【多圖】吉卜力樂園11月開放！必玩必買打卡懶人包附購票交通貼士

讓人引頸期待多年的日本「吉卜力樂園（ジブリパーク）」，終於在旅遊即將全面開放的此時，宣告將於2022年11月1日正式開幕囉！整個園區將吉卜力動畫經典場景一一重現，目前規劃共有五大主題園區，將分兩階段開放，帶領粉絲一起進入吉卜力的奇幻世界。



整個園區內的景點分布、售票方式、交通資訊等都將在本篇一一向大家介紹，已經買好飛日本的機票了嗎？趕快安排來吉卜力樂園進行開箱吧！

廣大的吉卜力園區，讓你一天玩不完！

即將要在2022年11月1日盛大開幕的吉卜力樂園是設立在名古屋愛知縣的「愛・地球博紀念公園（愛・地球博記念公園）」內，佔地廣大的公園本來就有設置許多可供遊戲或是觀光的區域，這次與吉卜力合作打造的吉卜力樂園，勢必又將引來大量的人潮。

吉卜力樂園第一期會先開放三大園區，快來看看「青春之丘區」有哪些必看必打卡的景點👇👇👇

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於11月1日將要開放的第一期園區，從離車站最近的地方往公園內部依次為「青春之丘區（青春の丘エリア）」、「吉卜力大倉庫區（ジブリの大倉庫エリア）」及「咚咚吭森林區（どんどこ森エリア）」共三個區域。

青春之丘區（青春の丘エリア）

《夢幻街少女》／地球屋

青春之丘的主打景點之一就是出自於《夢幻街少女（耳をすませば）》動畫的地球屋，位於園區內居高而下的位置，由另一側的陽台可以俯瞰整個園區的景色，絕對是拍照不能錯過的景點。

這棟一共有三層樓的建築物內，1樓是夢幻街少女中的男主角天澤聖司實習的小提琴製作工作室，2樓則是擺放了許多古董家俱、貓老闆、木馬等。

《貓之報恩》／貓咪事務所

在青春之丘中，還設有一棟白綠色的醒目建築，這可是電影《貓之報恩》中貓咪事務所的場景重現，以貓的尺寸所建造出的木造平房中，還可以看見貓男爵（バロン）及胖胖（ムタ）的身影。

《哈爾移動城堡》／電梯塔

在青春之丘中另一個不能錯過的景點設施就是以《哈爾移動城堡（ハウルの動く城）》中由科學家們所打造出的電梯塔為印象設置的塔型建築。

吉卜力大倉庫區（ジブリの大倉庫エリア）

吉卜力大倉庫區是室內場景，《天空之城》《龍貓》《千與千尋》等的場景都變成真實，讓你暢遊其中打打卡👇👇👇

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再往內前進就來到了絕對不能錯過的「吉卜力大倉庫區」啦！這裡以室內展示為主，滿滿的動畫知名場景、每日定時上映的短片動畫以及動畫手稿，全都集中在這一區。

CINEMA ORION

進到這裡，如果時間趕得及最好先來到「CINEMA ORION」，僅有170個座位的放映空間將放映原本只有在三鷹美術館才會放映、由吉卜力工作室所製作的10部短篇動畫，開幕期間上映的是《捕鯨記（くじらとり）》。

《天空之城》／天空之庭與在天空中飛行的巨船

到了三鷹吉卜力美術館不能錯過的《天空之城（天空の城ラピュタ）》場景，在這裡也重現了更為真實且帶有不同感覺的天空之庭。

幾近真實比例打造的於天空中飛行的巨船也是不能錯過的必拍設施。

《龍貓》／貓巴士與巨木

講到吉卜力怎麼能錯過《龍貓（となりのトトロ）》呢？除了有專屬的戶外展區外，在吉卜力大倉庫中也可以見到專屬場景。

無論到哪裡都會受到大人與小孩歡迎的貓巴士，在這裡當然也有設置。睡在巨木中的巨大龍貓，讓人不禁也想躺在一旁一同入眠。

《千與千尋》／湯婆婆的辦公室

《千與千尋（千と千尋の神隠し）》中忙得飛起的湯婆婆，在這裡也擁有一間專屬的辦公室，大忙人湯婆婆可是一刻都不得閒。

《借東西的小矮人亞莉亞蒂》／地板下的家

《借東西的小矮人亞莉亞蒂（借りぐらしのアリエッティ）》中小矮人居住的空間，繽紛色彩小空間也能在這裡看見。

吉卜力名場面展覽

在吉卜力大倉庫區中一共會有三種展覽觀看區，分別展出動畫手稿、電影海報以及名場面再現展場。在這裡一共會展出13部動畫電影共14個知名場景，包含《千與千尋（千と千尋の神隠し）》、《天空之城（天空の城ラピュタ）》、《百變貍貓（平成狸合戦ぽんぽこ）》、《地海傳說（ゲド戦記）》以及《崖上的波兒（崖の上のポニョ）》等，你認識幾部呢？

