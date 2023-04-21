東京7大平酒店每晚$300有找 高CP值！包早餐/獨立浴缸/女性專屬房

【東京平酒店推介】日本自由行重啟在即，記者整合了7大性價比極高東京酒店住宿，包括酒店及Hostel，全部每晚$300有找，當中大部份提供獨立浴缸及早餐，地理位置更非常方便，鄰近淺草、羽田機場、秋葉原等旅遊熱點，小情侶或家庭旅遊都有選擇！（價格以搜尋當日日子為準）

東京平酒店推介 每晚$300內酒店住宿 包早餐/獨立浴缸/女性專屬房

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（圖片來源：Unsplash/louie-martinez）

東京平價住宿【1】日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）

日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）位於港區，鄰近多個美術館及人氣景點，包括東京中城、三得利美術館、冰川神社、赤坂等，地理位置便利程度不俗。酒店房型分為4款，當中家庭房最多可以4位入住，家族旅行或一班朋友去玩是一個不錯的選擇。酒店亦提供免費早餐，每晚價錢由$187起，性價比不俗。

東京平價住宿【1】日本亞洲會館酒店（Hotel Asia Center of Japan）

地址：東京都港區赤坂8-10-32

每晚房價：$187起

官網：https://www.asiacenter.or.jp/



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東京平價住宿【2】日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店（Sotetsu Fresa Inn Nihombashi Kayabacho）

日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店（Sotetsu Fresa Inn Nihombashi Kayabacho）位於東京日本橋附近，想去淺草寺等熱門景點都非常方便。酒店提供24小時服務前台，即使是淩晨到埗都沒有問題；酒店亦供應免費早餐、茶包、浴鹽、睡衣等，一應俱全。房型分為4款，雖然入住人數均為1至2人，但可自選不同空間大小，適合小情侶去旅行入住，每晚價錢為$190起。

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東京平價住宿【2】日本橋茅場町相鐵Fresa Inn酒店

地址：東京都中央區日本橋茅場町1-3-10

每晚房價：$190起

官網：https://sotetsu-hotels.com/fresa-inn/kayabacho/



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東京平價住宿【3】淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）

淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）位於淺草周邊，酒店距離上野、淺草雷門等都十分近。酒店分為新館及本館，房型選擇共多達14種，可供1至3人入住，房間空間感十足；酒店內設有沙龍、自助洗衣機、房間內浴缸等，購買指定套票更會包自助早餐，每晚價值為$230起，性價比極高。

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東京平價住宿【3】淺草燦路都大飯店（Hotel Sunroute Asakusa）

地址：東京都台東區雷門1-8-5

每晚房價：$230起

官網：https://sotetsu-hotels.com/sunroute/asakusa/



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東京平價住宿【4】MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）

MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）位於淺草橋，地理位置絕佳，距離地鐵站僅一步之遙，只需數分鐘就可以步行到秋葉原一帶，適合動漫電玩迷入住！酒店房型設有9款，當中設有日式和風主題裝修的房間，可供1至4人入住，價錢為每晚$239起。

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東京平價住宿【4】MYSTAYS 淺草橋酒店（HOTEL MYSTAYS Asakusabashi）

地址：東京都台東區淺草橋1-5-5

每晚房價：$239起

官網：https://www.mystays.com/zh-tw/hotel-mystays-asakusabashi-tokyo/



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東京平價住宿【5】JR東日本駒込METS飯店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

JR東日本駒込METS飯店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）一大賣點是，距離地鐵站只需步行1分鐘內，適合想每日都用盡時間去玩的朋友。房型方面則分為6款，當中設有只限女性入住的單人或雙人房，女士們可以無後顧之憂入住，價錢為每晚$229起。

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東京平價住宿【5】JR東日本駒込METS飯店（JR-EAST HOTEL METS KOMAGOME）

地址：東京都豊島區駒込2-1-39

每晚房價：$229起

官網：https://www.hotelmets.jp/komagome/



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東京平價住宿【6】淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）

淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）是一間青年旅舍，位於淺草，不但地理位置方便，亦非常適合想在異地認識新伙伴的朋友入住。房間分為家庭房、雙人房等，亦可以1人入住1個床位，彈性極高，價錢為每晚$129起，絕對稱得上為窮遊之選。

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東京平價住宿【6】淺草櫻花旅館（Sakura Hostel Asakusa）

地址：東京都台東區淺草2-24-2

每晚房價：$129起

官網：https://www.sakura-hotel.co.jp



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東京平價住宿【7】京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）

京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）同樣是一間青年旅舍，地理位置位於羽田，往返羽田機場非常方便。房間同樣分為家庭房、雙人房等，亦可以1人入住1個床位，更設有女性限定的床位及房間等，安全性高，價錢為每晚$176起。

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東京平價住宿【7】京急普拉特旅舍 羽田之家（Plat Hostel Keikyu Haneda Home）

地址：東京都大田區羽田5-23-5

每晚房價：$176起

官網：https://plat-hostel-keikyu.com/hostel/haneda-home/



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