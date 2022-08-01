抵港隔離日數｜港府確認縮短隔離日數！李家超：望減旅客回港不便

抵港強制檢疫日數有望縮短，港人出國旅遊或更方便！行政長官李家超日前接受報章訪問時確認，將盡快縮短抵港入境檢疫日期，期望可以減低旅客回港時的不便。惟縮短多少天以及相關措施，他則表示要與醫務衛生局及醫管局等部門審視數據後再作決定。

抵港隔離日數｜港府確認縮短隔離日數！李家超：望減低旅客回港不便

全球各地陸續通關開放入境，容許觀光客入境觀光，本地旅行社亦相繼推出旅行團到訪各個熱門旅遊地點，包括泰國、日本等。但有不少市民仍受制於回港後需要隔離至少7天的檢疫措施，較難實現出國旅遊的願望。

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近日有傳政府會將入境檢疫期由隔離7天，縮短至混合居家檢疫模式。行政長官李家超日前接受傳媒訪問，被問及港府有否制定與海外通關的時間表，他回應指政府決定將會縮短抵港人士的檢疫日期，希望可以減低旅客回港後的不便。不過實際上會縮短多少天以及相關措施，仍然要與醫務衛生局及醫管局審視多方數據，才能作出決定。

李家超在訪問中亦表示，政府打算推出「安心出行」紅黃碼制度，除了密切接觸者，抵港後在酒店接受檢疫人士有可能被列為「黃碼」，限制出入高風險場所及進行高風險活動，藉此減低傳播風險。

（資料圖片/蘇煒然攝）

目前曾在海外地區逗留的人士，抵港後基本要求為於指定酒店強制檢疫14天，以及強制檢疫期間每天接及快速抗原檢測。如符合指定條件，最少7天可以提早完成檢疫並離開指定檢疫酒店。