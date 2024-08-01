大阪酒店2024推介39間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$153起

撰文：李雨青 豬肉丸 陳映蓉 程朗天
出版：更新：

大阪酒店推介2024！大阪是港人熱門旅遊目的地之一，《香港01》「好食玩飛」記者整理了包括2024年最新開幕酒店在內，共30間大阪高質酒店，有溫泉酒店、家庭公寓酒店、傳統日式酒店等，人均只需$153起！

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大阪酒店推介【1】阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）於2019年開業，距離JR大阪站3分鐘步程，來往阪急電車大阪梅田站和地鐵御堂筋線梅田站亦只需步行大約5分鐘，鄰近梅田藍天大廈之餘附近更有商店街、百貨公司、餐廳等配套，地理位置極佳！酒店客房設有浴缸、淋浴設備及智能馬桶，床頭設有各規格的電源插座，6歲或以下孩童不加床可免費入住。酒店更有自助洗衣機及外送洗衣服務，非常貼心！

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu Respire Osaka）
房價：人均HKD$362（雙人床房＜12～23樓＞）
地址：大阪府大阪市北區大深町1番1號
交通：JR大阪站步行3分鐘
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大阪酒店推介【2】相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）地點位置極佳，距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程，附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站，方便順道前往京都、神戶等地，而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘！酒店提供自動辦理入住手續機器，無需排隊就可以入住，節省不少時間，客房簡約舒適，同時提供免費咖啡和茶包，更設有電腦、影印機、換鈔機等，配套設施完善，極之方便！

相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 （Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）
房價：人均HKD$268起（雙人床房）
地址：大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5
交通：近鐵難波站步行1分鐘
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大阪酒店推介【3】大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）位於大阪中心地帶，距離「心齋橋站」約13分鐘步行路程，不過鄰近人氣景點心齋橋及道頓堀固力果廣告牌（Glico Man Sign）等5分鐘就可抵達，附近亦有便利商店、藥妝、難波城購物中心，地理位置方便。酒店客房簡約寬敞而且設有浴缸，整體設備十足！最大特色是其位於頂樓的高空SPA，設有露天溫泉浴場，住客可邊泡湯邊俯瞰整個大阪城市景致！

大阪難波光芒酒店（Candeo Hotels Osaka Namba）
房價：人均HKD$296起（高級雙床房）
地址：大阪市中央區東心斎橋2-2-5
交通：心齋橋站步行約13分鐘
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大阪酒店推介【4】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，已經擁有8.9的高評價！客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$299起（隨機房）
地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本
交通：地鐵梅田站步行3分鐘
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大阪酒店推介【5】大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）

於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda），亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

大阪梅田Intergate酒店 （Hotel Intergate Osaka Umeda）
價錢：人均HKD$316起（高級房(兩床)）
地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2
交通：西梅田站步行3分鐘
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大阪酒店推介【6】APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）於2019年開幕，坐落在大阪御堂筋，距離本町站僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店房間空間雖然不算大，但設備齊全，浴室設有私人浴缸，房內亦提供USB充電插座、洗漱用品、電視等基本設施。酒店亦配備戶外泳池、大浴場及溫泉。

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）
房價：人均HK$221起（標準客房）
地址：大阪府大阪市中央區南本町4-2-9
交通：本町站步行1分鐘
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大阪酒店推介【7】大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）於2019年開幕，位於大阪北濱，距離北濱地鐵站僅需步行1分鐘，且鄰近大阪天滿宮、中之島公園、大阪市立東洋陶瓷美術館等景點，地理位置優越。酒店提供236間客房，最大的房型可供3人入住。房間內配備基本洗漱用品及電器，浴室內設有浴缸，房內亦提供休息椅，採光及空間都足夠！

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）
房價：人均HK$272起（放鬆雙人床房）
地址：大阪府大阪市中央區今橋2-2-21
交通：北濱站步行1分鐘
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大阪酒店推介【8】大阪新阪急酒店（Hotel New Hankyu Osaka）

大阪新阪急酒店（Hotel New Hankyu Osaka）位於JR大阪站斜對面，交通十分便利！酒店於1964年已經開業，是大阪市內的老牌酒店。雖然酒店歷史久遠，但內部設施及裝修仍然非常乾淨舒適，提供日式房、洋式房及和洋室房房型，最多可供4人入住。房間內均提供浴缸、床頭充電插座、電視機等設施。酒店亦擁有不同菜色的餐廳任君選擇！

