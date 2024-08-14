香港去澳門交通6大方法！$65起最快15分鐘到　尖沙咀、太子可直達

香港去澳門6大方法！記者為大家整合了由香港前往澳門的各種方式，方便大家考慮怎樣「過大海」，海、陸、空亦有香港澳門交通工具到達澳門各區！此外，大家可以順道看澳門境內的6大交通方法！

來往香港及澳門的噴射飛航（何以諾攝）

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香港澳門交通【1】噴射飛航

（HK01 黃寶瑩 攝）

噴射飛航提供來往上環港澳碼頭及氹仔北安碼頭與赤鱲角機場至氹仔的渡輪服務。要留意！噴射飛航已於2023年9月15日起加價，最新價錢可以參閱下圖：

噴射飛航2023年9月15日起的新票價（圖片來源：噴射飛航）

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而2024年7月22日起，噴射飛航每日提供1班船來往尖沙咀中國客運碼頭以及氹仔客運碼頭。大家從九龍或新界出發，毋須再過海，節省不少時間。

中國客運碼頭開出時間：09:30

氹仔客運碼頭開出時間：17:15



香港澳門交通【2】金光飛航

（圖片來源：金光飛航）

金光飛航提供來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭的渡輪服務。票價及航班資料可參閱下圖。至於金光飛航來往香港機場及氹仔客運碼頭的渡輪服務已經暫停。

金光飛航來往上環港澳碼頭及氹仔客運碼頭的渡輪服務詳情。（金光飛航網頁截圖）

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香港澳門交通【3】港澳一號

除了渡輪，大家可以直接從香港市區乘搭跨境巴士進入澳門市區，點對點的巴士路線縮減大家入境後轉乘其他交通工具的時間。港澳一號直接連繫佐敦與澳門賭場——威尼斯人、澳門倫敦人（喜來登）及金沙酒店，大家可以從港澳一號官方網站直接訂購車票。

（圖片來源：港澳一號）

港澳一號接受網上訂票，由早到晚均有班次來往港澳。

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香港澳門交通【4】港澳快線

（圖片來源：港澳快線）

除了港澳一號，大家亦可選搭同樣直接連繫港澳兩地市區的港澳快線。港澳快線在港澳兩地設有多個上下車站點，同樣能直達市區，相當便捷！大家可從港澳快線官方網站查閱每日班次及訂購車票。

● 港澳快線 香港上下車點：

太子、AIRSIDE、牛頭角下邨、裕民坊凱匯（觀塘港鐵站）、油塘大本型、香港迪士尼樂園、荃灣如心廣場（下車點）、荃灣綠楊新村（下車點）、荃灣德海街（上車點）、大圍、沙田新城市廣場、黃大仙中心、香港口岸下（轉乘)、尖沙咀中港城



● 港澳快線 澳門上下車點：

威尼斯人、上葡京、回力、澳門口岸下（轉乘）、澳門口岸上（轉乘）、美獅MGM（氹仔）、銀河酒店、新葡京、美高梅（澳門島）、金沙



香港澳門交通【5】澳門金巴港澳線

（HK01 盧翊銘 攝）

金巴港澳線來往港珠澳大橋香港口岸及港珠澳大橋澳門口岸，雖不會載大家直達市區，但是屬來往港澳最便宜的跨境巴士路線，澳門金巴港澳線日間成人票價$65，優惠票價$33。而且金巴是24小時服務，5至30分鐘一班車，玩夜了也不怕回不了香港！

澳門金巴港澳線票價及航班可參閱下圖：

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香港澳門交通【6】空中快線

害怕口岸人多擁逼、水泄不通？預算較高的朋友不妨可考慮乘搭空中快線。空中快線提供來往上環直升機場及澳門外港直升機場的航班，航程只需15分鐘，適合行程趕急的旅客。

（圖片來源：空中快線）

在上環或外港候機期間，乘客可先在得到設計獎項的候機室品嘗美食、觀看雜誌。在航程期間，大家可以俯瞰香港與澳門的鬧市景色以及伶仃洋的美麗海景。

（圖片來源：空中快線）

空中快線逢星期四至一開出，時間由早上9時至晚上7時半。直升機乘客必須於航班起飛前至少20分鐘抵達直升機場。票價方面，機票為港幣4,300元；澳門幣4,450元或人民幣3,900元。

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