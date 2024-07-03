執行李清單2024｜行動電源容量限制／托運寄艙／手提行李懶人包

執行李清單｜行李清單幫你輕鬆執行李！不少港人喜歡旅行，出發到日本、韓國、泰國等地旅遊。如果大家執行李時遇疑難，不妨參考以下行李清單，有齊隨身行李及寄艙行李應有物品，輕鬆助你執行李，不過執前也記得先參考手提行李限制及不能攜帶的物品。

識執行李，就可以輕鬆上機。（lpacherry_@ig）

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執行李清單！行李清單輕鬆準備旅行用品

出發旅遊前免不了要收拾行李，如果執行李時可以有一張清單，可以按照著行李清單收拾，就至方便不過了。

以下是記者準備了的2張行李清單，分別介紹手提行李清單及寄艙行李清單，入面更清晰標註了行李寄艙注意事項，例如手提電話、手提電腦等物品不可機艙。準備出遊時，不妨先將本文儲存下來，方便隨時參考閱覽，在出國旅遊執行李時，就可以輕鬆準備旅行用品，再在出發前先參考主要航空公司的行李重量限制，就不再怕會手忙腳亂。

執行李清單｜隨身行李

（香港01製圖）

執行李清單｜寄艙行李

（香港01製圖）

執行李清單【貼士1】行動電源／外置充電器

去旅行帶上行動電源，手機才夠電用全日！大家要留意鋰電池不能寄艙，只放隨身上機。且容量方面必須要在160Wh或以下，即約20,000mAh。如果行動電源機身上無明確標示規格或數值，通常都會被禁止攜帶。相機電池同樣不能寄艙。

行動電源不能寄艙，只放隨身上機。（unsplash圖片）

執行李清單【貼士2】帶直髮夾／捲髮器飛日本或被沒收

現時不少直髮夾／捲髮器標榜充電式、無電線、便攜，不過日本機場規定，倘髮型造型器的鋰電池無法分開取出，均不能放入手提行李或寄艙行李；但若可取出電池，鋰電池必須放在手提行李內。有內地網民被逼在日本機場丟棄一個價值2,000元直髮夾才能登機，事後在網上大呻肉痛！

帶直髮夾／捲髮器飛日本或會被沒收。（unsplash圖片）

執行李清單【貼士3】因應目的地天氣準備服裝

除了基本行裝，大家可因應目的地的季節而額外帶備相應物品，例如前往寒帶地區旅遊，應額外帶備大衣、頸巾、手套、暖手包、暖水袋等禦寒物品；而前往熱帶地區觀光又想參與水上活動的朋友，可額外帶備泳裝、泳鏡、沙灘蓆、太陽眼鏡等。

各地有溫差！大家記得因應目的地溫度帶合適的衣物！（unsplash圖片）

旅行出發前做好準備

● 特區護照續期申請

● 開通提款卡海外提款功能

● 辦理簽證手續（ 如適用）

● 購買旅遊保險

● 網上預辦登機

● 準備足夠現金，最好在出發前兌換適量外幣

● 檢查航空公司行李規定，確保行李符合尺寸和重量要求

● 把行程告知家人

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