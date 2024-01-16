東京新景點「千客萬來」2.1開幕！過百商舖進駐　24小時免費足浴

東京新景點推薦！築地市場關閉後，成為「新一代築地」的豐洲市場附近，有一座名為「千客萬來」的觀光設施將於2024年2月1日起開業。這座建築集美食、購物、溫泉於一身，更有24小時免費足浴，讓人走累了仍能好好放鬆，十分值得一逛，即將去東京自由行的朋友不要錯過！



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東京新景點「千客萬來」2.1開幕

千客萬來（圖片來源：萬葉俱樂部株式會社）

東京築地市場於2018年，為配合東京奧運的規劃，遷移至鄰近的豐洲市場，當中不少港人熟悉的名店，如壽司大、三宅水產等都於豐洲市場重新營業，令豐洲市場成為「新一代築地」，是近年熱門東京自由行的必去美食景點。

千客萬來（圖片來源：萬葉俱樂部株式會社）

為豐富豐洲市場的玩樂體驗，萬葉俱樂部株式會社在豐洲市場旁，興建一座全新的觀光設施——「千客萬來」。「千客萬來」將會於2024年2月1日開幕，集美食、購物、溫泉於一身，以江戶前風格設計，日本感滿滿！

「千客萬來」以「日本文化由美食開始」為核心，將分為2大主題區域——商場及溫泉。商場區將會有100間店舖進駐，有齊生活百貨、小物精品、美食廣場等，當中美食廣場更會有齊壽司、水產及日式傳統料理等，大家可以一邊掃貨一邊體驗日本文化。

溫泉區則提供24小時的溫泉服務，以及免費的足浴服務，最值得留意的是，溫泉採用來自箱根和湯河原的泉水，CP值極高！官方亦表示設施預計會提供住宿服務，有興趣的朋友可留意官方最新消息。

豐洲市場千客萬來

地址：日本東京都江東區豐洲6-101-1

官網：https://www.manyo.co.jp/toyosupj/

