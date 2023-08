芭堤雅新酒店6大推介2023！皇宮級裝修+水上樂園/沙灘/海景

芭堤雅新酒店2023!有「泰國黃金海岸」之稱的芭堤雅(Pattaya),成為眾多港人旅遊度假的選擇之一!今次記者篩選了6間近年芭堤雅新開酒店,每晚最平人均約257港元,就可以住到超大海景房!如果有興趣訂酒店的讀者亦不妨留意Trip.com x 《香港01》讀者專享Promo Code、最新酒店Promo Code以及最新租車優惠碼,可以幫你節省旅費!

芭堤雅酒店6大推介|住客專用水上樂園 還有間新開幕太空主題酒店

(圖片來源:unsplash@Ryutaro Uozumi)

泰國新酒店2023【1】芭堤雅太空中心點大飯店(Grande Centre Point Space Pattaya)

芭堤雅太空中心點大飯店(Grande Centre Point Space Pattaya)是芭堤雅最新酒店,受萬眾矚目,以星際太空作主題,於2022年8月1日剛剛開幕,是泰國首間以「科幻、太空、星際」為主題的酒店,共有490間客房,每間客房均有望海露台,房價每晚5,900泰銖起(約1,261港元)。

酒店裝潢充滿科幻太空感,而且內部設有住客專用約12,000呎太空水上樂園,分為4大園區設有人造海灘、瀑布、漂流河、滑梯、森林等,另外亦有佔地約3,000平方米的Let’s Relax水療中心,設有泰國首個望海的溫泉設施!

芭堤雅太空中心點大飯店 Grande Centre Point Space Pattaya

開業日期:2022年8月1日

地址:888 Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri

官方網站:https://spacepattaya.com/



泰國新酒店2023【2】芭提雅帕塔納山Cross酒店(Cross Pattaya Pratamnak)

芭達雅普拉塔曼納特Cross酒店(Cross Pattaya Pratamnak)於2022年2月開業,位於多個著名景點附近,可步行前往Amburaya Spa、Pattaya Hill Top和Wang Sam Sien,相當方便。普通都市景房間連早餐只需2280泰銖(約488港元),而海景房間連早餐只是3040泰銖(650港元)。

芭達雅普拉塔曼納特Cross酒店 (Cross Pattaya Pratamnak)

開業日期:2022年2月

地址:286/4 Moo 12 Kasetsin Road, Nongprue, Banglamung Chonburi 20150

官方網站:https://www.crosspattayapratamnak.com/



泰國新酒店2023【3】北芭堤雅萬怡酒店(Courtyard by Marriott North Pattaya)

北芭堤雅萬怡酒店(Courtyard by Marriott North Pattaya)於2022年全新建成,雖然位於北芭達雅,但當地亦有不少景點及名勝,包括有 The Sanctuary Of Truth、帽子芭堤雅都只是2.3公里路程。而頂層無邊際泳池亦是各位旅客打卡聖地,同樣佔有觀看日落的最佳位置,標準客房價錢也只是約515港元,價格相當貼地!

北芭堤雅萬怡酒店(Courtyard by Marriott North Pattaya)

開業日期:2022年

地址:240/44-45 Soi Naklua 22, Moo 5, Naklua, Pattaya, Thailand 20150

官方網站:https://courtyard.marriott.com/



泰國新酒店2023【4】帕亞飯店(Payaa Hotel)

帕亞酒店是今年全新興建的8層酒店,於2022年2月正式開業,以暹羅軍隊駐紮芭達雅為設計靈感,採用復古風格搭配木材、石材與金屬元素,牆上佈置著暹羅王國軍隊駐紮的圖像,十分典雅及富有歷史感!酒店提供提供163間客房,標準客房一晚最平約441港元,相當實惠,而且位於芭達雅海濱路鄰近海邊,可步行前往泰迪熊博物館。

帕亞飯店(Payaa Hotel)

開業日期:2022年2月

地址:Payaa Hotel Pattaya 3 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri

官方網站:https://www.payaahotel.com/



泰國新酒店2023【5】大勛爵酒店&旅館(Grand Lord Hotel & Residence)

位於那沖田的芭堤雅王朝酒店(Grand Lord Hotel & Residence)於2022年7月剛剛開業,由於是建於芭堤雅山區四周環山,因此距離各大景點都比較遠。但正因為其自成一角的地理位置,令其建築顯得額外別樹一格,冠冕堂皇的建築設計,猶如身處皇宮一般!價格方面每晚平均約1,147港元,但因酒店僅提供50間客房,經常剩餘不多選擇,如果想入住就要盡早預訂啦!

大勛爵酒店&旅館(Grand Lord Hotel & Residence)

開業日期:2022年7月

地址:919/1 Srinakarin Road. Suan Luang, Bangkok 10250

官網:http://www.grandlordhotel.com/en



泰國新酒店2023【6】芭堤雅亞泊飯店公寓(Arbour Hotel and Residence Pattaya)

芭堤雅亞泊飯店公寓(Arbour Hotel and Residence Pattaya)位於芭堤雅市中心,於2021年9月開始營業,酒店附近亦有不少熱門地標,包括芭堤雅海灘、芭堤雅港、皇權免稅購物中心、芭堤雅大街、阿爾卡薩城堡等等。酒店總共提供240間客房,而房間價錢亦相當親民,豪華雙人房連海景都只是約566港元,頂層無邊際泳池更吸引了不少旅客前往打卡!

芭堤雅亞泊飯店公寓(Arbour Hotel and Residence Pattaya)

開業日期:2021年9月15日

地址:99/10 M.9 Pattaya 3rd Rd., Tambol Nongprue Amphur Banglamung, Chon Buri, Thailand

官方網站:https://www.atmindgroup.com/arbourhotelandresidence/