跨大陸航線咖啡廳

中場休息一下，來「跨大陸航線咖啡廳（カフェ 大陸横断飛行）」吃個小點吧！在麵包上放著名古屋必吃的味噌豬排，剛剛好的份量是簡單填飽肚子的最佳選擇。每一份上面都會插上由宮崎駿手繪圖案的小旗子，一共有14個款式。

西伯利亞蛋糕

因《風起了（風立ちぬ）》而又重新為大家所知的戰時甜點西伯利亞蛋糕，在這裡也吃得到！下午茶時間來個小片份量剛剛好的西伯利亞蛋糕配上一瓶牛奶，快速充飽電又能繼續再戰園區內的其他地區。

冒險飛行團

來到園區域一定少不了的伴手禮專區就設置在「冒險飛行團」中，各種精心設計的紀念品，一不小心錢包就會失守。

更多購物區「南街」「熱風書店」「大空模型」

位於此區的熱風書店及大空模型可不止是展示場景而已，裡面的書及模型是真的有在販售的喔！

咚咚吭森林區（どんどこ森エリア）

Dondoko森林區可說是龍貓專區，龍貓不能錯過，按圖也看細看售票和交通資訊👇👇👇

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最後來到了可說是龍貓專區的Dondoko森林區（どんどこ森エリア），將本來就有設置的草子和次子（台譯皋月和小梅）的家改為受付區，要進入前要先來這裡進行驗票。

來到這裡就是要四處尋找龍貓們合照。休息處可以買到使用專門設計瓶罐裝的汽水。小物販售專賣店則是可以買到御守、鉛筆、朱印帳等。

想前往山頂也不用自己辛苦攀爬，搭乘「咚咚吭號（どんどこ号）」就可以輕鬆到達山頂囉！

售票方式

看了這麼多介紹是不是已經迫不及待要來一遊了呢？讓我們先來了解一下售票方式吧！目前開放的三個區域要入內參觀是需要分別買票的喔！非採用一票玩到底的方式，而是分區售票，且是採用指定日期、指定時間入園的方式進行門票預售，每日每區每時段的進場人數皆有限制，以保有最佳的遊園體驗。

由於剛開幕又限制每個區域可進入人數，想當然爾是一票難求。目前的售票方式是每月10日開始開放登記三個月後的門票，例如10月10日開放登記2023年1月的門票抽選，抽中後會寄送email通知，取票則是可以在各大便利商店的kiosk機台點選取票，與三鷹吉卜力美術館的方式很類似。

登記也有限制一個園區一次抽選只接受一個人登記一個時段進行抽票，且最多一次只能抽6張票。除了事前抽選外，如果沒抽到也可以在公布抽選結果後的10日上網搶票，例如2023年1月的票是10月10日登記11月4日公布，11月10日即會開放一般售票，但想必也是大家要各憑本事上網搶票。現階段要買得到票進得去可說是要運氣爆棚才有可能。

營業資訊

營業時間：（平日）：10:00～17:00（六、日、假日）： 9:00～17:00

公休日：每週二

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間 乙 1533-1



想要抽票的朋友，不妨先研究了解一下各區域開放入場時間，以便規劃好搶票攻略。

交通資訊

想要去吉卜力樂園，最快的方式當然是去到名古屋後再安排前往，但如果是去到東京或大阪玩時想專程過去，坐新幹線其實也就1-2個小時左右的時間，還不算太久。

從名古屋車站再轉乘地鐵「愛知高速交通 東部丘陵線（リニモ）」在「愛・地球博紀念公園」站下車就會抵達。如果是從名古屋車站或是中部國際機場過去的話，也有巴士專線可供搭乘喔！

想要前往吉卜力樂園，可要記得提早規劃搶票！

從上面的售票說明可以知道要買到門票可不是件容易的事，而且三個園區還需要分別購票入場，所以真的有想要去吉卜力樂園一遊的朋友，一定要提早規劃購買票券，集結大家的力量登記搶票，或是在開放日就訂好鬧鐘上網搶票。祝大家都能早日一遊吉卜力樂園，跟精心設計的動畫場景們來個大合照！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】