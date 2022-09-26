日本入境懶人包｜旅遊前要留意疫苗限制！科興不受認可仍可入境？

日本入境懶人包一覽！日本旅遊放寬限制，開放自由行及免簽證入境。出發日本旅遊前，必看日本入境懶人包，包括入境日本要求及日本旅遊疫苗限制，詳解究竟打科興可不可以入境日本旅遊！

日本入境丨日本開關旅遊懶人包！半自由行+申請簽證+出發清單一覽

（圖片來源：Unsplash）

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日本入境要求一覽

日本將於10月11日重新開放免簽證自由行，入境前要留意注意事項，包括疫苗限制、入境手續，是否需要預先進行PCR核酸檢測，並留意入境時需預備的文件一覽。

因應疫情狀況國家分區名單

日本因應疫情狀況而劃分的國家分區名單中，香港於列表內屬於「藍色名單」內。根據日本厚生勞動省最新資料，「藍色名單」列表中國家及地區，包括香港在內，完成接種疫苗人士入境時可提供疫苗接種證明書，或未完成接種疫苗人士，提供72小時PCR陰性證明，可毋須隔離入境日本自由行旅遊。

- 完成接種疫苗人士，須提交疫苗接種證明書。

- 未完成接種疫苗人士，須提供72小時PCR陰性證明。



（圖片來源：厚生勞動省）

疫苗限制

要留意入境日本時檢查清楚所注射的疫苗，如所注射的疫苗非日本政府認可的疫苗，入境時將當作「未完成接種疫苗人士」處理，入境前須提供72小時PCR陰性證明。現時日本入境認可疫苗包括：

第1、2劑：

- 輝瑞（復必泰）

- 阿斯利康（AstraZeneca）

- 莫德納（Moderna）

- 強生（Johnson & Johnson）

- Bharat Biotech

- Novavax



第3劑：

- 輝瑞（復必泰）

- 莫德納（Moderna）

- Novavax



究竟打科興可不可以去日本？溝針可以嗎？

日本政府目前並不認可科興作為有效疫苗，按照日本目前入境政策，入境者接種的認可疫苗，並無限制必須同一款，惟即使第三針「溝針」改打復必泰，科興亦未包含於首兩針的認可疫苗內，因此已注射了三針科興，或者注射兩針並在第三次「溝針」，改打復必泰的港人，均不符合日本入境要求。

入境前準備：旅遊身份證明文件

三年未出遊，出發前謹記檢查清楚個人旅遊身份證明文件（如特區護照）有效日期，建議有效時間至少達半年以上。如相關旅遊身份證明文件已臨近過期或已過期，則須儘快辦理相關手續，詳情可查看：

（林勇攝）

準備好上述手續，就可以起行出發去日本旅遊了！趁日圓現時匯率持續在低位徘徊，要把握機會以最抵方式入手日圓！

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