大阪新阪急酒店（Hotel New Hankyu Osaka）
房價：人均HK$256起（經濟雙人房）
地址：大阪市北區芝田1-1-35
交通：JR大阪站步行7分鐘
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大阪酒店推介【9】心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）於2018年開業，鄰近美國村、難波神社、立花大街、心齋橋、道頓堀等景點，來往車站最快亦只需步行4分鐘，出行觀光都非常方便！酒店提供210間客房，房內空間雖然不算大，但設備齊全，提供洗漱用品、電熱水壺、電視、浴缸等基本設施。

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）
房價：人均HK$232起（緊湊雙床房）
地址：大阪市西區新町1-5-11
交通：四橋站步行4分鐘
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大阪酒店推介【10】大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）於2024年5月正式開幕，坐落在大川旁、海濱地區開發的綜合大樓6樓至20樓，步行6分鐘即可抵達大阪城及車站，地理位置優越。酒店設有373間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗、冷氣及暖氣等設施。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）
房價：人均HK$595起（特大床房河景；包早餐）
地址：大阪府大阪市中央大手前1丁目1番1號
交通：天滿橋站步行6分鐘
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大阪酒店推介【11】大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）於2024年6月才開幕。酒店位於大阪日本橋，黑門市場、商店街、道頓堀、車站等地方均在10分鐘步程內可抵達。酒店採用全自助智能服務，提供167間客房，只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。房間內均配備私人浴室、床頭電源插座、衣櫃、休息椅、免費迷你吧等設施。酒店亦附設24小時「Talk Shop」，是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間，健身中心同樣24小時開放。

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）
房價：人均HK$517起（雙床城景觀）
地址：大阪中央區日本橋2-7-5
交通：日本橋站步行5分鐘
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大阪酒店推介【12】大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）

大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）將於2024年8月1日正式開幕，目前已經開放住宿預訂。酒店坐落於堂島區中心，鄰近地鐵站、美術館、地下商店街及購物中心等。酒店擁有175間豪華房，其中21間為融入傳統旅館風格的日式房型，其餘則為西式房。房內均配備浴缸、小型休憩空間、大面積窗景、特大睡床等。酒店亦提供健身室、多元餐飲、三溫暖、室內泳池、24小時健身中心以及私人及大眾風呂。

大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）
房價：人均HK$2,095起（高級客房）
地址：大阪府大阪市北區西天滿二丁目7-2
交通：西梅田站步行8分鐘
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大阪酒店推介【13】大阪站傲途格精選酒店（The Osaka Station Hotel, Autograph Collection）

大阪站傲途格精選酒店（The Osaka Station Hotel, Autograph Collection）將於2024年7月底正式開幕，酒店目前已經開放預訂。酒店位於大阪全新大型複合商業設施「JP TOWER大阪」內，與大阪站相連，交通方便，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供418間房，位於30至38樓，景觀開揚、房間寬敞舒適。房間內均附設私人浴室及浴缸、用餐及休息區、免費迷你吧、床頭電源插座、音響設備等。酒店亦配備健身室、大浴場、桑拿及餐廳等設施。

大阪站傲途格精選酒店（The Osaka Station Hotel, Autograph Collection）
房價：人均HK$1,283起（招牌魅力特大床房）
地址：大阪府大阪市北區梅田3-2-2
交通：JR大阪站步行1分鐘
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大阪酒店推介【14】温故知新 Cuvée J2 大阪（Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin）

温故知新 Cuvée J2 大阪（Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin）於2024年1月開幕，是全球首間與11大香檳品牌合作的香檳酒店！酒店每層只有1間房，每間房都有不同的香檳品牌主題，部分房型可供4人入住。房間以白色為主調，均提供品牌香檳、零食、甜點等，亦有烤麵包機、咖啡機、半露天浴缸等設施。酒店亦附設主打和洋式料理的AWA壽司餐廳，盡情品嚐壽司搭配香檳的完美組合！

温故知新 Cuvée J2 大阪（Cuvée J2 Hotel OSAKA by Onko Chishin）
房價：人均HK$698起（豪華雙床房）
地址：大阪市中央區南船場2丁目6-7
交通：長堀橋站步行5分鐘
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大阪酒店推介【15】威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）

