大阪酒店推介2024!大阪是港人熱門旅遊目的地之一,《香港01》「好食玩飛」記者整理了包括2024年最新開幕酒店在內,共30間大阪高質酒店,有溫泉酒店、家庭公寓酒店、傳統日式酒店等,人均只需$153起!



如果想以更優惠價格預訂酒店,可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情,幫你節省旅費!

到大阪旅遊指定動作去道頓堀打卡。(sacredroses@ig)

大阪酒店推介【1】大阪城希爾頓逸林酒店(DoubleTree by Hilton Osaka Castle)

大阪城希爾頓逸林酒店(DoubleTree by Hilton Osaka Castle)於2024年5月正式開幕,坐落在大川旁、海濱地區開發的綜合大樓6樓至20樓,步行6分鐘即可抵達大阪城及車站,地理位置優越。酒店設有373間客房及套房,均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗、冷氣及暖氣等設施。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。

大阪城希爾頓逸林酒店(DoubleTree by Hilton Osaka Castle)

房價:人均HK$595起(特大床房河景;包早餐)

地址:大阪府大阪市中央大手前1丁目1番1號

交通:天滿橋站步行6分鐘

大阪城希爾頓逸林酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

大阪酒店推介【2】大阪難波凱悦嘉薈酒店(Caption by Hyatt Namba Osaka)

大阪難波凱悦嘉薈酒店(Caption by Hyatt Namba Osaka)於2024年6月才開幕。酒店位於大阪日本橋,黑門市場、商店街、道頓堀、車站等地方均在10分鐘步程內可抵達。酒店採用全自助智能服務,提供167間客房,只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。房間內均配備私人浴室、床頭電源插座、衣櫃、休息椅、免費迷你吧等設施。酒店亦附設24小時「Talk Shop」,是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間,健身中心同樣24小時開放。

大阪難波凱悦嘉薈酒店(Caption by Hyatt Namba Osaka)

房價:人均HK$517起(雙床城景觀)

地址:大阪中央區日本橋2-7-5

交通:日本橋站步行5分鐘

大阪難波凱悦嘉薈酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

大阪酒店推介【3】大阪四季酒店(Four Seasons Hotel Osaka)

大阪四季酒店(Four Seasons Hotel Osaka)將於2024年8月1日正式開幕,目前已經開放住宿預訂。酒店坐落於堂島區中心,鄰近地鐵站、美術館、地下商店街及購物中心等。酒店擁有175間豪華房,其中21間為融入傳統旅館風格的日式房型,其餘則為西式房。房內均配備浴缸、小型休憩空間、大面積窗景、特大睡床等。酒店亦提供健身室、多元餐飲、三溫暖、室內泳池、24小時健身中心以及私人及大眾風呂。

大阪四季酒店(Four Seasons Hotel Osaka)

房價:人均HK$2,095起(高級客房)

地址:大阪府大阪市北區西天滿二丁目7-2

交通:西梅田站步行8分鐘

大阪四季酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

大阪酒店推介【4】大阪站傲途格精選酒店(The Osaka Station Hotel, Autograph Collection)

大阪站傲途格精選酒店(The Osaka Station Hotel, Autograph Collection)將於2024年7月底正式開幕,酒店目前已經開放預訂。酒店位於大阪全新大型複合商業設施「JP TOWER大阪」內,與大阪站相連,交通方便,吃喝玩樂一應俱全!酒店提供418間房,位於30至38樓,景觀開揚、房間寬敞舒適。房間內均附設私人浴室及浴缸、用餐及休息區、免費迷你吧、床頭電源插座、音響設備等。酒店亦配備健身室、大浴場、桑拿及餐廳等設施。

大阪站傲途格精選酒店(The Osaka Station Hotel, Autograph Collection)

房價:人均HK$1,283起(招牌魅力特大床房)

地址:大阪府大阪市北區梅田3-2-2

交通:JR大阪站步行1分鐘

大阪站傲途格精選酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

大阪酒店推介【5】温故知新 Cuvée J2 大阪(Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin)

温故知新 Cuvée J2 大阪(Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin)於2024年1月開幕,是全球首間與11大香檳品牌合作的香檳酒店!酒店每層只有1間房,每間房都有不同的香檳品牌主題,部分房型可供4人入住。房間以白色為主調,均提供品牌香檳、零食、甜點等,亦有烤麵包機、咖啡機、半露天浴缸等設施。酒店亦附設主打和洋式料理的AWA壽司餐廳,盡情品嚐壽司搭配香檳的完美組合!

