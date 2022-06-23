【富麗敦海洋公園酒店】海洋公園新酒店富麗敦海洋公園酒店傳7月中開幕！繼早前The Silveri東涌新酒店及設有罕見榻榻米房的酒店AKI Hong Kong後，再有全新5星級酒店傳於7月中開幕，而且選址海洋公園內，更設有私人室內泳池套房，可以欣賞到無敵大海景，非常吸引！

海洋公園新酒店傳7月中開幕！逾420間海景房+頂層私人室外泳池房

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（圖片來源：香港富麗敦海洋公園酒店）

海洋公園新酒店——香港富麗敦海洋公園酒店位於海洋公園大樹灣入口，為全球第4間富麗敦酒店，同時是首間渡假酒店，面對大樹灣海灣享有無敵大海景。富麗敦海洋公園酒店鄰近海洋公園水上樂園，日後去海洋公園玩又多間酒店可以選擇！

香港富麗敦海洋公園酒店定位為5星級酒店，設有425間房間，共12款不同房型，最重要是所有酒店房間都可以飽覽大樹灣海景！

富麗敦海洋公園酒店各類房型的房間、大小還要等待官方宣佈。值得留意的是，根據官網資料顯示，富麗敦海洋公園酒店設有親子主題客房及2間泳池套房，其中富麗敦海洋公園酒店泳池套房位於頂層，房內設有獨立私人室外泳池，非常少見！

而餐飲及其他配套方面，香港富麗敦海洋公園酒店設有5間餐廳，包括中西式美食及星馬菜等；設施配套方面有無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心等。

目前富麗敦海洋公園酒店官網仍未提供預約房間系統及各類房型價錢等資訊，不過有傳酒店將於7月中開幕，有興趣的朋友可以留意官方公布最新消息，或留意好食玩飛記者的更新情報！

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：黃竹坑黃竹坑道180號

電話：3555 1688

