夢幻甜品主題展7月登陸將軍澳！5大打卡位 巨型蛋撻彈床/冬甩滑梯

【將軍澳好去處】人氣甜品主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」7月登陸將軍澳！「The Dessert Museum」先後於杜拜、新加坡及馬尼拉展出，香港站設有5大主題打卡位裝置，其中一個蛋撻造型彈床更是香港站獨家限定，好玩之餘又可以打卡影相！

夢幻甜品打卡展覽7月登陸將軍澳！5大必玩 巨型蛋撻彈床/甜甜圈滑梯

曾在多個海外地區舉辦的「The Dessert Museum」甜品主題打卡展覽，將於7月登陸將軍澳！「The Dessert Museum」香港站設有5大色彩繽紛的甜品主題打卡裝置，包括「七彩童夢甜甜圈」、「幸福馬卡龍下午茶」、「仲夏黃金沙灘夢」、「棒棒糖繽紛世界」、以及香港站獨家限定的「情迷『彈』撻樂園」，少女心爆棚！

必玩打卡位【1】七彩童夢甜甜圈

走進6米高的甜甜圈夢幻世界，除了可以尋找到超過10款不同口味的甜甜圈，更可以大玩甜甜圈滑梯，感受童年快樂時光！

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必玩打卡位【2】情迷「彈」撻樂園

要數到香港獨有的甜品，當然不少得酥脆蛋撻！香港站限定的情迷「彈」撻樂園，金黃色巨型蛋撻化身成彈床，讓大家可以盡情放電！

（圖片來源：東港城）

必玩打卡位【3】幸福馬卡龍下午茶

粉色系馬卡龍配上法式情調巨型茶壺，入內可以探索大小不一的幻彩發光藝術波波，適合拍出唯美打卡照！

「The Dessert Museum」馬尼拉站（圖片來源：東港城）

必玩打卡位【4】仲夏黃金沙灘夢

置身於種滿金黃色香蕉的仲夏沙灘，戴上VR眼鏡後，更可以360度感受全球首個真正「元宇宙甜點藝術展覽」的視覺衝擊！

「The Dessert Museum」馬尼拉站（圖片來源：東港城）

必玩打卡位【5】棒棒糖繽紛世界

置身於棒棒糖繽紛世界的彩虹光影主題裝置下，大人和小朋友可以倚坐在棒棒糖遊玩搖擺！

除了場內的藝術甜點裝置，商場更與「The Dessert Museum」合作推出全球首個「The Dessert Museum 元宇宙甜點藝術展覽」，只要登入指定應用程式，即可欣賞展覽中不同主題裝置，順利完成元宇宙任務及親臨商場裝置進行終極任務後，更可換領「The Dessert Museum」官方限量 NFT、主題禮品或電子現金券！

「The Dessert Museum」香港站

日期：2022年7月14日至9月4日

地點：東港城一樓展覽場（港鐵坑口站A1出口）

時間：上午10時至下午10時