温故知新 Cuvée J2 大阪(Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin)

房價:人均HK$698起(豪華雙床房)

地址:大阪市中央區南船場2丁目6-7

交通:長堀橋站步行5分鐘

温故知新 Cuvée J2 大阪搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

大阪酒店推介【6】威利納精選酒店ー大阪難波(Welina Hotel Premier Osaka Namba)

威利納精選酒店ー大阪難波(Welina Hotel Premier Osaka Namba)於2024年2月開幕,坐落在難波,鄰近黑門市場、商店街、上方浮世繪館、Bic camera等景點。酒店提供186間客房,房間均配備私人浴室、雪櫃、暖氣及空調、床頭電源插座等。酒店亦附設投幣式洗衣機、餐廳、私人停車場等設施。

威利納精選酒店ー大阪難波(Welina Hotel Premier Osaka Namba)

房價:人均HK$232起(雙床房)

地址:大阪府大阪市中央區難波千日前2-10

交通:日本橋站步行5分鐘

威利納精選酒店ー大阪難波搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

大阪酒店推介【7】大阪梅田芬迪別墅大酒店(Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda)

大阪梅田芬迪別墅大酒店(Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda)於2023年8月才開幕,已經擁有8.9的高評價!客房以寧靜優雅風格為主,隔音設施十分好,房間的空間感大,廁所乾濕分離,主打輕奢木質風格,亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施,更提供免費早餐,讓你可以多重放鬆、多重享受!此外,酒店地理位置亦非常優越,除了鄰近地鐵站以外,附近亦有不少餐廳、大型購物商場及DONKI,出行方便之餘掃貨亦一流!

大阪梅田芬迪別墅大酒店(Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda)

房價:人均HKD$299起(隨機房)

地址:2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本

交通:地鐵梅田站步行3分鐘

大阪梅田芬迪別墅大酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

大阪酒店推介【8】大阪格蘭貝爾酒店(GRANBELL HOTEL OSAKA)

大阪格蘭貝爾酒店(GRANBELL HOTEL OSAKA)距離心齋橋站只需5分鐘,地理位置極佳!酒店設有免費男女浴場,並有不同風味的早餐供應。酒店客房設計簡約,雖然空間不算太大,但勝在窗外景色優美,而且酒店公共空間亦有遊戲可以遊玩,而且設有環境雅致的露台餐廳,其中包括有A5黑毛和牛、日式或歐式料理等美食,而且可以無限量暢飲咖啡,晚上更可以在空中酒吧飽覽大阪街景,超級寫意!酒店位置比較安靜,附近有不少小店可以一試,有居酒屋、燒肉店、cafe等等。酒店3樓有日常用品提供。

大阪格蘭貝爾酒店(GRANBELL HOTEL OSAKA)

房價:人均HKD$213起(客房(雙床))

地址:大阪心齋橋北久宝寺町2-6-7

交通:心齋橋站步行5分鐘

大阪格蘭貝爾酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com|Klook

大阪酒店推介【9】大阪盛泰樂酒店(Centara Grand Hotel Osaka)

來自泰國中央集團管理的酒店品牌,正式於2023年7月首次進駐日本大阪,命名為大阪盛泰瀾飯店。 這兒樓高33 層,特色是屋頂有可欣賞到大阪的壯麗景色的餐廳,日夜都充滿浪費氣氛,是情侶約會打卡的好去處。此外,酒店房間主打簡約清新的純白設計,每個房間都有特大衣帽間也非常討好。這兒距離南海難波車站只是6分鐘步程,由酒店到關西國際機場車程約45分鐘,交通非常便利!酒店自助早餐有西式、日式、和泰式。酒店附近也有不少購物商場,包括難波city、高島屋、DONKI及大Lawson。

