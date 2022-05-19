賞你住2022|賞你住酒店名單一覽！5月開始預訂 附參加方法+住宿期

【賞你住2022】賞你住2022酒店名單、參加資格及入住要求一文睇清！旅遊發展局（旅發局）推出新一輪「賞你住2022」活動，符合資格的市民可享$500本地酒店住宿折扣優惠！今次賞你住2022有近100間酒店參與，包括半島酒店、港島海逸君綽酒店、迪士尼酒店、維港凱悅尚萃酒店、奕居等。即睇賞你住2022酒店名單、參加資格及入住要求！

賞你住2022｜賞你住酒店名單一覽！附賞你住3.0參加方法+申請日期

旅遊發展局（旅發局）推出新一輪「賞你住」活動，只要在合資格零售或實體餐飲商戶消費滿$800金額，即可享$500本地酒店住宿折扣優惠，近100間酒店將於5月24日早上11時起開始預訂！

👇👇截至5月5日為止，最新參與計劃酒店名單👇👇

賞你住2022【1】參加資格：

參加「賞你住」活動，必須於酒店登記入住前年滿18歲，持有有效香港永久性居民身份證，以及在推廣期內於香港合資格實體零售及／或實體餐飲商戶，消費不少於港幣$800。而同住客人無須符合以上規定。

所有入住酒店客人必須遵守政府《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第 599L 章）下有關 「疫苗通行證」規例的指示和要求，以及所有政府生效的所有抗疫措施。

政府的「疫苗通行證」就康復者及不同年齡人士的接種要求均有所不同，詳情請參閱https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/vp_t1_CHI.pdf。各酒店採取不同防疫措施及接種疫苗的要求，建議於預訂酒店前直接向相關酒店查詢及政府新聞網站了解詳情。

（資料圖片）

賞你住2022【2】參加方法

由2022年5月6日起至7月17日，在合資格香港實體零售及╱或實體餐飲商戶消費滿港幣$800，並保留據正本。在入住酒店前提交收據，經酒店確認預訂成功後即可享$500住宿優惠折扣。每人憑最多兩張機印收據可享用一次住宿折扣優惠，名額有限、先到先得。

在2022年5月24日上午11時起，在「賞你住」網站按照指定預訂方法，發送電郵或透過酒店網站預訂房間。提提大家，早於5月24日上午11:00提交預訂，或以非指定的方式預訂房間，不能享用住宿折扣優惠。

賞你住2022【3】換領步驟

賞你住2022【4】預訂期及酒店住宿期

預訂期：2022年5月24日上午11:00 至7月17日

酒店住宿期：2022年5月24日至7月19日（須於2022年7月17日或之前入住）

（圖片來源：愉景灣酒店）

賞你住2022｜消費時可以使用消費券 不接受信用卡/網購收據

「賞你住」活動的有效機印收據上必須清楚列有商戶名稱、消費項目、日期及消費金額。

在實體零售及實體餐飲商戶消費時可以使用消費券，包括4個儲值支付工具（如: 支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK）作為付款途徑，惟要留意收據必須清楚列明以上要求。

如持有信用卡、易辦事等電子貨幣付款存根正本，不被視為有效商戶機印收據正本。另外，由於網購消費收據較難分辨真偽，亦容易發生重印單據的情況，因此只接受實體店的機印收據正本。即使是先在網上購物再到店鋪取貨，仍屬網購消費，同不被視為有效商戶機印收據正本。