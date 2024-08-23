Visit Japan Web教學懶人包｜如何可快速通關？QR code登記一文看

Visit Japan Web教學登記步驟一文睇！現時大家進入日本，可以登錄Visit Japan Web遞交電子表格，代替填寫入境表格及海關申報表，毋須再排隊領取表格。而踏入2024年，日本當局更將系統升級，大家只要1個QR碼便能一併完成入境、清關手續，進一步節省時間！即睇填寫Visit Japan Web流程及所需文件，以及1招將舊QR碼轉新碼！



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日本四季各有特色，常年均吸引大量旅客到訪（圖片授權：FB@陳世真）

札幌每年入冬後都會舉辦燈飾展（圖片來源：札幌白色照明執行委員會）

Visit Japan Web教學懶人包！

Visit Japan Web是由日本厚生勞動省開發的系統，現時入境日本的旅客可以使用Visit Japan Web提交入境審查及海關申報的電子表格，以代替填寫實體表格。

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甚麼是Visit Japan Web？

Visit Japan Web早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要花時間再「填紙仔」，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！

Visit Japan Web現時於7個機場適用，當中包括新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場、福岡機場以及那霸機場，往後會逐步擴展至其他機場。

福岡機場（圖片來源：FB@福岡空港）

根據日本當局的建議，大家應該於出發前兩星期開始填寫Visit Japan Web的表格，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄。

關西紅葉（圖片授權：FB@Orange Sun）

1.25起用1個碼就入到境

2024年1月25日凌晨3時起，Visit Japan Web系統將會更新。更新後，入境審查和海關申報的二維碼將會統一。其後，大家進入日本時僅需要1個QR碼，毋須再在過海關關卡前花時間切換另一個QR碼。

要注意！系統更新後，舊系統的QR碼將會作廢。大家若乘搭1月25日凌晨3點後才抵達日本的航班，即時之前已經登錄資料，亦需要登出系統後再次登入，方能產生並使用新系統的QR碼入境。

入境日本6大登記步驟

《香港01》「好食玩飛」記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

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Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

在Visit Japan Web建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。

【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.2】如希望使用「免稅QR碼」點選「是」，並按指示拍攝護照上臉部照片的頁面

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.3】按Visit Japan Web指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.4】按「下一步」，確認資料無誤再按「登錄」，完成填寫「本人資料」部分。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，在Visit Japan Web填寫同行家人相關資料。

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Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.1】在Visit Japan Web點選「新增登錄」

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】於Visit Japan Web填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.3】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼，完成後按「確認輸入內容」。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.4】確認資料無誤，按「登錄預定」完成新增行程

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

在Visit Japan Web版面點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」（1月25日系統升級後，應點選「入境審查以及海關申報」），填寫日本入境審查資料。

【4.1】姓名及出生日期會按照「登錄使用者」自動完成輸入，填寫居住地即可。

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

【4.2】於Visit Japan Web填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【4.3】填寫入境「提問事項」。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【4.4】確認輸入內容後按「登錄」。

【4.5】返回Visit Japan Web主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的Visit Japan Web QR Code。（1月25日系統升級後，可進入「海關申報」欄目並繼續填寫資料）

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。

【5.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.2】輸入同行家人數目。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.5】完成Visit Japan Web登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的Visit Japan Web QR碼。（1月25日系統升級後，系統會生成同時能夠作入境及清關用途的QR碼）

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

Visit Japan Web教學【6】新增免稅QR Code

Visit Japan Web亦具備「免稅QR碼」功能，提前完成註冊即可在支援讀取免稅QR碼的商店購物，免稅時無需再向店員出示護照！惟目前未有太多商店支援服務，建議去掃貨時最好還是帶備護照，避免因沒有護照而無法免稅！

【6.1】主頁點選「在日本停留期間的手續」，點選「建立免稅QR碼」

（圖片來源：Visit Japan Web）

【6.2】拍攝入境日本時海關人員貼在護照內的「上陸許可證」，對準掃碼框系統就會自動讀取QR碼。

（圖片來源：Visit Japan Web）

【6.3】完成登錄後，就可以在免稅店購物時出示（不可使用屏幕截圖）

（圖片來源：Visit Japan Web）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略