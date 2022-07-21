【週末好去處｜東涌好去處】記者直擊全新夏日農夫造型LuLu豬打卡裝置！人氣卡通角色罐頭豬LuLu換上小農夫裝扮，各位粉絲可以在8大互動裝置打卡影相，更可以玩小遊戲贏走LuLu豬小禮物！同場仲有LuLu豬限定快閃店，售賣多款超可愛LuLu豬精品，包括毛公仔、掛件、卡套及縮骨遮等，即睇更多詳情！

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記者直擊LuLu豬農莊打卡裝置！8大打卡位+主題餐點+超多精品！

超人氣角色「罐頭豬LuLu」即將以全新小農夫造型登陸東涌，由7月22日至8月31日，LuLu豬會在東薈城名店倉打造夏日農場小天地「夏日綠『豚』園」，帶來8大超可愛打卡位，更可以玩小遊戲贏走LuLu豬禮品，各位粉絲不可錯過！

（李知樂攝）

LuLu豬快閃店+期間限定主題美食

同場設有LuLu豬限定店「夏日『豚』購限定快閃店」，售賣多款LuLu農場系列精品，包括全港首度登場30cm特大蜜蜂LuLu豬毛公仔（$248），以及毛絨掛件（$68起）、各款盲盒（$40起）、各款口罩（$118起），各位粉絲必不可錯過！

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夏日『豚』購限定快閃店

地點：東薈城名店倉二樓鄰近 cdf Beauty（275 號舖）

日期：2022年7月22日起至8月31日

時間：（平日）每日中午12時至晚上9時；（週末）每日早上11時半至晚上9時半



除了限定快閃店，LuLu豬將會與人氣韓國餐廳Banchan & Cook合作推出多款主題美食，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯（$138）、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫（$72）及甜蜜蜜LuLu豬乳酪（$48），餐廳內更有LuLu豬造型佈置，邊打卡邊歎美食！

凡於餐廳消費滿$300以上，更可以優惠價$50換購LuLu豬限量口罩套，先到先得，換完即止。

Banchan & Cook

地點：東涌達東路20號東薈城名店倉3樓334號舖

活動日期：2022年7月22日至8月31日



LuLu豬農莊主題裝置8大打卡位！

LuLu豬打卡位【1】3.2米高LuLu豬小貨車

場內最矚目必數3.2米高超可愛LuLu豬小貨車，在LuLu豬小農夫車隊隊長帶領下，駕駛小貨車運送農作物，粉絲必影！

LuLu豬打卡位【2】LuLu豬農莊大門

小綿羊LuLu豬及圓碌碌熊熊LuLu豬會在農莊大門前等待大家，為場內的田園市集做好開門準備！

（李知樂攝）

LuLu豬打卡位【3】奇幻蘑菇屋

小農夫LuLu豬居住在2.3米高的小蘑菇屋中，大家可以在此挑戰第1個小遊戲，協助LuLu豬在限時內收集蘑菇！

（李知樂攝）

LuLu豬打卡位【4】快「趣」蘿蔔田

LuLu豬在蘿蔔裡收集成熟的農作物，同時可以在此挑戰第2個小遊戲，大玩打田鼠齊齊保護蘿蔔田！

（李知樂攝）

LuLu豬打卡位【5】奇趣雞蛋大滿足

換上牛仔藍工作服的LuLu豬正在收集新鮮雞蛋！而第3個小遊戲相當簡單，只要留意LuLu豬手上的小雞顏色，即可成功挑戰任務！

（李知樂攝）

LuLu豬打卡位【6】花漾音樂蕃茄田園

辛苦工作後，LuLu豬帶上小結他於蕃茄小田園中為大家彈上一曲。在這裡可以完成第4個小遊戲，協助LuLu豬採摘蕃茄！

LuLu豬打卡位【7】巨型風車屋

牛牛牧場中的巨型風車屋可以讓大家拍照留念，記下與LuLu豬在農場中工作的美好時光。

（李知樂攝）

LuLu豬打卡位【8】LuLu豬蜜蜂園

商場2樓天橋同時設有LuLu豬小蜜蜂裝飾，非常趣致可愛，各位粉絲記得不要錯過！

（李知樂攝）

玩小遊戲贏禮物 消費滿指定金額換精品

完成指定4個打卡裝置中的「豚」員農莊電子手記小遊戲，收集4個印仔即可贏走限定LuLu豬種植罐罐！

LuLu豬「夏日『豚』園賞」消費換精品活動

由7月22日至8月31日，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶，即日消費滿不同指定金額，即可換走相對應的獨家LuLu豬精品及高達$1,000指定商戶無消費門檻現金券。

即日消費滿$2,000，可獲贈LuLu豬便攜小風扇1把；消費滿$6,000，可獲贈LuLu豬防UV雨傘及$200現金券；消費滿$10,000，即可獲贈LuLu豬摺疊式野餐椅及$800現金券；而CLUB CG會員更可以1000會員積分換走LuLu豬環保飲管套裝。

東薈城名店倉「夏日綠『豚』園」

地址：大嶼山達東路20號

推廣日期：2022年7月22日至8月31日

開放時間：上午10時至晚上10時（小遊戲禮品換領時間為中午12時至晚上7時）

