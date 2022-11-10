政府下周起重開露營營地！逾40大露營地點一覽　鹹田灣、大浪灣

政府最新宣布露營地重開！政府今日（10日）宣布進一步放寬防疫措施，43大露營地點將於下周四（17日）起重新對外開放，其中包括鹹田灣、大浪灣等熱門營地，即入內文看詳細官方營地名單！

政府宣布下周起逾40大露營地點重開 鹹田灣、大浪灣！附營地名單

政府今日（10日）宣布再放寬防疫措施，由11月17日起，當局將會重開露營地點、設施及沙池，意昧著全港43大政府露營地點及營地重新開放予市民，其中包括鹹田灣、大浪灣、大網仔等熱門營地，大家可以趁秋高氣爽去露營喇！

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（圖片來源：漁農自然護理署）

政府轄下43大露營地點一覽：

漁農自然護理署轄下露營地點（毋須預約）

【1】流水響營地

地點：流水響，八仙嶺郊野公園

交通：粉嶺港鐵站乘坐52B號往鶴藪專線小巴，在流水響道坳頂迴旋處下車。

前往方法：沿流水響水塘道，途經流水響水塘，接流水響郊遊徑，步行約半小時地。

【2】鶴藪營地

地點：鶴藪，八仙嶺郊野公園

交通：粉嶺港鐵站乘坐52B號往鶴藪專線小巴，於鶴藪村總站下車。

前往方法：下車後沿鶴藪道往鶴藪水塘前行，步行約15分鐘，便可抵達營地。

【3】涌背營地

地點：涌背，八仙嶺郊野公園

交通：大埔墟港鐵站乘搭20R號往烏蛟騰專線小巴，或是假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘巴士275R號往新娘潭巴士，在涌背燒烤場下車。

或由大埔墟港鐵站乘巴士75K號往大美督巴士總站下車。

前往方法：再沿新娘潭道步行前往涌背燒烤場。

【4】三椏涌營地

地點：三椏涌，船灣郊野公園

交通：由大埔墟港鐵站乘坐20R號往烏蛟騰專線小巴或由大埔墟港鐵站乘巴士75K號往大美督巴士總站或假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘巴士275R號往新娘潭巴士總站

前往方法：由新娘潭巴士總站下車後，沿新娘潭道步行往烏蛟騰，沿烏蛟騰郊遊徑步行至三椏村，約需1小時，便可抵達營地。

【5】東平洲營地（要留意船期）

地點：東平洲（更樓石），船灣郊野公園擴展部份

交通：由馬料水碼頭乘坐渡輪往東平洲，在王爺角碼頭下船

前往方法：下船後，向沙頭村方向前行，步行約20分鐘，就可抵達

船期去程：逢星期六、日上午9點或逢星期六下午3點半於馬料水碼頭開出

船期回程：逢星期六、日下午5點15分於東平洲王爺角碼頭開出

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

【6】灣仔南營地

地點：灣仔半島南，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

前往方法：

1. 由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車，再在黃石碼頭轉乘往灣仔半島渡輪

2. 由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車。由海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，步行約45分鐘

【7】灣仔西營地

地點：灣仔半島西，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

前往方法：

1. 由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車，再在黃石碼頭轉乘往灣仔半島渡輪

2. 由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車。由海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，步行約45分鐘

【8】嶂上營地

地點：嶂上，西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在嶂上郊遊徑起步點下車。

前往方法：下車後，沿嶂上郊遊徑上行，途中會設有指示牌，步行約1小時，就會抵達營地

【9】猴塘溪營地

地點：猴塘溪（海下路），西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在猴塘溪下車

【10】大灘營地

地點：大灘，西貢西郊野公園

交通：在西貢市巴士總站乘94號，或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，在大灘下車。

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

【11】黃石營地

地點：大灘，西貢西郊野公園

交通：在西貢市巴士總站乘94號或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，在總站下車。

前往方法：下車後沿巴士站旁跟隨指示牌上行，步行約5分鐘

【12】北潭凹營地

地點：北潭凹（牛湖墩），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號巴士，或是假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。

前往方法：沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向前行，約10分鐘便見營地入口，再右上沿石級上行10分鐘

