護照流動車8月開放時間+地點！隨著各地旅遊入境限制放寬，不少人都有計劃出國旅行。香港入境處早前推出護照流動車走訪全港18區，市民可於期間透過護照流動車申請或續領護照。即看8月最新開放時間及地點，並附7大申請須知，記得準備好文件換領護照喇！

入境處護照流動車｜8月開放時間+地點！附7大護照申請/續期須知

隨著香港及海外各地逐漸放寬入境措施，相信不少人都想盡快出國旅行放鬆心情！香港入境處早前推出2輛「特區護照流動申請服務站」宣傳車，由7月中旬起走訪全港18區，方便市民可以提早申請或更換過期護照，即留意護照流動車的開放時間、地點、所需文件及7大申請須知。

（圖片來源：香港入境處）

特區護照流動車由7月13日起至9月初運作，於每天早上10時至傍晚6時，走訪全港各區為市民提供服務。入境處目前已公布護照流動車最新服務時間及地點。

由即日起至8月10日的服務詳情如下：

01/08/2022 星期一

灣仔區 跑馬地黃泥涌道53號

觀塘區 觀塘福寧道觀潮浸信會旁



02/08/2022 星期二

油尖旺區 尖沙咀海防道臨時街市對出

觀塘區 油塘嘉榮街1號



03/08/2022 星期三

東區 小西灣邨瑞隆樓

深水埗區 深水埗元州邨元慧樓



04/08/2022 星期四

荃灣區 葵涌梨木樹邨康樹樓

深水埗區 美孚荔灣道（美孚港鐵站C出口）



05/08/2022 星期五

東區 柴灣怡泰街（近怡盛街）

黃大仙區 牛池灣彩雲（一）邨星辰樓對出空地



06/08/2022 星期六

中西區 中環租庇利街中環街市旁

油尖旺區 旺角上海街598號朗豪坊對面



07/08/2022 星期日

南區 香港仔石排灣邨碧園樓

荃灣區 荃灣街市街67-95號近荃灣千色匯II



08/08/2022 星期一

西貢區 將軍澳明德邨明道樓

九龍城區 何文田愛民邨衛民樓4樓平台



09/08/2022 星期二

九龍城區 九龍城啟晴邨康晴樓

沙田區 沙田第一城寶城街近置富第一城



10/08/2022 星期三

沙田區 馬鞍山利安邨羅馬廣場

九龍城區 紅磡黃埔花園第五期青樺苑第六座對出空地



*（8月1日更新）



合資格申請人只需帶同有效香港永久居民身份證及所需文件（如適用），便可於特區護照流動車，由專人協助遞交特區護照申請。特區護照流動車所需文件如下：

申請須知【1】特區護照流動車所需文件

- 申請人須攜帶香港永久性居民身份證

-1 8歲以下的申請人需帶香港永久居民身份證，及以下文件：

16至17歲（已婚）人士：需攜帶出生證明書及結婚證書（香港以外地區出生/結婚）

16至17歲（未婚）或16歲以下人士：父、母或合法監護人的身份證明文件

11歲以下人士（須持有香港永久居民身份證）額外規定：

- 經學校蓋印認證，並附有該兒童照片的最近學校證明或其他附有該兒童照片的身份證文件

- 已填妥的副署事項表格（ID641）正本及副署人的身份證明文件副本



特區護照流動車提供多項服務，但為了避免去到才「擺烏龍」，記得留意清楚申請程序。申請須知如下：

申請須知【2】護照流動車可即場拍攝申請所需的個人照片。

申請須知【3】護照流動車只接受信用卡繳交申請費用，包括VISA、Mastercard、銀聯卡及JCB。

申請須知【4】如未能於護照流動車順利完成申請，申請人可以先於即場拍攝個人照片及提交部分資料，職員會協助申請者保存有關網上申請，並記下檢索碼，以便申請人日後完成相關申請程序。

申請須知【5】如未能完成申請的人士，亦可以選擇再次前往護照流動車，或者前往入境處總部或任何一間分區辦事處，以完成相關申請程序。

申請須知【6】申請人必須親身前往入境處總部或各分區辦事處領取新護照。

申請須知【7】如申請人為16歲以下兒童，或16至17歲的未婚人士，同意有關護照申請的父、母或合法監護人，必須陪同該兒童或申請人親身領取護照，以便在申請書上簽署。

