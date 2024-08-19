澳門金巴懶人包｜去澳門最平方法　車票僅$65｜附訂票＋班次詳情

澳門金巴班次、購票方法及票價懶人包！香港去澳門除了金光飛航、噴射飛航、港澳快線外，預算較低的朋友，不妨考慮乘搭澳門金巴。澳門金巴的票價是多間港澳跨境交通營辦商中最低，單程僅須$65。如正計劃到澳門遊玩的朋友，以下澳門金巴詳情，出發前必睇！



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澳門金巴是港珠澳大橋的交通服務營辦商，設有由港珠澳大橋香港口岸來往澳門口岸的「港澳線」（「澳門金巴」）及珠海口岸的「港珠線」。而澳門金巴「港澳線」是來往港澳最便宜又有24小時服務的跨境巴士，且車程只須35分鐘。而巴士分為雙層巴士、單層巴士和旅遊巴士，各款車輛的收費一樣，三款巴士均不設企位。

澳門金巴懶人包｜班次時間

澳門金巴上車地點位於港珠澳大橋香港口岸，而來往香港及澳門的主要班次分為日間及晚間時段。日間班次時間為06:00-23:59，夜間班次時間為00:00-05:59。

從香港到澳門：

06:15-08:59期間：每15-20分鐘一班；

09:00-23:59期間：每5-10分鐘一班；

00:00-06:14期間：每30分鐘一班。



從澳門到香港：

06:00 - 07:59期間：每20-30分鐘一班；

08:00 - 23:59期間：每5-10分鐘一班；

00:00-05:59期間：每30分鐘一班。



澳門金巴懶人包｜車票收費詳情

澳門金巴車票方面，不論由香港出發到澳門，還是澳門返回香港，票價一樣，惟日間與夜間時段收費不同，而未滿3歲或不足0.95米的幼童在任何時段的車票均免費。日間班次的成人收費為$65；優惠票收費$33；而澳門金巴夜間班次的成人收費為$70；優惠票收費$35。

＊優惠票價適用於65歲以上長者、不足12歲且身高不足1.2米之兒童及傷健人士



澳門金巴懶人包｜購票方法

澳門金巴購票方式大致可分為兩種，乘客可以選擇於口岸即場購票，或在網上預先購票。

即場購票

旅客可於港珠澳大橋香港口岸，以現金（港幣、澳門幣及人民幣）、八達通、信用卡、微信、支付寶、雲閃付、BOC Pay、POS機等方式即場購票。而在港珠澳大橋澳門口岸折返香港的旅客，可以現金（澳門幣、港元或人民幣）、澳門通、八達通、信用卡、支付寶、M Pay、POS機等方式即場購票。

網上購票

旅客可透過微信（WeChat）掃碼、搜尋「港珠澳大橋穿梭巴士」公眾號或到官方網站購買車票，成功購票後將會收到取票二維碼（QR Code），只要於口岸的自動售票機，掃描QR碼便可直接提取澳門金巴車票。

澳門金巴懶人包｜金巴行李限制

所有巴士均設有行李架，而每名乘客可免費攜帶一件體積不超過76厘米×51厘米×32厘米（30吋×20吋×13吋），及重量不超過20公斤的行李。大家記得留意，如行李重量超過限制，金巴有權拒絕運送。

澳門金巴懶人包｜途經路線

澳門金巴發車後，「港澳線」會駛經觀景山隧道、海底隧道及港珠澳大橋主橋前往澳門。旅途中，大家可以欣賞到這條世界跨海距離最長的橋隧組合公路上的遼闊海景，而乘搭澳門金巴晚上班次的乘客可以欣賞到主橋上的斑斕燈飾。

澳門金巴懶人包｜入境手續辦理

澳門金巴抵達港珠澳大橋澳門口岸後，大家要在禁區辦理入境手續，之後就可以在港珠澳大橋邊檢大樓巴士總站乘搭專營巴士或各大酒店、賭場營辦的免費穿梭巴士前往澳門各大景點，展開澳門之旅！

（全文完）

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