JR Pass九州可坐新幹線免費預約指定席　種類乘搭範圍購買懶人包

日本九州佔地遼闊，因此JR九州鐵路周遊券（JR Pass）分成了全九州、北部九州、南部九州三個版本，可使用天數和版本也有所不同，一起來看看吧！



JR九州鐵路周遊券種類&購買資格

最新的JR九州鐵路周遊券，分成了全九州、北部九州、南部九州三種類型，天數各有不同（皆必須為連續日期）。

按圖了解三種不同的JR Pass九州的票價和搭乘範圍👇👇👇

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JR九州鐵路周遊券購買資格

想要購買JR九州鐵路周遊券的話，必須是持有「短期逗留」資格入境，且持有非日本國護照的訪日外籍旅客。

購買時必須提供護照正本以及有效資格證明才能購買，所以如果是要購買JR九州鐵路周遊券的話，入境日本時建議走人工查核通道，避免因為自動通關無法取得上述印章或貼紙。

JR九州鐵路周遊券購買方式

購買方式分成日本海外與日本境內，詳細分為以下三種：

1. 海外購買方式一：向指定海外旅行社購買，包括JTB、日本旅行、近畿日本Tourist、TOBU TOP TOURS、日本航空、JALPAK、JR九州高速船、NHN旅行博士、韓國鐵道公社、MODE TOUR、Hana Tour、Cosmo Travel、myrealtrip、東瀛遊（EGL Tours）、縱橫遊（Package Tour）、可樂旅遊（cola tour）、雄獅旅行（LION TRAVEL）、 KLOOK 、KKday、 Fliggy、 Ctrip、 LINKTIVITY、 Acces Rail以及與以上旅行社有合作關係的旅行社・販賣店

2. 海外購買方式二：在「JR KYUSHU RAIL PASS Online Booking」網頁購買

3. 海外購買方式三：Hong Kong Express機上購買

日本境內：可在博多、小倉、門司港、佐賀、長崎等12個販售點購買

購買完成後，再拿著護照與兌換券前往日本境內兌換，要注意的是，部分販售點不提供北部九州版、南部九州版的購買與兌換，安排行程前記得先查詢好資訊。

買完JR PASS，記得先下載這6個APP，由規劃行程到當地吃喝玩樂，全程更安心👇👇👇

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JR九州鐵路周遊券可搭乘範圍

全九州版

包含下關在內九州區域的以下列車種：普通列車、特快列車、九州新幹線（博多～鹿兒島中央）、西九州新幹線（武雄溫泉～長崎）

※不適用新幹線（小倉～博多區域）、地下鐵、公車，或其他公司、組織營運的鐵路。



北部九州版

熊本／三角及大分以北區域的以下列車：普通列車、特快列車、九州新幹線（博多～熊本）、 西九州新幹線（武雄溫泉～長崎）

※不適用新幹線（小倉～博多）、地下鐵、公車，或其他公司、組織營運的鐵路。



南部九州版：

熊本及大分以南區域的以下列車：普通列車、特快列車、九州新幹線（熊本～鹿兒島中央）

※不適用其他公司、組織營運的鐵路和公車。



JR九州鐵路周遊券可搭乘車種

1. 指定有效區域內所有新幹線（瑞穗、櫻花和燕⼦、海鷗）的指定席與自由席。

2. 指定有效區域內所有特快列車的指定席與自由席。

3. 指定有效區域內的普通列車。

※乘客可升等至綠色車廂（商務車廂），但須另外付費。

※綠色車廂是座椅較寬敞且附其他升等／設施的商務車廂。



JR九州鐵路周遊券指定席預約方式

JR九州鐵路周遊券比較特別的是，若想要搭乘普通列車指定席的話，根據不同版本的JR九州鐵路周遊券，可以在JR九州綠色窗口或指定座位自動售票機，享有不同的免費指定席預約次數，全九州版為無限次數，北部九州版和南部九州版都是6次。

如果怕語言不通或不會操作自動售票機的話，也可以先填寫官方提供的JR九州鐵路周遊券指定席申請表，到時候直接交給窗口人員就可以了！

※可以免費預訂的座位僅限於「普通列車指定座位」。綠色車廂需要另外收費。

※西九州新幹線 海鷗⇔特快列車間的轉乘，指定席預約次數計為1次。



若是透過官網或部分海外旅行社購買獲得電子憑證的旅客，如果想要事先預約指定席可以依據憑證序號，透過官網進行預約，詳細請參閱JR九州網站中的「可使用指定席預約服務的eMCO/MCO（兌換券）」，每席手續費為1000日圓。

JR九州鐵路周遊券剪票

和JR北海道PASS相同，JR九州鐵路周遊券也已經改為一般大小的磁卡車票，所以可以走自動驗票閘口，但若是指定券的話，依舊需要走人工驗票閘口，並且隨身攜帶護照配合檢查。

用JR九州鐵路周遊券玩遍九州

準備好要去日本九州玩了嗎？日本JR九州鐵路周遊券經過更新之後，可以說對外國觀光旅客越來越友善，無論是購買與使用方法都變得更加方便，大家可以好好使用JR九州鐵路周遊券玩遍九州啦！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】