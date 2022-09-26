日本入境懶人包一覽！日本旅遊放寬限制，開放自由行及免簽證入境。出發日本旅遊前，必看日本入境懶人包，包括入境日本要求及日本旅遊疫苗限制，詳解究竟打科興可不可以入境日本旅遊！還有記得看看特區護照是否需要續期，要的話可看特區護照續期5大方法。

日本入境懶人包｜旅遊前要留意疫苗限制 科興受認可 毋須PCR測試

（圖片來源：Unsplash）

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日本入境要求一覽

日本將於10月11日重新開放免簽證自由行，入境前要留意注意事項，包括疫苗限制、入境手續，是否需要預先進行PCR核酸檢測，並留意入境時需預備的文件一覽。

因應疫情狀況國家分區名單

日本因應疫情狀況而劃分的國家分區名單中，香港於列表內屬於「藍色名單」內。根據日本厚生勞動省最新資料，「藍色名單」列表中國家及地區，包括香港在內，10月11日起，完成接種疫苗人士入境時可提供疫苗接種證明書，或未完成接種疫苗人士，提供72小時PCR陰性檢測證明，可毋須隔離入境日本自由行旅遊。

- 完成接種疫苗人士，須提交疫苗接種證明書。

- 未完成接種疫苗人士，須提供72小時PCR陰性檢測證明。



（圖片來源：厚生勞動省）

疫苗限制｜究竟打科興可不可以去日本？

厚生勞働省於26日更新網站，在10月11日起，將入境日本認可的疫苗，更改為現時世界衞生組織（WHO）緊急許可的疫苗。之前不獲日本政府認可的科興疫苗，在新措施下，將得到認可。注射新冠疫苗的旅客，在接種3針後14日，提交疫苗接種證明即可入境。

入境前準備：預先提交疫苗接種證明或陰性檢測證明

入境日本前，旅客可以前往日本政府MySOS網站或手機應用程式，預先提交疫苗接種證明或陰性檢測證明，在入境日本時加快關員檢查程序。

MySOS網站：https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/zh-cn/



入境前準備：旅遊身份證明文件

三年未出遊，出發前謹記檢查清楚個人旅遊身份證明文件（如特區護照）有效日期，建議有效時間至少達半年以上。如相關旅遊身份證明文件已臨近過期或已過期，則須儘快辦理相關手續，詳情可查看：

（林勇攝）

準備好上述手續，就可以起行出發去日本旅遊了！趁日圓現時匯率持續在低位徘徊，要把握機會以最抵方式入手日圓！

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