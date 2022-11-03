台灣入境｜11月初開放港澳人士觀光！限旅行團形式最長可逗留15天

台灣入境開放港澳人士觀光，去台灣旅行有望！陸委會今日（3日）宣布，將於11月開放港澳人士以旅行團形式前往台灣入境觀光，最長可以逗留15天。台灣於10月13日實施實施「0+7」入境政策，入境人士可以免家居檢疫，改為7天自主防疫，即睇台灣0+7入境措施！

台灣入境開放港澳人士觀光！11月初開放港澳人士觀光！限旅行團形式最長可逗留15天

【11月3日更新】

台灣陸委會今日（3日）宣布，經過觀察台灣境內外疫情未明顯上升，而且每周入境台灣人數總量管制仍有空間，因此決定由11月7日起放寬防疫管制措施，港澳人士可以團體方式前往台灣入境觀光。

每團人數為5人以上、40人以下。旅行團入境台灣的逗留時間為15天，惟需要由交通部觀光局核准的旅行業代為申請。而台灣陸委會指出，未來會「滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。」

【9月29日更新】

台灣衛福部今日（29日）表示，將於10月13日正式實施「0+7」入境政策，入境人士可以免家居檢疫，改為7天自主防疫，無症狀人士可以乘搭交通工具離開機場。在入境當天或自主防疫第一天進行快速測試。如需外出，需要有2日快測陰性結果。

入境台灣旅行團方面會由旅行社安排專車，住宿安排會以一人一間為主，亦不會與當地人同桌用餐。

9月29日政策未包括港澳人士以觀光事由入境台灣，日後放寬入境台灣政策仍需留待有關部門公布。

九份（圖片來源：台灣交通部觀光局）

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【9月22日更新】

繼多國宣布全面鬆綁，解除外地遊客入境台灣限制，再傳來入境台灣好消息！台灣衛福部今日（22日）公布，台灣入境人數將由9月29日起提升至每星期6萬人，並實行「3+4」檢疫安排及取消機場PRC檢測，改由派發4劑快速測試。

行政院長蘇貞昌表示，如果被疫情發展符合預期，下一階段目標將開放入境台灣人數至每星期15萬人次，入境台灣人士可以採取「0+7」免家居檢疫安排等，預計最快於10月13日實施！

野柳地貿公園（ 圖片來源：台灣交通部觀光局）

據台灣媒體報道，台灣衛福部將視乎疫情發展決定入境台灣安排實施日期，最快於10月13日實行入境台灣人士「0+7」免家居檢疫安排，亦會提升入境台灣人數上限至每星期15萬人次。入境篩檢方面，取消機場PRC測試後，將會改由機場發放4劑快速檢測包；入境者如無症狀可以乘搭交通工具。同時恢復免簽證國家入境、非免簽國開放一般社會訪問及取消出入境觀光限團令等。

中央流行疫情指揮中心亦公布「0+7」入境台灣詳細措施如下：

台灣入境1. 試劑檢測

入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客4劑家用抗原快篩試劑。於入境當日或「0+7」第1天、「0+7」自主防疫期間之外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果或自主防疫期間有症狀時檢測。未滿2歲者，「0+7」自主防疫期間無需執行快篩檢測。

台灣入境2. 「0+7」自主防疫期間應遵守之防疫規範

2.1 「0+7」自主防疫地點要符合1人1室(獨立衛浴)條件的自宅、親友住所或旅館為原則。

2.2 「0+7」期間應避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)。

2.3 「0+7」期間有症狀請在家休息，如無症狀且有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出。

2.4 要外出用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。外出時需要飲食的話，可暫免佩戴口罩，用餐後立即佩戴。

2.5 禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

2.6 確診之輕症個案可於防疫旅館或原自主防疫地點(不含一般旅館)進行居家照護。

（圖片來源：疾病管制署 - 1922防疫達人）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指，擬分階段解除口罩令，未來會公布可以不戴口罩的情況。而在實行「0+7」制度後，在捷運等人流較多的地方仍需要繼續戴口罩。