威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）於2024年2月開幕，坐落在難波，鄰近黑門市場、商店街、上方浮世繪館、Bic camera等景點。酒店提供186間客房，房間均配備私人浴室、雪櫃、暖氣及空調、床頭電源插座等。酒店亦附設投幣式洗衣機、餐廳、私人停車場等設施。

威利納精選酒店ー大阪難波（Welina Hotel Premier Osaka Namba）
房價：人均HK$232起（雙床房）
地址：大阪府大阪市中央區難波千日前2-10
交通：日本橋站步行5分鐘
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大阪酒店推介【16】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，已經擁有8.9的高評價！客房以寧靜優雅風格為主，隔音設施十分好，房間的空間感大，廁所乾濕分離，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少餐廳、大型購物商場及DONKI，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$299起（隨機房）
地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本
交通：地鐵梅田站步行3分鐘
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大阪酒店推介【17】大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）距離心齋橋站只需5分鐘，地理位置極佳！酒店設有免費男女浴場，並有不同風味的早餐供應。酒店客房設計簡約，雖然空間不算太大，但勝在窗外景色優美，而且酒店公共空間亦有遊戲可以遊玩，而且設有環境雅致的露台餐廳，其中包括有A5黑毛和牛、日式或歐式料理等美食，而且可以無限量暢飲咖啡，晚上更可以在空中酒吧飽覽大阪街景，超級寫意！酒店位置比較安靜，附近有不少小店可以一試，有居酒屋、燒肉店、cafe等等。酒店3樓有日常用品提供。

大阪格蘭貝爾酒店（GRANBELL HOTEL OSAKA）
房價：人均HKD$213起（客房（雙床））
地址：大阪心齋橋北久宝寺町2-6-7
交通：心齋橋站步行5分鐘
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大阪酒店推介【18】大阪盛泰樂酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

來自泰國中央集團管理的酒店品牌，正式於2023年7月首次進駐日本大阪，命名為大阪盛泰瀾飯店。 這兒樓高33 層，特色是屋頂有可欣賞到大阪的壯麗景色的餐廳，日夜都充滿浪費氣氛，是情侶約會打卡的好去處。此外，酒店房間主打簡約清新的純白設計，每個房間都有特大衣帽間也非常討好。這兒距離南海難波車站只是6分鐘步程，由酒店到關西國際機場車程約45分鐘，交通非常便利！酒店自助早餐有西式、日式、和泰式。酒店附近也有不少購物商場，包括難波city、高島屋、DONKI及大Lawson。

大阪盛泰樂酒店
房價：人均HKD$646起（高級大床房-標準樓層）
地址：2 Chome-11-50 Nanbanaka, Naniwa Ward, 難波, 大阪, 日本, 556-0011
交通：大阪南海難波站步行至酒店大概6分鐘
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大阪酒店推介【19】大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）

大阪樂本酒店於2022年3月開業，位於大阪市中央區，距離心齋橋駅約8分鐘路程，整個酒店外觀為石墨色，而室內則是以實木紋理設計，相當舒適。酒店一共提供4種房型。有網民表示，客房的空間感大，而且距離心齋橋十分接近，適合到該處購買的人士入住，惟酒店的停車費貴，建議自駕遊的遊客先了解費用後再作決定。

大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）
房價：人均HKD$801起（標準雙床房）
地址：大阪市中央区南船場2丁目2番15号
交通：於大阪地鐵心齋橋站2-B出口步行3分鐘
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大阪酒店推介【20】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業，位於大阪中央區，距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程，可步行到達大阪城公園，相當方便！酒店一共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分，網民大都欣賞酒店的位置，1分鐘即可到達地鐵站，另外酒店職員的協助亦十分細心，出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店
房價：人均HKD$267起（雙人間）
地址： 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13
交通：於大阪地鐵天橋滿站步行1分鐘
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大阪酒店推介【21】MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU Osaka Namba Station）

MIMARU大阪 難波STATION於2022年6月開業，位於大阪難波站附近，距離難波站只有10分鐘內步程，而距離日本橋站僅有500米，出行相當方便。而室內設計方面，整體設計傾向日式和風主題，例如榻榻米以及趟門等位。酒店主打家庭公寓房，幾乎所有客房都設有飯廳、廚房以及睡房，某些客房甚至有私人花園，活動空間相當足夠。

MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU Osaka Namba Station）
房價：人均HKD$645起（家庭公寓；4人入住）
地址：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-６-24
交通：大阪地鐵日本橋站出口步行7分鐘
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大阪酒店推介【22】Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）

Vessel Inn難波酒店於2021年3月開業，是一間位於大阪市中央區的精品酒店，距離難波站約2分鐘路程。酒店設計以工業風為主，黑色線條加上實木色傢俬，設計相對現代化。酒店一共提供5種房型，每間房間配備有抽濕機和空氣淨化機。雖然酒店設施不算太多，但勝在選址方便，而且房價實惠！酒店附近就已經是難波的食街，酒吧、餐廳、居酒屋應有盡有，而且酒店的隔音理想，不會被對面的喧鬧聲打擾到。

Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）
房價：人均HKD$273起（標準雙人間）
地址： 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号
交通：於大阪地鐵難波站25出口步行2分鐘
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大阪酒店推介【23】voco 大阪中央酒店（voco Osaka Central, an IHG Hotel）

主打美式風格的大阪中央沃科飯店，為大阪2023年5月新開的5星級酒店，距離大阪地下鐵肥後橋站僅6分鐘步程。這兒設有健身中心、私人停車位、餐廳和酒吧，設備非常完善。此外，值得一提是早餐採用自助式，並可選擇一種主菜，和式或西式，和式是一個提籃便當盒有三層，是京都懷石料理菜式，西式也是網美會去吃的早午餐菜式，不輪哪一款都非常吸引。

voco 大阪中央酒店（voco Osaka Central, an IHG Hotel）
房價：人均HKD$466起（標準房）
地址：1-7-1 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 550-0003
交通：大阪地下鐵肥後橋站步行至酒店大概6分鐘
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大阪酒店推介【24】京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）

在2023年3月開幕的京阪難波格蘭德飯店，從南海本線線難波站，只需步行約6分鐘即抵達，而大阪地下鐵難波站則要步行約10分鐘，整體位置好便利。酒店整理非常乾淨，隔音好，浴缸也很大，大廳還備有免費的卸妝油、洗面乳、化妝水及乳液索取，非常貼心。此外，有中文接待人員，不用擔心言語障礙的問題。

京阪難波格蘭德酒店（Hotel Keihan Namba Grande）
房價：人均HKD$390起（雙人床房）
地址：2-11-13, Nanbanaka, Naniwa Ward, , 難波, 大阪, 日本, 556-0011
交通：南海本線難波站步行至酒店大概6分鐘
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大阪酒店推介【25】捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）

同樣在2023年3月開幕，還有鄰近心齋橋的捷絲旅大阪心齋橋館，空間雖小但是五臟俱全，電熱水壺、浴缸、吹風機、電視、保險箱和拖鞋一應俱全，性價比高。不過，這間酒店是全面禁菸，吸煙朋友可能要另找住處。另外，酒店住客可以享用亞洲風味早餐，食物總類頗多。

捷絲旅大阪心齋橋館 （Just Sleep Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$241起（豪華大床房）
地址：大阪府大阪市中央區南船場2丁目9-15, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0081
交通：大阪御堂筋線及長堀鶴見綠地線交匯的心齋橋站，2出口步行至酒店大概15分鐘
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大阪酒店推介【26】大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）

大阪新世界WING國際高級酒店距離動物園前站5號出口，於2023年3月才開幕，離新今宮東出口很近，走路到通天閣、動物園3分鐘就可抵達，非常便利。酒店內的個人清潔護理品全部都用DHC，連保養品及髮蠟都有，設備非常完善。 唯一的小缺點是房間有點小，沒辦法攤平24吋行李箱。

大阪新世界WING國際高級酒店（Hotel Wing International Premium Osaka Shinsekai）
房價：人均HKD$190起（標準雙人房）
地址：3-6-16 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, 難波, 大阪, 日本, 556-0002
交通：大阪堺筋線及御堂筋線交匯的動物園前站，5出口步行至酒店大概5分鐘
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大阪酒店推介【27】OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）

