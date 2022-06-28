LuLu豬農莊主題裝置將登場！8大打卡位　必影3.2米LuLu豬小貨車

【週末好去處｜東涌好去處】全新夏日農夫造型LuLu豬即將登陸東涌！人氣卡通角色罐頭豬LuLu換上小農夫裝扮，各位Fans可以在8大互動裝置打卡影相，更可以玩小遊戲贏走LuLu豬小禮物，消費滿指定金額可換取高達$1000現金券！

LuLu豬農莊主題裝置將登場！必影3.2米LuLu豬小貨車+巨型風車屋

🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：東薈城名店倉）

超人氣角色「罐頭豬LuLu」即將以全新小農夫造型登陸東涌！由7月22日至8月31日，LuLu豬會在東薈城名店倉打造夏日農場小天地「夏日綠『豚』園」，帶來8大超可愛打卡位，更可以玩小遊戲贏走LuLu豬禮品，各位Fans不可錯過！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【1】蕃茄放送快車

場內最矚目必數3.2米高超可愛LuLu豬小貨車，在LuLu豬小農夫車隊隊長帶領下，駕駛小貨車運送農作物，Fans必影！

LuLu豬打卡位【2】LuLu豬農莊大門

小綿羊LuLu豬及圓碌碌熊熊LuLu豬會在農莊大門前等待大家，為場內的田園市集做好開門準備！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【3】奇幻蘑菇屋

小農夫LuLu豬居住在2.3米高的小蘑菇屋中，大家可以在此挑戰第1個小遊戲，協助LuLu豬在限時內收集蘑菇！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【4】快「趣」蘿蔔田

LuLu豬在蘿蔔裡收集成熟的農作物，同時可以在此挑戰第2個小遊戲，大玩打田鼠齊齊保護蘿蔔田！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【5】奇趣雞蛋大滿足

換上牛仔藍工作服的LuLu豬正在收集新鮮雞蛋！而第3個小遊戲相當簡單，只要留意LuLu豬手上的小雞顏色，即可成功挑戰任務！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【6】花漾音樂蕃茄田園

辛苦工作後，LuLu豬帶上小結他於蕃茄小田園中為大家彈上一曲。在這裡可以完成第4個小遊戲，協助LuLu豬採摘蕃茄！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【7】巨型風車屋

牛牛牧場中的巨型風車屋可以讓大家拍照留念，記下與LuLu豬在農場中工作的美好時光。

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬打卡位【8】LuLu豬蜜蜂園

商場2樓天橋同時設有LuLu豬小蜜蜂裝飾，非常趣緻可愛，各位Fans記得不要錯過！

（圖片來源：東薈城名店倉）

玩小遊戲贏禮物 消費滿指定金額換精品

完成指定4個打卡裝置中的「豚」員農莊電子手記小遊戲，收集4個印仔即可贏走限定LuLu豬種植罐罐！

（圖片來源：東薈城名店倉）

LuLu豬「夏日『豚』園賞」消費換精品活動

由7月22日至8月31日，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶，即日消費滿不同指定金額，即可換走相對應的獨家LuLu豬精品及高達$1,000指定商戶無消費門檻現金券。

即日消費滿$2,000，可獲贈LuLu豬便攜小風扇1把；消費滿$6,000，可獲贈LuLu豬防UV雨傘及$200現金券；消費滿$10,000，即可獲贈LuLu豬摺疊式野餐椅及$800現金券；而CLUB CG會員更可以1000會員積分換走LuLu豬環保飲管套裝。

東薈城名店倉「夏日綠『豚』園」

地址：大嶼山達東路20號

推廣日期：2022年7月22日-8月31日

開放時間：10：00-22：00（小遊戲禮品換領時間為12：00-19：00）