大阪盛泰樂酒店

房價:人均HKD$646起(高級大床房-標準樓層)

地址:2 Chome-11-50 Nanbanaka, Naniwa Ward, 難波, 大阪, 日本, 556-0011

交通:大阪南海難波站步行至酒店大概6分鐘

即搶訂房優惠:Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【10】大阪樂本酒店(Hotel The Leben Osaka)

大阪樂本酒店於2022年3月開業,位於大阪市中央區,距離心齋橋駅約8分鐘路程,整個酒店外觀為石墨色,而室內則是以實木紋理設計,相當舒適。酒店一共提供4種房型。有網民表示,客房的空間感大,而且距離心齋橋十分接近,適合到該處購買的人士入住,惟酒店的停車費貴,建議自駕遊的遊客先了解費用後再作決定。

大阪樂本酒店(Hotel The Leben Osaka)

房價:人均HKD$801起(標準雙床房)

地址:大阪市中央区南船場2丁目2番15号

交通:於大阪地鐵心齋橋站2-B出口步行3分鐘

大阪樂本酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【11】京阪天滿橋站前酒店(Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae)

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業,位於大阪中央區,距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程,可步行到達大阪城公園,相當方便!酒店一共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分,網民大都欣賞酒店的位置,1分鐘即可到達地鐵站,另外酒店職員的協助亦十分細心,出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店

房價:人均HKD$267起(雙人間)

地址: 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13

交通:於大阪地鐵天橋滿站步行1分鐘

京阪天滿橋站前酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【12】MIMARU大阪 難波STATION(MIMARU Osaka Namba Station)

MIMARU大阪 難波STATION於2022年6月開業,位於大阪難波站附近,距離難波站只有10分鐘內步程,而距離日本橋站僅有500米,出行相當方便。而室內設計方面,整體設計傾向日式和風主題,例如榻榻米以及趟門等位。酒店主打家庭公寓房,幾乎所有客房都設有飯廳、廚房以及睡房,某些客房甚至有私人花園,活動空間相當足夠。

MIMARU大阪 難波STATION(MIMARU Osaka Namba Station)

房價:人均HKD$645起(家庭公寓;4人入住)

地址:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-6-24

交通:大阪地鐵日本橋站出口步行7分鐘

MIMARU大阪 難波STATION搶先預訂👉🏻Agoda| Trip.com | 永安旅遊

大阪酒店推介【13】Vessel Inn難波酒店(Vessel Inn Namba)

Vessel Inn難波酒店於2021年3月開業,是一間位於大阪市中央區的精品酒店,距離難波站約2分鐘路程。酒店設計以工業風為主,黑色線條加上實木色傢俬,設計相對現代化。酒店一共提供5種房型,每間房間配備有抽濕機和空氣淨化機。雖然酒店設施不算太多,但勝在選址方便,而且房價實惠!酒店附近就已經是難波的食街,酒吧、餐廳、居酒屋應有盡有,而且酒店的隔音理想,不會被對面的喧鬧聲打擾到。

Vessel Inn難波酒店(Vessel Inn Namba)

房價:人均HKD$273起(標準雙人間)

地址: 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号

交通:於大阪地鐵難波站25出口步行2分鐘

Vessel Inn難波酒店搶先預訂👉🏻Agoda| Trip.com|Booking.com

大阪酒店推介【14】voco 大阪中央酒店(voco Osaka Central, an IHG Hotel)

主打美式風格的大阪中央沃科飯店,為大阪2023年5月新開的5星級酒店,距離大阪地下鐵肥後橋站僅6分鐘步程。這兒設有健身中心、私人停車位、餐廳和酒吧,設備非常完善。此外,值得一提是早餐採用自助式,並可選擇一種主菜,和式或西式,和式是一個提籃便當盒有三層,是京都懷石料理菜式,西式也是網美會去吃的早午餐菜式,不輪哪一款都非常吸引。

voco 大阪中央酒店(voco Osaka Central, an IHG Hotel)

房價:人均HKD$466起(標準房)