乘了晚機到大阪，或趕第二朝早機去機場？何不住在大阪關西機場附近？2023年3月新開的OMO 關西機場 by 星野集團，酒店位於泉佐野，距離機場僅1站之距，附近還有24小時超商可以逛，飯店2樓則有lawson便利店，配套完善。酒店設有大型溫泉大澡堂及開揚早餐用餐區，環境非常舒適。

OMO 關西機場 by 星野集團（OMO Kansai Airport by Hoshino Resorts）
房價：人均HKD$299起（大床間）
地址：1-833 Rinkuorai-Kita, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 598-0048
交通：南海機場線的臨空城站，5出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪酒店推介【28】大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）

鄰近關西機場，又景色開揚，還可揀2023年2月才開的大阪關西機場奧德西斯套房酒店！酒店的餐廳位於54樓，在這兒一邊享受著豐富的自助早餐，一邊觀看關西機場、整個臨空城，感覺好寫意！此外，因為鄰近臨空城outlet，臨飛前也可順便掃貨。

大阪關西機場奧德西斯套房酒店（Odysis Suites Osaka Airport Hotel）
房價：人均HKD$282起（標準灣景雙床房）
地址：りんくう往来北１番地, 泉佐野, 泉佐野, 日本, 5980048
交通：南海機場線的臨空城站，3出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪酒店推介【29】APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）

於2023年2月才開的APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈，離谷町線東梅田站大約5分鐘步程，地段方便。酒店最大賣點時有一個特大浴場和露天泳池，內又引進先進的設備，如採用自助check in和退房、投幣式洗衣機等，4樓還有LAWSON，整體設置都好貼心。此外，酒店每天供應自助式、歐陸式和全套英式／愛爾蘭式等三種選擇早餐，迎合不同人的飲食喜好。

APA酒店及度假村 大阪梅田站大廈（APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower）
房價：人均HKD$242起（三人房（高樓層））
地址：2-8-32 Sonezaki Kita-ku Osaka-shi Osaka, 梅田, 大阪, 日本, 530-0057
交通：大阪谷町線東梅田站，7出口步行至酒店大概5分鐘
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大阪酒店推介【30】相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）

2023年2月開幕的相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋，離淀屋橋站僅1分鐘步程，走地下道已可直上酒店。酒店供應的梳洗用品，均是自助式取用，並設有全自助check in和退房櫃檯，整體設備都非常方便。不過，要注意酒店在晚上11點多就會有門禁，需由一樓出入口進出。

相鐵FRESA INN 大阪淀屋橋（Sotetsu Fresa inn Yodoyabashi）
房價：人均HKD$231起（標準大床房）
地址：3-2-23 Kitahama, Chuo-ku , 梅田, 大阪, 日本, 541-0041
交通：從京阪本線及御堂筋線交匯的淀屋橋站，2出口步行至酒店大概1分鐘
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大阪酒店推介【31】大阪本町旅遊旅館（Travelodge Honｍachi Osaka）

第1間大阪酒店新開推介大阪本町旅遊旅館，於2022年9月底剛剛開業，位於大阪站附近，可不行前往心齋橋和難波。酒店附近亦有多間街頭小食、購物街等。酒店室內裝修為簡約風，大堂以以原木風格為主。酒店設6種房型，淺木色配上白色內牆，望上去相當舒適。於Trip.com網站獲得4.4/5的評分，有網民表示酒店的環境和位置都十分理想，惟房間隔音差，會不時聽到走廊有人經過，訂房前要留意。

大阪本町旅遊旅館（Travelodge Honｍachi Osaka）
房價：人均HKD$153起（高級雙人間）
地址： 541-0052 大阪府, 大阪, 3-2-6 Azuchimachi Chuo-ku, 日本
交通：大阪本町地鐵站1號出口步行3分鐘
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大阪酒店推介【32】維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2022年8月剛剛開業，位於大阪市北區，前往7條不同地鐵線，都是步行2-8分鐘不等。維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田室內以深木設計為主，配上灰色內牆，給人感覺十分典雅，酒店設有12款房型，合共175間客房。另外，酒店提供多種休閒娛樂設備，包括了公共室內浴池，桑拿及熱沙浴等。

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$325起（隨機房）
地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-15-9
交通：大阪梅田站7-75出口步行2分鐘
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大阪酒店推介【33】Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）

