有馬溫泉酒店13大推介｜一泊二食歎和牛/私人露天風呂/人均$649起

有馬溫泉酒店13大推薦！有馬溫泉位於神戶，為「日本三大名泉」之一，歷史相當悠久。由大阪、京都出發前往有馬溫泉酒店，車程只需約1小時。今次記者推介13間有馬溫泉酒店，不少溫泉酒店鄰近車站或設有接駁巴士服務，相當方便！訂酒店之前不妨留意一下最新的 Agoda / Trip.com / Klook / Booking.com 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！打算自駕遊亦可看看最新自駕遊租車優惠碼！

soyoonee_219@IG

（文章內提及的酒店價格及優惠，以發稿日期於各大酒店預訂網搜尋為準。）

有馬溫泉酒店13大推薦！一泊兩食歎神戶牛/私人露天風呂/交通方便

有馬溫泉酒店【1】有馬温泉元湯龍泉閣日式旅館(Arima Onsen Motoyu Ryuusenkaku)

有馬溫泉元湯龍泉閣使用旅館地下天然湧出的溫泉泉源，設有室內溫泉、露天溫泉及預約制私人露天風呂，可以眺望旅館周圍的自然景觀，非常寫意；館內又設有室內泳池，小朋友在夏天時亦可以開心暢玩！雖然溫泉空間不算大，但設計相當別致。而且價錢較區內其他溫泉酒店便宜，房型主要為和式設計，設家庭豪華房及山景房等。另外，旅館位置距離車站較遠，到達時可以致電酒店派出專車接送。

有馬溫泉元湯龍泉閣

房價：人均HKD$784起（底樓園景日式房間）

地址：兵庫県神戸市北区有馬町ウツギ谷1663

交通：有馬溫泉站徒步約10分鐘（設專車接送）

有馬溫泉元湯龍泉閣訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

有馬溫泉酒店【2】有馬御苑(Arima Gyoen)

有馬御苑鄰近有馬溫泉車站，徒步2分鐘即可到達，設有露天溫泉及室內溫泉，供應有馬溫泉著名的「金泉」及「銀泉」，是區內少數可以同時享受兩種溫泉泉質的酒店。有馬御苑分別由「本館」、「別館」及「芙蓉山莊」三個部分組成，提供和式、和洋式及附有露天風呂的房型，預訂時記得留意！值得一提的是，有馬御苑是首間獲神戶牛指定經銷商認證的旅館，如果有機會入住記得品嘗酒店的神戶牛料理！

有馬御苑

房價：人均HK$$1262起（標準日式房）

地址：兵庫県神戸市北区有馬町1296

交通：有馬溫泉站徒步約2分鐘

有馬御苑訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

有馬溫泉酒店【3】有馬温泉花結旅館(Arima Hot Spring Ryokan Hanamusubi)

有馬溫泉御幸莊花結以日本四季花卉為主題，所有客房均以花朵命名，館內亦有不少花卉擺設。整間溫泉酒店約有30間客房，分為一般客房及附設露天浴池的房間；設有2個大浴場以及1個「金湯」私人露天風呂，主要提供一泊兩食，品嘗精緻的懷石料理。旅館位置距離車站約10分鐘路程，入住時可以致電酒店派出免費接駁車輛接送。

有馬温泉花結旅館

房價：人均HKD$967（日式房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町351

交通：有馬溫泉站徒步約10分鐘（設專車接送）

有馬温泉花結旅館訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Klook｜Trip.com

有馬溫泉酒店【4】有馬格蘭酒店(Arima Grand Hotel)

有馬溫泉格蘭酒店是有馬地區數一數二的一大型溫泉酒店，位於高地之上被群山圍繞，如果不想徙步上斜坡，建議乘搭酒店免費接駁車往返。除此之外，亦設有室內溫泉、露天溫泉、SPA水療設施等，頂樓的大浴場「雲海」更可以將有馬地區景色盡收眼底，各有特色。酒店提供日式客房、西式客房及附設露天浴池客房，部分房型設有落地大玻璃，飽覽開揚景致，非常寫意。

