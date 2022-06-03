元朗好去處|元朗10萬呎農莊$80起任玩7小時！親餵兔仔/繩網陣/BBQ

【元朗好去處】想趁著好天氣外出郊遊「放電」，度過悠閒假日？位於元朗的音樂農莊佔地超過10萬呎，設有28種遊樂設施，體驗親餵小動物、繩網陣、木製鞦韆、彈床及BBQ等！音樂農莊收費最平人均$80起已經可以玩足7小時，農莊入場費已包無限任玩多項設施場費及飼料一份，不論是大人小朋友都可以盡情玩樂！

元朗好去處｜元朗10萬呎農莊$80起玩7小時！親餵兔仔/大草地

（圖片來源：FB@小白兔音樂農莊 New Bunny Wonderland）

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放假不想經常留在冷氣房，不妨到農莊郊遊放電！位於元朗的小白兔音樂農莊，佔地超過10萬呎，場內更有5千呎草地，提供多達28種遊樂設施，不論是一家大小抑或三五知己都可以度過充實的一日！

（圖片來源：FB@小白兔音樂農莊 New Bunny Wonderland）

小白兔音樂農莊的收費分為假日及平日，成人收費最平$80起，3至11歲小朋友收費則為$100起，而65歲或以上長者收費則為$50。音樂農莊亦歡迎客人帶寵物進場遊玩，每隻寵物收費$40。入場後可以農莊的營業時間內盡情遊玩，最長可以玩足7.5小時！

農莊入場費已包無限任玩多項設施，包括木製鞦韆、繩網陣、大草地、海盜船、花花橋、立體照相館、親親小動物、爬蟲館、彈床等。而每位入場費更會包飼料1份（額外加購每份$20）、小白兔紀念品1份及夾公仔代幣2個。但要注意，不可餵小動物進食外來食物啊！

（圖片來源：FB@小白兔音樂農莊 New Bunny Wonderland）

想玩得更盡慶，可以追加場內BBQ套餐（最少4位）。如果想自行攜帶食物，可以只選購租燒烤爐開爐費$200，附4包炭及燒烤叉，不包餐具；又或者可以選擇代訂燒烤包，每個$78，包肉類、丸類及水等。同時亦設有BBQ任食套餐，人均$208起包任食BBQ及農莊入場費。

小白兔音樂農莊｜交通方式：

1）於西鐵錦上路站轉乘的士

2）於西鐵錦上路站轉乘農莊專線巴士，收費為$50/程

3）乘坐小巴608號線

4）乘坐巴士54/251B號線

5）自行駕車，農莊設有泊車位置

（圖片來源：FB@小白兔音樂農莊 New Bunny Wonderland）

小白兔音樂農莊

地址：元朗八鄉橫台山永寧里芝麻嶺1號

營業時間：（星期二至五）11：00-18：00（星期六、日及公眾假期）10：30-18：00

*逢星期一休息（公眾假期除外）

