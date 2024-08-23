Visit Japan Web教學懶人包｜如何可快速通關？QR code登記一文看
Visit Japan Web教學登記步驟一文睇！現時大家進入日本，可以登錄Visit Japan Web遞交電子表格，代替填寫入境表格及海關申報表，毋須再排隊領取表格。而踏入2024年，日本當局更將系統升級，大家只要1個QR碼便能一併完成入境、清關手續，進一步節省時間！即睇填寫Visit Japan Web流程及所需文件，以及1招將舊QR碼轉新碼！
Visit Japan Web教學懶人包！
Visit Japan Web是由日本厚生勞動省開發的系統，現時入境日本的旅客可以使用Visit Japan Web提交入境審查及海關申報的電子表格，以代替填寫實體表格。
KKday精選住宿優惠😴：東橫INN盛岡站前|新潟縣 苗場王子大飯店
甚麼是Visit Japan Web？
Visit Japan Web早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要花時間再「填紙仔」，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！
Visit Japan Web現時於7個機場適用，當中包括新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場、福岡機場以及那霸機場，往後會逐步擴展至其他機場。
根據日本當局的建議，大家應該於出發前兩星期開始填寫Visit Japan Web的表格，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄。
1.25起用1個碼就入到境
2024年1月25日凌晨3時起，Visit Japan Web系統將會更新。更新後，入境審查和海關申報的二維碼將會統一。其後，大家進入日本時僅需要1個QR碼，毋須再在過海關關卡前花時間切換另一個QR碼。
要注意！系統更新後，舊系統的QR碼將會作廢。大家若乘搭1月25日凌晨3點後才抵達日本的航班，即時之前已經登錄資料，亦需要登出系統後再次登入，方能產生並使用新系統的QR碼入境。
入境日本6大登記步驟
《香港01》「好食玩飛」記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！
Visit Japan Web教學【1】申請帳號
在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。
即睇更多KKday優惠👉 富士山河口湖冬季花火大會
Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料
在Visit Japan Web建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。
【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。
【2.2】如希望使用「免稅QR碼」點選「是」，並按指示拍攝護照上臉部照片的頁面
【2.3】按Visit Japan Web指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。
【2.4】按「下一步」，確認資料無誤再按「登錄」，完成填寫「本人資料」部分。
如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，在Visit Japan Web填寫同行家人相關資料。
👍KKday推薦住宿：東橫INN盛岡站前|新潟縣 苗場王子大飯店
Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程
【3.1】在Visit Japan Web點選「新增登錄」
【3.2】於Visit Japan Web填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。
【3.3】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼，完成後按「確認輸入內容」。
【3.4】確認資料無誤，按「登錄預定」完成新增行程
Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄
在Visit Japan Web版面點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」（1月25日系統升級後，應點選「入境審查以及海關申報」），填寫日本入境審查資料。
【4.1】姓名及出生日期會按照「登錄使用者」自動完成輸入，填寫居住地即可。
【4.2】於Visit Japan Web填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。
【4.3】填寫入境「提問事項」。
【4.4】確認輸入內容後按「登錄」。
【4.5】返回Visit Japan Web主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的Visit Japan Web QR Code。（1月25日系統升級後，可進入「海關申報」欄目並繼續填寫資料）
Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表
點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。
【5.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。
【5.2】輸入同行家人數目。
【5.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。
【5.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。
【5.5】完成Visit Japan Web登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的Visit Japan Web QR碼。（1月25日系統升級後，系統會生成同時能夠作入境及清關用途的QR碼）
Visit Japan Web教學【6】新增免稅QR Code
Visit Japan Web亦具備「免稅QR碼」功能，提前完成註冊即可在支援讀取免稅QR碼的商店購物，免稅時無需再向店員出示護照！惟目前未有太多商店支援服務，建議去掃貨時最好還是帶備護照，避免因沒有護照而無法免稅！
【6.1】主頁點選「在日本停留期間的手續」，點選「建立免稅QR碼」
【6.2】拍攝入境日本時海關人員貼在護照內的「上陸許可證」，對準掃碼框系統就會自動讀取QR碼。
【6.3】完成登錄後，就可以在免稅店購物時出示（不可使用屏幕截圖）
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略