【13】西灣營地

地點：西灣（大浪西灣），西貢東郊野公園

交通：由西貢墟乘29R號往西灣亭專線小巴，在西灣亭下車。

前往方法：沿西灣村小徑，依照指示牌步行約1小時，便可抵西灣村，再沿麥理浩徑前行5分鐘至北面的沙灘

【14】浪茄灣營地

地點：浪茄灣（浪茄沙灘），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘坐94號，或於由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）前往往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫方向前行，經萬宜水庫西壩及東壩，再轉入往浪茄灣的小徑，步行約3小時

【15】白腊營地

地點：白腊（萬宜水庫萬宜路），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴；或乘9號往麥理浩夫人度假村專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫前行，經萬宜水庫西壩，步行約2小時

【16】元五墳(南風灣)營地

地點：元五墳(南風灣)，西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第一段，經萬宜路往萬宜水庫前行，步行約45分鐘便可抵上窰郊遊徑接萬宜路出口（近萬宜水庫之西壩副壩），依照路標指示轉入上窰郊遊徑，步行約15分鐘

【17】曝罟灣營地

地點：曝罟灣，西貢東郊野公園（曝罟灣）

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：從北潭涌復興橋起步，沿北潭涌自然教育徑前行，到達上窰民俗博物館後，依照路標指示，轉往上窰郊遊徑起步點，向萬宜水庫方向步行約45分鐘

【18】怡庭營地

地點：怡庭（北潭路近鯽魚湖），西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，在麥理浩夫人度假村站下車；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭路下車。

【19】水浪窩營地

地點：水浪窩，馬鞍山郊野公園

交通：由西貢市巴士總站中心或沙田市中心乘299X號巴士，在水浪窩下車。

前往方法：沿旁前行，經麥理浩徑第四段起點行約20分鐘

【20】昂平營地(馬鞍山)

地點：昂平，馬鞍山郊野公園

交通：由馬鞍山耀安邨乘NR84村巴，在馬鞍山村總站下車；或由西貢市乘3號小巴，在菠蘿輋下車。

前往方法：從馬鞍山村總站出發，沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時前往；或從菠蘿輋出發，沿北港凹車路上行約10分鐘至大水井村，再沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時

【21】東龍洲營地

地點：東龍洲，東龍洲炮台特別地區

交通：可於鯉魚門三家村公眾碼頭，及西灣河筲箕灣避風塘10號梯台乘搭街渡（只在星期六、日及公眾假期提供服務）

【22】鉛礦坳營地

地點：鉛礦坳，城門郊野公園

交通：在荃灣兆和街乘專線小巴82號前往城門水塘或乘途經可風中學(城門路口)的32、40X、46P、46X、47X、48X、73X、278X巴士，於可風中學下車。

前往方法：沿城門道直上約20分鐘便可到達城門水塘小巴總站，沿菠蘿壩自然教育徑步行約20分鐘到達教育徑尾後轉右，沿林道步行往鉛礦坳方向，依指示牌前行便可抵達營地，全程約需1.5小時。



交通：從大埔墟港鐵站乘專線小巴23K前往新屋家。

前往方法：步行約15分鐘便到達元墩下，沿衛奕信徑拾級而上，全程約需1.5小時。

【23】扶輪公園營地

地點：扶輪公園，大帽山郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車。

前往方法：步行約5分鐘

【24】荃錦營地

地點：荃錦，大欖郊野公園

交通：

前往方法：

【25】河背營地

地點：

交通：

前往方法：

【26】田夫仔營地

地點：

交通：

前往方法：

【27】南山營地

【28】白富田營地

【29】十塱營地

【30】籮箕灣營地

【31】石欖洲營地

【32】大浪灣營地

【33】狗嶺涌營地

【34】萬丈布營地

【35】牙鷹角營地

【36】煎魚灣營地

【37】昂坪營地(大嶼山)

【38】降下坳營地

【39】石壁營地

【40】鹹田灣營地

【41】大網仔營地

康樂及文化事務署轄下露營地點（須事先預約）

【42】貝澳營地

貝澳露營營地位於大嶼山貝澳泳灘旁，內設營位、燒烤爐、營地辦事處等設施。

【43】創興水上活動中心

地點：新界西貢萬宜水庫西壩

政府由上周四（3日）起已經開始進一步放寬防疫措施，其中包括政府轄下的燒烤場地重開，同時解除餐飲及酒吧等表列處所的營業時間限制，以及宴會、 婚宴等活動台上拍照時可以不用再配戴口罩，大家記得密切留意！