日前，一名澳洲KOL於社交平台大呻，附圖力斥自己在乘坐美國航空的班機時，被兩旁的鄰坐乘客夾約3小時，更表示肥胖人士不應坐飛機，或應購買2張機票！事後，她向航空公司投訴，獲得150美金優惠券作賠償，在網上引起迴響！

KOL坐飛機被鄰座夾成三文治 公審肥人應買2張機票 投訴後獲賠償

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（圖片來源：Unsplash/suhyeon-choi）

日前，一名澳洲KOL Sydney Watson（Twitter@SydneyLWatson），於社交平台上一連撰寫多個帖文，並附上圖片，大呻自己在乘坐美國航空的經歷。

事主表示自己的機位剛好位於三連坐的中間，兩旁的乘客恰好身形較為龐大，令她在歷時約3小時的飛行旅程中都痛苦萬分，並直指：「肥胖人士想變胖完全沒有問題，但當我被困在你們之間，你們的手臂在我身上滾動3個小時，就完全是另外一回事。」

（Twitter截圖）

在3個小時的航班上，事主陸續拍攝與鄰坐乘客身體接觸的實況，並發表多則推文，連珠發炮抱怨，指：「我的身體在我不願意的情況下被一直觸碰」、「我好生氣」等，最後令她忍無可忍，怒罵：「肥料人士不應坐飛機，或應該要買2張機票」，並表示會向航空公司反映事件。

獲航空公司賠償！網民意見兩極

事件發生7日後，事主收到來自美國航空的電郵，美國航空公司向她的旅程感到不舒服表以最誠懇的道歉，同時附上有效期為12個月的150美金優惠券作為賠償，惟事主表示不會接受。

事主的一系列帖文公開後，引發軒然大波，多間外媒爭相報道事件，亦有不少網民加入討論。有網民對事主的經歷感同身受，指「女性被兩邊夾攻肯定不好受」、「太胖的乘客應該要稍加一點錢買兩個座位」、「胖沒有錯，影響到他人的權益就真的錯」等；另一邊廂，有網民認為問題的徵結是飛機座位過於狹窄，亦有網民認為「貼圖欺凌肥胖人士無助解決問題」、「不想被擠迫為甚麼不買頭等艙」等，意見兩極。