有馬格蘭酒店

房價：人均HKD$1075起（緊湊雙人房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町1304-1

交通：有馬溫泉站徒步約10分鐘（設接駁車服務）

有馬格蘭酒店訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

有馬溫泉酒店【5】有馬温泉兵衞向陽閣(Arima Onsen Hyoe Koyokaku Kobe)

有馬溫泉兵衛向陽閣是擁有700年歷史的老字號旅館，距離有馬溫泉站步行6分鐘即可到達，前往有馬溫泉街亦非常方便！旅館設有3個不同特色的大浴場，包括和風溫泉「一之湯」、羅馬風溫泉「二之湯」及自古用於藥療的「三之湯」，亦可預約私人露天風呂，享受有馬地區著名的「金泉」。房型方面，分為一般房間及附有露天私人風呂的房間，部分可以眺望開揚山景，提供一泊二食宴會料理及自助晚餐等。

有馬溫泉兵衛向陽閣

房價：人均HKD$1839起（日式客房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町1904

交通：有馬溫泉站徒步約6分鐘

有馬溫泉兵衛向陽閣訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜JapaniCAN

有馬溫泉酒店【6】Negiya 陵楓閣(Negiya Ryofukaku)

有馬溫泉ねぎや陵楓閣位於一座小山之上，不想拖著行李上山，可以使用酒店的免費接駁車服務。酒店歷史相當悠久，房型分為日式及西式風格，空間闊落，部分更設有私人露天風呂。旅館周圍被楓樹圍繞，四周的景色會隨季節變換，遇上紅葉季更可以在露天溫泉觀賞漫天楓葉的絕美景色。

Negiya 陵楓閣

房價：人均HKD$1075起（花園景日式客房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町1537-2

交通：有馬溫泉站徒步約15分鐘（設免費接駁車服務）

Negiya 陵楓閣訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

有馬溫泉酒店【7】花小宿酒店(Hotel Hanakoyado)

花小宿酒店是有馬溫泉老牌旅館「陶泉 御所坊」旗下的中價位酒店，由外觀到室內裝潢，不論是擺設抑或深棕色的木質地板，都充滿著濃厚的日式復古風情，空間小巧精緻。房間分為日式和西式，適合睡不慣榻榻米的朋友。房間內不設淋浴間，洗澡可以前往2個湯屋浸浴。另外，花小宿的餐廳曾獲當地傳媒推介，可以品嘗黑毛和牛、來自瀨戶內的海鮮料理及自家栽培的米和蔬菜，相當有心思！

花小宿酒店

房價：人均HKD$727（日式雙床房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町1007

交通：有馬溫泉站徒步約11分鐘

花小宿酒店訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

有馬溫泉酒店【8】神户有馬温泉 陶泉 御所坊(Arima Onsen Tocen Goshobo)

陶泉御所坊溫泉旅館擁有超過800年歷史，是有馬溫泉歷史最悠久的旅館，不少作家名人都曾經下榻。旅館整體建築風格和洋並存，別具特色。房型方面，有日式及和西式房間可供選擇，空間非常寬闊，部分房間附有私人風呂，亦有部分房間需要共用衛浴設施。酒店提供一泊兩食，供應神戶牛、來自明石捕魚港的新鮮魚類及湯豆腐料理等。旅館設有室內溫泉及私人風呂，室內溫泉分為男湯及女湯，而半露天部分則為男女共浴，想體驗這個獨特文化的話不妨考慮！

神户有馬温泉 陶泉 御所坊

房價：人均HKD$1535起（中庸高級房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町858

交通：有馬溫泉站徒步約5分鐘

神户有馬温泉 陶泉 御所坊訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

有馬溫泉酒店【9】月光園遊月山莊(Arima Onsen Gekkoen Yugetsusanso)

月光園旗下有兩間位於有馬温泉區的酒店，分別是鴻朧館和游月山莊。其中，游月山莊以純日式木造建築為主，館內有一條橫跨河川的月光橋，充滿日本風情，不少旅客都會在入住時順便打卡！房型亦以和式為主，部分附帶露天溫泉，供應一泊二食，可選自助晚餐或三田牛肉料理。