地址:1-7-1 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 550-0003

交通:大阪地下鐵肥後橋站步行至酒店大概6分鐘

voco 大阪中央酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【15】京阪難波格蘭德酒店(Hotel Keihan Namba Grande)

在2023年3月開幕的京阪難波格蘭德飯店,從南海本線線難波站,只需步行約6分鐘即抵達,而大阪地下鐵難波站則要步行約10分鐘,整體位置好便利。酒店整理非常乾淨,隔音好,浴缸也很大,大廳還備有免費的卸妝油、洗面乳、化妝水及乳液索取,非常貼心。此外,有中文接待人員,不用擔心言語障礙的問題。

京阪難波格蘭德酒店(Hotel Keihan Namba Grande)

房價:人均HKD$390起(雙人床房)

地址:2-11-13, Nanbanaka, Naniwa Ward, , 難波, 大阪, 日本, 556-0011

交通:南海本線難波站步行至酒店大概6分鐘

搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【16】捷絲旅大阪心齋橋館 (Just Sleep Osaka Shinsaibashi)

同樣在2023年3月開幕,還有鄰近心齋橋的捷絲旅大阪心齋橋館,空間雖小但是五臟俱全,電熱水壺、浴缸、吹風機、電視、保險箱和拖鞋一應俱全,性價比高。不過,這間酒店是全面禁菸,吸煙朋友可能要另找住處。另外,酒店住客可以享用亞洲風味早餐,食物總類頗多。

捷絲旅大阪心齋橋館 (Just Sleep Osaka Shinsaibashi)

房價:人均HKD$241起(豪華大床房)

地址:大阪府大阪市中央區南船場2丁目9-15, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0081

交通:大阪御堂筋線及長堀鶴見綠地線交匯的心齋橋站,2出口步行至酒店大概15分鐘

捷絲旅大阪心齋橋館搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【17】大阪新世界WING國際高級酒店(Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai)

大阪新世界WING國際高級酒店距離動物園前站5號出口,於2023年3月才開幕,離新今宮東出口很近,走路到通天閣、動物園3分鐘就可抵達,非常便利。酒店內的個人清潔護理品全部都用DHC,連保養品及髮蠟都有,設備非常完善。 唯一的小缺點是房間有點小,沒辦法攤平24吋行李箱。

大阪新世界WING國際高級酒店(Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai)

房價:人均HKD$190起(標準雙人房)

地址:3-6-16 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪, 日本, 556-0002

交通:大阪堺筋線及御堂筋線交匯的動物園前站,5出口步行至酒店大概5分鐘

大阪新世界WING國際高級酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【18】OMO 關西機場 by 星野集團(OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts)

乘了晚機到大阪,或趕第二朝早機去機場?何不住在大阪關西機場附近?2023年3月新開的OMO 關西機場 by 星野集團,酒店位於泉佐野,距離機場僅1站之距,附近還有24小時超商可以逛,飯店2樓則有lawson便利店,配套完善。酒店設有大型溫泉大澡堂及開揚早餐用餐區,環境非常舒適。

OMO 關西機場 by 星野集團(OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts)

房價:人均HKD$299起(大床間)

地址:1-833 Rinkuorai-Kita, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 598-0048

交通:南海機場線的臨空城站,5出口步行至酒店大概1分鐘

OMO 關西機場 by 星野集團搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【19】大阪關西機場奧德西斯套房酒店(Odysis Suites Osaka Airport Hotel)

鄰近關西機場,又景色開揚,還可揀2023年2月才開的大阪關西機場奧德西斯套房酒店!酒店的餐廳位於54樓,在這兒一邊享受著豐富的自助早餐,一邊觀看關西機場、整個臨空城,感覺好寫意!此外,因為鄰近臨空城outlet,臨飛前也可順便掃貨。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店(Odysis Suites Osaka Airport Hotel)

房價:人均HKD$282起(標準灣景雙床房)

地址:りんくう往来北1番地, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 5980048

交通:南海機場線的臨空城站,3出口步行至酒店大概1分鐘

大阪關西機場奧德西斯套房酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【20】APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈(APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower)

