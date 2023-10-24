日本關東10大Outlet血拼必去　東京南町田/靜岡御殿場/千葉酒酒井

日本關東及近郊Outlet10大推介！地點包含東京、千葉、埼玉、茨城及神奈川等，以上地方是日本人口最高的地區，亦是商場、Outlet的集中地，雲集各個品牌與產品。記者整合了關東以及周邊近郊地區10間值得到訪的Outlet資料。



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Aeon Lake Town Outlet（圖片來源： AEON REIT Investment Corporation）

關東+近郊Outlet10大推介！東京出發

關東地區之中，最著名的城市非東京都莫屬。東京市中心雖名店林立，但物價普遍稍高，預算有限又想盡情購物的朋友，可以到Outlet逛逛。除東京之外，關東其他縣市皆有Outlet，大家可以「邊逛邊買」，不用逗留在東京時才能夠找得心頭好。

關東地區各縣一覽（圖片來源：環境省）

東京+近郊Outlet【1】東京 南町田 Grandberry Park

南町田Grandberry Park是關東地區佔地最廣的複合式商場，佔地約53,000平方米，達5個東京巨蛋般大！這座巨型購物中心裡，不但有超過240間商店、公園，亦有運動場與一座以史諾比為主題的博物館。不論在館內、館外，大家亦能夠在商場多處找到史諾比、胡士托、查理布朗等角色，喜歡史諾比的朋友必定要將這裡列入行程清單。

南町田 Grandberry Park

地址：東京都町田市鶴間3-4-1

營業時間：10:00 - 22:00（商場範圍）

官方網站：https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/tw/



東京+近郊Outlet【2】埼玉 2022年10月全新Outlet開幕

日本近郊地區的千葉縣、埼玉縣、靜岡縣，有多個人氣Outlet，都是遊客的熱門購物地。最近，埼玉縣更有全新大型Outlet進駐，不但有逾140個品牌，連餐飲、主題樂園、限定商品都有，由新宿出發只需約1小時車程，絕對可以一條龍食玩買到盡興！

埼玉——2022年10月全新Outlet開幕地點及詳情可入以下連結：

東京+近郊Outlet【3】埼玉 Aeon Lake Town Outlet

位於湖畔的Aeon Lake Town Outlet採用半開放式設計，無阻大家於雨天購物的心情，而大家於天色好的日子則可以一邊享受陽光，一邊逛街。除了多間日本與海外品牌開設的商店，場內亦有多座玩味重的有趣藝術品，讓大家打卡留念。

Aeon Lake Town Outlet

地址：越谷市レイクタウン 4丁目1番地1

營業時間：10:00 - 20:00

官方網站：https://laketown-outlet.jp/



東京+近郊Outlet【4】靜岡 御殿場 PREMIUM OUTLETS

雲集超過290個品牌的御殿場 PREMIUM OUTLETS位於靜岡。別讓它的位置把您嚇倒，御殿場有巴士前往羽田機場，讓您購物後直接到機場辦理登機。

因御殿場鄰近富士山，場內有不少商品均販售以富士山為主題的商品，包括衣服、糖果及茶葉等，大家亦可以在場內的遊樂場一邊騎著木馬，一邊觀賞富士山。

御殿場 PREMIUM OUTLETS

地址：静岡縣御殿場市深澤1312

營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/gotemba/



東京+近郊Outlet【5】千葉 三井 OUTLET PARK 木更津

三井 OUTLET PARK 木更津號稱全日本最大規模Outlet，設有超過300間商舖。Outlet設有往返東京的巴士路線，惟車程較長及容易遇上塞車，大家宜在出發前計算好時間。若想減少開支，大家可以購買包含車票及折扣券的套票。

三井 OUTLET PARK 木更津

地址：千葉縣木更津市金田東3-1-1

營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/tw/



東京+近郊Outlet【6】千葉 酒酒井 Premium Outlets

鄰近成田機場的酒酒井 Premium Outlets採用歐、美洲風格設計。場內有220間來自環球多國的品牌，包括連鎖服裝店EDWIN、PUMA與GAP；日系品牌Agnes B. Voyage、earth music & ecology及BEAMS，商品售價普遍較市中心的低。

由這裡搭乘巴士前往成田機場僅需10-15分鐘，適合作為旅程的最後一站，血拼後便能直接乘飛機回家。

酒酒井 Premium Outlets

地址：千葉縣印旛郡酒々井町飯積2-4-1

營業時間：10:00 - 20:00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/



東京+近郊Outlet【7】千葉 三井 OUTLET PARK 幕張

三井 OUTLET PARK 幕張處於東京市中心及成田機場之間，由兩地乘搭火車，分別僅要約30及40分鐘既可抵達。Outlet 於2015年進行了翻新工程，增加了女性時裝品牌店舖。各位女士可以到訪M's COLLECTION、Leilian及23ku等女服店找尋心頭好。

三井 OUTLET PARK 幕張

地址：千葉縣千葉市美濱區日比野2-6-1

營業時間：10:00 - 21:00（部份日子休業，詳見官方網站）

官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/makuhari/tw/



東京+近郊Outlet【8】神奈川 酒酒井 Premium Outlets

橫濱是關東知名旅遊目的地，亦是港人熱愛的購物勝地！處於根岸灣畔的三井Outlet Park橫濱是關東少有具備大海景的Outlet。Outlet旁邊更設有遊艇碼頭，讓大家出海遊覽後直接購物。

除了服裝及鞋店、供應各國菜式的餐廳，場內更設有適合小孩子的Lego專門店。這間Outlet旁邊更有關東新地標——全球首個Uniqlo Park，大家可以在根岸灣盡情購買服飾。

酒酒井 Premium Outlets

地址：神奈川縣横濱市金澤區白帆 5-2

營業時間：10:00 - 21:00

官方網站：https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/



東京+近郊Outlet【9】長野 輕井澤王子購物廣場

位於輕井澤站毗鄰的輕井澤王子購物廣場景色秀美，場內有湖泊、草坪，讓大家在優美的環境下輕鬆購物。廣場的交通方便，能夠直接從東京或富山直接乘搭北陸新幹綫前往，在輕井澤站下車後，步行2分鐘便能夠抵達。

輕井澤王子購物廣場

地址：長野縣輕井澤町輕井澤

營業時間：10:00 - 19:00

官方網站：https://www.karuizawa-psp.jp/shopguide/index/?category=8#shop_list



東京+近郊Outlet【10】茨城 あみ Premium Outlets

あみ Premium Outlets 座落於茨城縣著名景點牛久大佛之附近，參觀大佛前或離開景點後，可以到這座OUTLET購物。這裡位於首都圈中央連絡自動車道（高速公路）的旁邊，有多個停車場，方便「自駕遊」的朋友補給、中途休息充充電。

あみ Premium Outlets

地址：茨城縣稻敷郡阿見町よしわら4-1-1

營業時間：10:00 - 20:00

官方網站：https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/

