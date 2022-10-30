哈利波特粉絲留意！東京哈利波特影城將於2023年開幕，以後不用飛到英國那麼遠，都可以在一個個完美還原電影的場景內，包括霍格華茲快車、古靈閣、斜角巷等，感受哈利波特魔法世界的神秘和魔力！

東京哈利波特影城2023年春天開幕！30,000呎感受魔法世界/斜角巷

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（圖片來源：スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター）

位於英國、全球第一座哈利波特主題影城「Harry Potter Studio London」，自開幕以來一直極受哈迷歡迎。華納兄弟於2020年宣佈，將在日本東京設立全球第二座哈利波特主題影城，令一眾哈利波特粉絲相當期待。

近日，官方宣布東京哈利波特影城「スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター」，將於2023年春天開幕，並放出一系列設計圖讓大家望梅止渴！整個東京哈利波特影城佔地30,000呎，分為室內及室外區域，有齊多個《哈利波特》電影場景及《怪獸與牠們的產地》電影場景，哈迷們怎可錯過！

東京哈利波特影城同樣以重現魔法世界的魅力，以及展示電影製作的細節為主，與一般主題樂園不同，雖沒有大型刺激的機動遊戲，但可以如同進入哈利波特世界的電影一樣，化身成為當中一份子，近距離欣賞小說及電影出現過的道具及服飾等。

參考官方最近消息及英國「Harry Potter Studio London」的設施，相信東京哈利波特影城亦會帶來斜角巷、古靈閣、霍格華茲快車、霍格華茲城堡等多個極具標誌性的場景；同時，東京哈利波特影城周邊的「池袋站」及「豐島園站」，亦會分別以倫敦國王字車站及活米村為主題進行翻新，充滿魔法魅力！

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東京哈利波特影城目前尚未公布正式開幕日子及門票資訊，有興趣的哈迷可以到官網了解最新消息。

東京哈利波特影城「スタジオツアー東京 メイキングオブハリー・ポッター」

開幕日：預計為2023年春天

地址：東京豐島園主題樂園舊址

官網：https://www.wbstudiotour.jp/

