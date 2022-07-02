【中環好去處】中環鬧市中一座擁有175年歷史的絕美歌德式建築，不但是法定古蹟，極具歷史意義，更是非常有特色的3幢樓建築！除了可在復古建築中感受昔日氣息、打卡影靚相外，更可以在社企Cafe中歎咖啡小點，渡過悠閒時光！即睇地址及開放詳情！

中環好去處丨少女心奶油色歌德式建築！鐘樓打卡再到社企Cafe歎啡

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（圖片授權：IG@vanessafooddiary）

175年歷史 奶油色3幢式建築物

位於中環花園道的聖約翰座堂（The Cathedral Church of Saint John the Evangelist），根據資料顯示於1847年建成，距今已有175年歷史！而副堂於1924年落成，行政綜合樓則於1956年加建而成。聖約翰座堂為香港最古老的西式教會建築，曾見證過二戰時期香港的變遷，被列為法定古蹟，別具歷史意義！

（主座堂內部主要為神職人員工作及生活的地方，不定時對公眾開放，大家前往參觀時切記要尊重座堂及神職人士的工作啊！）

（圖片授權：IG@vanessafooddiary）

聖約翰座堂分為3幢式結構，主教座堂現時會定期舉行崇拜、聖詩班、報導會等教會活動；行政綜合樓設有一所座堂書店，提供書籍、禮品及賀卡等；而在主座堂旁更設有一所可拆卸積木屋社企Cafe，為不同殘障人士提供學習和工作機會，訪客亦可在內用餐休息。

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奶油色建築物 鐘樓/木門打卡

聖約翰座堂為是香港歷史較悠久的維多利亞時期哥德式建築物之一，牆身以奶油橘黃色為主，配以雪白色線條點綴，極有少女心！鐘樓牆身更有首兩任港督的徵號及興建年份的盾牌，意義非凡之餘打卡一流！

大門以尖頂拱門為設計，配以木門及木窗等，別具傳統西式教會建築物的復古感。同時建築物更加上瓦片屋簷及墨綠色百葉窗，融合中西式元素，極為特別！

除了打卡影相外，聖約翰座堂目前每天均舉行崇拜，主要使用英語主導，同時設有粵語、普通話及菲律賓語，大家可以參與崇拜或一系列教會活動。不過在影相打卡或參與活動時，切記要尊重信徒及神職人士啊！

積木屋社企Cafe 慢活歎咖啡

教會為協助殘疾人士就業，在座堂旁興建可拆卸的積木屋社企Cafe「The Nest Coffee Shop」，為不同殘疾人士提供就在職培訓；同時與聾人機構「龍耳」合作，提供手語點餐服務，鼓勵不同能力和需要人士交流互助，意義非凡！

Cafe位於樹蔭中，主打輕食、蛋糕及咖啡。大家可在Cafe內外邊打卡邊用餐，在奶油色座堂旁邊感受微風及陽光，邊歎咖啡及輕食，慢活氛圍感十足，在此打卡亦是一個不錯的選擇！

在座堂打卡及歎過社企Cafe的餐點後，大家更可到聖約翰座堂書店看看。書店提供各式市面少見的基督教讀物、兒童書籍、禮品及賀卡等，連座堂崇拜所用書籍都有，可在此感受濃厚的神聖氣息。

（圖片授權：IG@vanessafooddiary）

聖公會聖約翰座堂

地址：香港中環花園道4-8號

電話：2523 4157

開放時間：（主日、星期一至二及四至五）07：00-18：00（星期三）07：00-18：30（星期六）07：00-19：30（公眾假期）09：00-16：00

*如有特別的維修保養項目進行，座堂將於下午5時關閉。



The Nest Coffee Shop

營業時間：08：00-18：00



聖約翰座堂書店

電話：2868 2848

營業時間：（星期一至六）09：00-18：00（星期日）10：00-14：00

