大家看看吧！同場加映其他仍營業的夜市！

1. JODD FAIRS夜市

全新JODD FAIRS夜市一改以往色彩繽紛的帳篷，而是統一以白色簡約色作主調，充滿文青風格。於上年十一月，夜市亦遷址至拉瑪九路重新亮相於人前！舊有的拉差達火車夜市標誌物亦由火車變成古董車，令人眼前一亮！

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夜市上可見大家熟悉的泰國地道美食如火山排骨、鮮榨果汁、串燒等。當然少不了服裝店！小編還記得自己到曼谷旅遊時必到夜市的服裝店購入超值又靚的服裝，好想念啊！

地址：Phra Ram 9路

營業時間：星期一至日 11:00-24:00

交通：Mrt Phra Ram9站步行5分鐘



2. Asiatique the Riverfront河濱夜市

到過曼谷旅遊的朋友一定會認識Asiatique河濱夜市！這個夜市於2012年4月開幕，前身是曼谷早期對外貿易的重要港口，於1947年停止營運荒廢後就改造成河濱碼頭夜市，集餐廳及購物商店於一身，相當多元化！地標亦以華麗的摩天輪為名，感覺猶如置身歐洲一樣！

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河濱夜市內也有各地餐廳，去到曼谷突然想食日本菜、西餐都無問題！完全滿足到你的味蕾！也有各式各樣的購物商店！

地址：2194 Charoen Krung Rd, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, Krung Thep Maha Nakhon 10120泰國

營業時間：每天16:00～00:00

交通：BTS「Saphan Taksin 站」下車，由2號出口走到「Sathorn Pier中央碼頭」，搭乘免費接駁船到達



3. 水門街夜市 Palladium Night Market

香港人熟悉的水門街都有夜市，就是水門街夜市！夜市有各種各樣的攤檔，目不暇給！根據泰國政府規例，逢星期一晚街邊小販是不可以擺檔的，但這裡星期一晚都可以照樣擺檔！大家去旅行時又多一個選擇！

這個夜市亦分了兩邊，一邊是普通的夜市攤檔，而另一邊就是DIY手作的夜市，集合不同小販的DIY創作物，很多元化！

夜市位於The Palladium商場地下的外面範圍，所以可輕易到達，絕不是偏遠。到附近行逛的朋友不妨看看！

地址：487 Phetchaburi Rd, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand

交通：CHIT LOM奇隆站



小編跟大家一樣，期待通關後其他夜市會重開! 可以重新感受泰國曼谷的繁華和熱鬧！

【本文獲「KKday」授權轉載。】