於2023年2月才開的APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈,離谷町線東梅田站大約5分鐘步程,地段方便。酒店最大賣點時有一個特大浴場和露天泳池,內又引進先進的設備,如採用自助check in和退房、投幣式洗衣機等,4樓還有LAWSON,整體設置都好貼心。此外,酒店每天供應自助式、歐陸式和全套英式/愛爾蘭式等三種選擇早餐,迎合不同人的飲食喜好。

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈(APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower)

房價:人均HKD$242起(三人房(高樓層))

地址:2-8-32 Sonezaki Kita-ku Osaka-shi Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 530-0057

交通:大阪谷町線東梅田站,7出口步行至酒店大概5分鐘

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com

大阪酒店推介【21】相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋(Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi)

2023年2月開幕的相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋,離淀屋橋站僅1分鐘步程,走地下道已可直上酒店。酒店供應的梳洗用品,均是自助式取用,並設有全自助check in和退房櫃檯,整體設備都非常方便。不過,要注意酒店在晚上11點多就會有門禁,需由一樓出入口進出。

相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋(Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi)

房價:人均HKD$231起(標準大床房)

地址:3-2-23 Kitahama, Chuo-ku , 梅田, 大阪, 日本, 541-0041

交通:從京阪本線及御堂筋線交匯的淀屋橋站,2出口步行至酒店大概1分鐘

相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【22】大阪本町旅遊旅館(Travelodge Honmachi Osaka)

第1間大阪酒店新開推介大阪本町旅遊旅館,於2022年9月底剛剛開業,位於大阪站附近,可不行前往心齋橋和難波。酒店附近亦有多間街頭小食、購物街等。酒店室內裝修為簡約風,大堂以以原木風格為主。酒店設6種房型,淺木色配上白色內牆,望上去相當舒適。於Trip.com網站獲得4.4/5的評分,有網民表示酒店的環境和位置都十分理想,惟房間隔音差,會不時聽到走廊有人經過,訂房前要留意。

大阪本町旅遊旅館(Travelodge Honmachi Osaka)

房價:人均HKD$153起(高級雙人間)

地址: 541-0052 大阪府, 大阪, 3-2-6 Azuchimachi Chuo-ku, 日本

交通:大阪本町地鐵站1號出口步行3分鐘

大阪本町旅遊旅館搶先預訂👉🏻Agoda | Trip.com | 永安旅遊

大阪酒店推介【23】維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田(Villa Fontaine Grand Osaka Umeda)

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田(Villa Fontaine Grand Osaka Umeda)於2022年8月剛剛開業,位於大阪市北區,前往7條不同地鐵線,都是步行2-8分鐘不等。維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田室內以深木設計為主,配上灰色內牆,給人感覺十分典雅,酒店設有12款房型,合共175間客房。另外,酒店提供多種休閒娛樂設備,包括了公共室內浴池,桑拿及熱沙浴等。

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田(Villa Fontaine Grand Osaka Umeda)

房價:人均HKD$325起(隨機房)

地址:〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-15-9

交通:大阪梅田站7-75出口步行2分鐘

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田搶先預訂👉🏻Agoda| Trip.com | 永安旅遊

大阪酒店推介【24】Welina酒店心齋橋和NAGOMI(Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI)

Welina酒店心齋橋和NAGOMI於2022年4月開業,位於日本橋站附近,不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格,大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計,例如以竹林排成一排的屏風,讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少,只有2種。

Welina酒店心齋橋和NAGOMI(Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI)

房價:人均HKD$217起(雙床房)

地址:〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24

交通:於大阪地鐵日本橋站出口步行6分鐘

Welina酒店心齋橋和NAGOMI搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【25】大阪OMO7酒店 by星野集團(OMO7 Osaka by Hoshino Resort)

大阪OMO7酒店 by星野集團位於JR新今宮站,於2022年4月正式開業,是大阪市佔地面積最大的酒店之一,有13,907 平方公尺。OMO7大阪 by 星野リゾート為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施,室內設計比較現代化,酒店大堂公共空間有超大落地玻璃,房間內可飽覽大阪市景色。酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等,另外提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店共有14層,合共提供436間客房,而房型分為7種。

大阪OMO7酒店 by星野集團(OMO7 Osaka by Hoshino Resort)