有馬溫泉 月光園 游月山莊

房價：人均HKD$1021起（日式間）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町318

交通：有馬溫泉站徒步約10分鐘

有馬溫泉 月光園 游月山莊訂房優惠：Klook｜Trip.com

有馬溫泉酒店【10】有馬温泉 竹取亭丸山温泉旅館(Arima Onsen Taketoritei Maruyama)

有馬溫泉是日本三大名湯之一，想不受打擾，所有房間都自設私人浴池的竹取亭円山就是不二之選。私人浴湯可享受到金泉和銀泉兩種溫泉，「金泉」富涵礦物質，含鐵強鹽泉。 「銀泉」是放射能泉，加上正對著山景，可以一邊欣賞自然景色一邊享受天然溫泉。此外，竹取亭円山供應一泊二食服務，晚上還可嘗到高級懷石料理，大啖食伊勢大龍蝦、神戶牛料理，吃貨必然大滿足！

有馬溫泉 竹取亭円山

房價：人均HKD$1726起（城景高級日式房）

地址：兵庫縣神戸市北區有馬町1364-1

交通：有馬溫泉站徒步約15分鐘

有馬溫泉 竹取亭円山訂房優惠：Klook｜Trip.com｜Booking.com

有馬溫泉酒店【11】有馬温泉高山壯華野旅館(Arima Onsen Takayamaso Hanano)

日式旅館附近有不少旅遊景點，包括了六甲山、魚屋道和風吹巖等，而且有馬溫泉的商店街亦十分有特色，到此旅遊的旅客不妨多花時間遊覽。作為溫泉旅館，最標誌性當然是它的風呂。不少旅客都欣賞酒店設有金銀湯，而且一早一晚的食物質素高，令旅客感受到職員的用心服務。

有馬温泉高山壯華野旅館

房價：人均HKD$851起（雙人客房）

地址：400-1, 651-1401, 北區, 神戶, 兵庫縣, 日本

交通：有馬溫泉站步行9分鐘，有專車接送往來車站及旅館

有馬温泉高山壯華野旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Hotels.com

有馬溫泉酒店【12】有馬温泉元湯古泉閣(Motoyu Kosenkaku)

溫泉旅館距離車站不算遠，從車站步行至旅館，沿途亦有不少觀光及購物的店舖，包括郵票文化博物館、太閣之湯和Arima River Kasen Shinsui Park等，另外從酒店出發亦可到達六甲有馬纜車、吉高神社等。酒店除了有風呂之外，亦有一間酒吧，泡完溫泉之後再喝上一杯酒，相信可以一解平日工作的悶氣。酒店附近亦有不少亞洲菜、蕎麥麪等餐廳，以滿足旅客的需要。

有馬温泉元湯古泉閣

房價：人均HKD$649起（日式間）

地址：1455-1, 651-1401, 北區, 神戶, 兵庫縣, 日本

交通：有馬溫泉站步行10分鐘，有專車接送往來車站及旅館

有馬温泉元湯古泉閣訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Hotels.com

有馬溫泉酒店【13】有馬温泉小都裏旅館(Arima Hot Spring Ryokan Kotori)

旅館是日式的傳統溫泉旅館設計，不僅價格親民，而温泉接駁了少見的銀泉水，而旅館亦安排了每位客人一泊二食，食物均為當地新鮮食材包括和牛等，矜貴而美味。於Trip.com獲得4.4/5的評分，有旅客表示旅館每間客房都十分清靜，而且每位入住旅客都可以有個人享受獨處溫泉的時間。

有馬温泉小都裏旅館

房價：人均HKD$899起（現代日式房8帖）

地址：353-1, 651-1401, 北區, 神戶, 兵庫縣, 日本

交通：有馬溫泉站步行11分鐘，有專車接送往來車站及旅館

有馬温泉小都裏旅館訂房優惠：Trip.com｜Hotels.com｜Klook｜永安