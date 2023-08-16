芭堤雅新酒店6大推介2023！皇宮級裝修+水上樂園/沙灘/海景

芭堤雅新酒店2023！有「泰國黃金海岸」之稱的芭堤雅（Pattaya），成為眾多港人旅遊度假的選擇之一！今次記者篩選了6間近年芭堤雅新開酒店，每晚最平人均約257港元，就可以住到超大海景房！如果有興趣訂酒店的讀者亦不妨留意Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼，可以幫你節省旅費！

芭堤雅酒店6大推介|住客專用水上樂園 還有間新開幕太空主題酒店

（圖片來源：unsplash@Ryutaro Uozumi）

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泰國新酒店2023【1】芭堤雅太空中心點大飯店（Grande Centre Point Space Pattaya）

芭堤雅太空中心點大飯店（Grande Centre Point Space Pattaya）是芭堤雅最新酒店，受萬眾矚目，以星際太空作主題，於2022年8月1日剛剛開幕，是泰國首間以「科幻、太空、星際」為主題的酒店，共有490間客房，每間客房均有望海露台，房價每晚5,900泰銖起（約1,261港元）。

酒店裝潢充滿科幻太空感，而且內部設有住客專用約12,000呎太空水上樂園，分為4大園區設有人造海灘、瀑布、漂流河、滑梯、森林等，另外亦有佔地約3,000平方米的Let’s Relax水療中心，設有泰國首個望海的溫泉設施！

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芭堤雅太空中心點大飯店 Grande Centre Point Space Pattaya

開業日期：2022年8月1日

地址：888 Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri

官方網站：https://spacepattaya.com/



泰國新酒店2023【2】芭提雅帕塔納山Cross酒店（Cross Pattaya Pratamnak）

芭達雅普拉塔曼納特Cross酒店（Cross Pattaya Pratamnak）於2022年2月開業，位於多個著名景點附近，可步行前往Amburaya Spa、Pattaya Hill Top和Wang Sam Sien，相當方便。普通都市景房間連早餐只需2280泰銖（約488港元），而海景房間連早餐只是3040泰銖（650港元）。

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芭達雅普拉塔曼納特Cross酒店 （Cross Pattaya Pratamnak）

開業日期：2022年2月

地址：286/4 Moo 12 Kasetsin Road, Nongprue, Banglamung Chonburi 20150

官方網站：https://www.crosspattayapratamnak.com/



泰國新酒店2023【3】北芭堤雅萬怡酒店（Courtyard by Marriott North Pattaya）

北芭堤雅萬怡酒店（Courtyard by Marriott North Pattaya）於2022年全新建成，雖然位於北芭達雅，但當地亦有不少景點及名勝，包括有 The Sanctuary Of Truth、帽子芭堤雅都只是2.3公里路程。而頂層無邊際泳池亦是各位旅客打卡聖地，同樣佔有觀看日落的最佳位置，標準客房價錢也只是約515港元，價格相當貼地！

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北芭堤雅萬怡酒店（Courtyard by Marriott North Pattaya）

開業日期：2022年

地址：240/44-45 Soi Naklua 22, Moo 5, Naklua, Pattaya, Thailand 20150

官方網站：https://courtyard.marriott.com/



泰國新酒店2023【4】帕亞飯店（Payaa Hotel）

帕亞酒店是今年全新興建的8層酒店，於2022年2月正式開業，以暹羅軍隊駐紮芭達雅為設計靈感，採用復古風格搭配木材、石材與金屬元素，牆上佈置著暹羅王國軍隊駐紮的圖像，十分典雅及富有歷史感！酒店提供提供163間客房，標準客房一晚最平約441港元，相當實惠，而且位於芭達雅海濱路鄰近海邊，可步行前往泰迪熊博物館。

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帕亞飯店（Payaa Hotel）

開業日期：2022年2月

地址：Payaa Hotel Pattaya 3 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri

官方網站：https://www.payaahotel.com/



泰國新酒店2023【5】大勛爵酒店&旅館（Grand Lord Hotel & Residence）

位於那沖田的芭堤雅王朝酒店（Grand Lord Hotel & Residence）於2022年7月剛剛開業，由於是建於芭堤雅山區四周環山，因此距離各大景點都比較遠。但正因為其自成一角的地理位置，令其建築顯得額外別樹一格，冠冕堂皇的建築設計，猶如身處皇宮一般！價格方面每晚平均約1,147港元，但因酒店僅提供50間客房，經常剩餘不多選擇，如果想入住就要盡早預訂啦！

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大勛爵酒店&旅館（Grand Lord Hotel & Residence）

開業日期：2022年7月

地址：919/1 Srinakarin Road. Suan Luang, Bangkok 10250

官網：http://www.grandlordhotel.com/en



泰國新酒店2023【6】芭堤雅亞泊飯店公寓（Arbour Hotel and Residence Pattaya）

芭堤雅亞泊飯店公寓（Arbour Hotel and Residence Pattaya）位於芭堤雅市中心，於2021年9月開始營業，酒店附近亦有不少熱門地標，包括芭堤雅海灘、芭堤雅港、皇權免稅購物中心、芭堤雅大街、阿爾卡薩城堡等等。酒店總共提供240間客房，而房間價錢亦相當親民，豪華雙人房連海景都只是約566港元，頂層無邊際泳池更吸引了不少旅客前往打卡！

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芭堤雅亞泊飯店公寓（Arbour Hotel and Residence Pattaya）

開業日期：2021年9月15日

地址：99/10 M.9 Pattaya 3rd Rd., Tambol Nongprue Amphur Banglamung, Chon Buri, Thailand

官方網站：https://www.atmindgroup.com/arbourhotelandresidence/