Welina酒店心齋橋和NAGOMI於2022年4月開業，位於日本橋站附近，不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格，大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計，例如以竹林排成一排的屏風，讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少，只有2種。

Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）
房價：人均HKD$217起（雙床房）
地址：〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24
交通：於大阪地鐵日本橋站出口步行6分鐘
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大阪酒店推介【34】大阪OMO7酒店 by星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

大阪OMO7酒店 by星野集團位於JR新今宮站，於2022年4月正式開業，是大阪市佔地面積最大的酒店之一，有13,907 平方公尺。OMO7大阪 by 星野リゾート為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施，室內設計比較現代化，酒店大堂公共空間有超大落地玻璃，房間內可飽覽大阪市景色。酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等，另外提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店共有14層，合共提供436間客房，而房型分為7種。

大阪OMO7酒店 by星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）
房價：人均HKD$630起（雙床間）
地址：〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号
交通：於JR鐵路新今宮站步行2分鐘
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大阪酒店推介【35】難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）

難波心齋橋東APA酒店於2022年4月開業，位於大阪的中央區，可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店，酒店遍佈12個日本城市，算是較有人氣的酒店之一！酒店共提供6種房型，房價相當實惠由港幣約$320起。於Agoda網站中獲得8.4/10的評分，其中有不少網民都欣賞酒店的地理位置理想，而且房間清潔、舒適，普遍性價比高。

難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）
房價：人均HKD$182起（標準房）
地址：〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8
交通：於大阪地鐘長堀橋站出口步行2分鐘
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大阪酒店推介【36】CANDEO HOTELS 大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

第1間大阪酒店新開推介是CANDEO HOTELS 大阪心齋橋，酒店將在2023年11月正式開幕，現已接受預訂。這兒僅距離心齋橋筋商店街僅60米，很適合愛逛街的人。酒店主打和式風情，淺木色配上白色內牆，加上特大窗，景色開揚，令人有舒適的感覺。即將新幕已成了風頭躉，11月至12月中的客房已全面客滿，想住的朋友只好選出12中尾至明年初客房。

CANDEO HOTELS 大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）
房價：人均HKD$587起（雙人房）
地址：2-7-12 Shinsaibashi-suji, Chuo-ku, Osaka-shi, 心齋橋, 大阪, 日本, 542-0085
交通：大阪心齋橋地鐵站5號出口步行10分鐘
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大阪酒店推介【37】超級酒店普米爾難波・心齋橋（Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring）

超級酒店普米爾難波・心齋橋於2022年3月開業，位於大阪南的中心，距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場以及溫泉，讓喜歡溫泉的住客盡情享受天然溫泉！酒店室內設計以淺木簡約風為主，一共提供8種房型。於Booking.com獲得8.7/10的評分，很多網民都認為酒店靠近難波近鐵站是一大賣點，另外雖然房間細細，但勝在所有設備都齊全，而且職員的服務態度有善，都令人印象難忘。

超級酒店普米爾難波・心齋橋（Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring）
房價：人均HKD$157起（雙人間；可住三人）
地址： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8
交通：於大阪地鐵難波站26-D出口步行4分鐘
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大阪酒店推介【38】大阪新今宮岐山標準酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）

大阪新今宮岐山標準酒店於2022年1月開業，共提供186間客房。酒店位於大阪難波市中心位置，只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前，步行6分鐘可到達動物園前駅，出行相當方便。於Trip.com獲得4.4/5的評分，網民都大讚酒店乾淨舒適，而且前往各個景點都十分方面，就算要坐鐵路到關西機場，都只需要42分，全程快捷方便。

大阪新今宮岐山標準酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）
房價：人均HKD$192起（標準小型雙人床房）
地址：1-2-23, 西成區, 大阪, 大阪府, 557-0016, 日本
交通：於大阪地鐵新今宮站步行1分鐘
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大阪酒店推介【39】天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）

御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi） 於2022年1月開業，位於大阪市中央區，距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米，出行都算方便！酒店以傳統日式設計為主，提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施，每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計，非常適合喜歡傳統日本文化的住客！酒店一共提供種5房型。

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）
房價：人均HKD$389起（轉角房（雙人床））
地址： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号
交通：於大阪地鐵北浜站20號出口步行1分鐘
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