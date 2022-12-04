港鐵3大交通優惠！最平$1買機場快綫車票、指定人士免費/半價搭車

港鐵推出$1機場快綫車票優惠！臨近聖誕節及新年假期，相信有不少人都有出外旅行計劃，港鐵推出一系列交通乘車優惠，包括$1機場快綫車票、指定人士半價搭機鐵及的士轉乘折扣，各位假期準備要去旅行的朋友，記得留意優惠開搶日期及優惠詳情！

港鐵3大乘車優惠！$1機場快綫車票優惠、指定人士免費/半價搭機鐵

臨近聖誕節及新年假期，港鐵將會推出一系列交通優惠，當中包括$1機場快綫車票，12月7日起於港鐵App開搶，名額有多達10,000份！另外，港鐵同時推出指定人士半價乘搭機場快綫，以及的士轉乘優惠，記得不要錯過！

港鐵優惠【1】$1機場快綫車票

港鐵將於12月7日推出「搶$1機場快綫車票」活動，只要登記成為MTR Mobile用戶，在活動當日下午2時起，就可以在MTR Mobile「我的獎賞」頁面內，以先到先得形式搶$1機場快綫車票！

（圖片來源：港鐵）

成功搶到$1機場快綫車票，優惠碼會在24小時內加到「我的獎賞」內的「禮品」頁面，由活動翌日至2023年1月31日，經MTR Mobile或港鐵網站輸入優惠碼，即可以$1買機場快綫成人或小童單程票1張（適用於香港站、九龍站或青衣站出發），並於購買日起92天內都可以用！

（圖片來源：港鐵）

港鐵優惠【1】$1機場快綫車票

優惠日期：2022年12月7日下午2時起



港鐵優惠【2】小童免費、長者半價優惠

由12月16日至2023年1月29日，3至11歲小童使用有效的小童八達通即可免費乘搭機場快綫，而65歲或以上長者，使用有效長者八達通底樂悠咭，搭機場快綫都有半價優惠！優惠適用於香港站、九龍站或青衣站往返機場。

（圖片來源：港鐵）

港鐵優惠【2】小童免費、長者半價優惠

優惠日期：2022年12月16日至2023年1月29日



港鐵優惠【3】的士轉乘優惠

由12月16日至2023年6月30日，經MTR Mobile跳轉至預約的士平台etaxi，預約的士前往香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快綫，購買機場快綫車票前往機場有7折優惠。回程時經etaxi以原價購買機場快綫車票，再轉乘的士前往目的地，將會回贈30%車票等值之的士車費，以作扣減的士車資。

（圖片來源：港鐵）

港鐵優惠【3】的士轉乘優惠

優惠日期：2022年12月16日至2023年6月30日