房價:人均HKD$630起(雙床間)

地址:〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

交通:於JR鐵路新今宮站步行2分鐘

大阪OMO7酒店 by星野集團搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【26】難波心齋橋東APA酒店(APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi)

難波心齋橋東APA酒店於2022年4月開業,位於大阪的中央區,可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店,酒店遍佈12個日本城市,算是較有人氣的酒店之一!酒店共提供6種房型,房價相當實惠由港幣約$320起。於Agoda網站中獲得8.4/10的評分,其中有不少網民都欣賞酒店的地理位置理想,而且房間清潔、舒適,普遍性價比高。

難波心齋橋東APA酒店(APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi)

房價:人均HKD$182起(標準房)

地址:〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8

交通:於大阪地鐘長堀橋站出口步行2分鐘

難波心齋橋東APA酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Klook

大阪酒店推介【27】CANDEO HOTELS 大阪心齋橋(Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi)

第1間大阪酒店新開推介是CANDEO HOTELS 大阪心齋橋,酒店將在2023年11月正式開幕,現已接受預訂。這兒僅距離心齋橋筋商店街僅60米,很適合愛逛街的人。酒店主打和式風情,淺木色配上白色內牆,加上特大窗,景色開揚,令人有舒適的感覺。即將新幕已成了風頭躉,11月至12月中的客房已全面客滿,想住的朋友只好選出12中尾至明年初客房。

CANDEO HOTELS 大阪心齋橋(Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi)

房價:人均HKD$587起(雙人房)

地址:2-7-12 Shinsaibashi-suji, Chuo-ku, Osaka-shi, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0085

交通:大阪心齋橋地鐵站5號出口步行10分鐘

CANDEO HOTELS 大阪心齋橋搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【28】超級酒店普米爾難波・心齋橋(Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring)

超級酒店普米爾難波・心齋橋於2022年3月開業,位於大阪南的中心,距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場以及溫泉,讓喜歡溫泉的住客盡情享受天然溫泉!酒店室內設計以淺木簡約風為主,一共提供8種房型。於Booking.com獲得8.7/10的評分,很多網民都認為酒店靠近難波近鐵站是一大賣點,另外雖然房間細細,但勝在所有設備都齊全,而且職員的服務態度有善,都令人印象難忘。

超級酒店普米爾難波・心齋橋(Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring)

房價:人均HKD$157起(雙人間;可住三人)

地址: 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8

交通:於大阪地鐵難波站26-D出口步行4分鐘

超級酒店普米爾難波・心齋橋搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com

👍KKday精選住宿:東橫INN 大阪阪急十三站西2號出口| 東橫INN 大阪船場東

大阪酒店推介【29】大阪新今宮岐山標準酒店(Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya)

大阪新今宮岐山標準酒店於2022年1月開業,共提供186間客房。酒店位於大阪難波市中心位置,只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前,步行6分鐘可到達動物園前駅,出行相當方便。於Trip.com獲得4.4/5的評分,網民都大讚酒店乾淨舒適,而且前往各個景點都十分方面,就算要坐鐵路到關西機場,都只需要42分,全程快捷方便。

大阪新今宮岐山標準酒店(Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya)

房價:人均HKD$192起(標準小型雙人床房)

地址:1-2-23, 西成區, 大阪, 大阪府, 557-0016, 日本

交通:於大阪地鐵新今宮站步行1分鐘

大阪新今宮岐山標準酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

大阪酒店推介【30】天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館(Oyado Nono Osaka Yodoyabashi)

御宿 野乃 大阪淀屋橋(Oyado Nono Osaka Yodoyabashi) 於2022年1月開業,位於大阪市中央區,距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米,出行都算方便!酒店以傳統日式設計為主,提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施,每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計,非常適合喜歡傳統日本文化的住客!酒店一共提供種5房型。

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館(Oyado Nono Osaka Yodoyabashi)

房價:人均HKD$389起(轉角房(雙人床))

地址: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号

交通:於大阪地鐵北浜站20號出口步行1分鐘

搶先預訂👉🏻Agoda|Booking.com|Trip.com

