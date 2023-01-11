盆菜2023｜15大團年飯盆菜推薦$398起！傳統/素食/魚生盆菜都有

盆菜2023團年飯15大盆菜推薦！新春將至，跟親朋戚友吃年夜飯、開年飯的時間又到了！不想親自下廚或患上「選擇困難症」的朋友，不妨考慮預訂盆菜。盆菜配材豐富，鮮肉、海鮮、蔬菜、炸物應有盡有，種類多元，一次過滿足到不同口味的朋友！記者為大家整合了12款盆菜，來自不同酒店、連鎖店及小店，總有一款適合大家！

盆菜2023｜12大團年飯盆菜推薦$398起！傳統/素食/魚生盆菜都有

盆菜2023【1】8度海逸酒店 — 8度餐廳

8度海逸酒店今年推出「金玉滿堂·喜慶盆菜」，盆內放滿鮑魚、花膠、瑤柱、金蠔、大蝦等10多種食材，最適合一大班人吃團年飯品嘗。而盆菜的醬汁則以鮑魚、金華火腿、老雞等材料熬製，相當惹味！

（圖片來源：8度海逸酒店）

價錢：4位用：$893；6位用：HK$1,221；8位用：HK$1,631 （需提早3天前預訂）

最後接受預訂日期：直至另行通知結束

換領日期：直至另行通知結束

換領時間：10:00 - 23:00

換領地點：8度海逸酒店8度餐廳

官方網站：https://eshop.harbour-plaza.com/8degrees/zh-hant/product/%e5%96%9c%e6%85%b6%e7%9b%86%e8%8f%9c-2/



盆菜2023【2】香港萬麗海景酒店 — 滿福樓

香港萬麗海景酒店推出4人份量的「滿福樓如意呈祥盆菜」，除了二十五頭花膠、海蔘、鮑魚、蝦球等海鮮，盆內亦放有鵝掌、髮菜。談到盆菜最特別之處，是滿福樓將蘿蔔雕成「福」字型呈現，絕無僅有、相當獨特！

（圖片來源：香港萬麗海景酒店）

價錢：四位用：$2,713.2 （需提早1天前預訂）

最後接受預訂日期：1月27日

換領日期：即日起至1月28日

換領時間：12:00 – 15:00及18:00 – 22:00

換領地點：香港萬麗海景酒店滿福樓

官方網站：https://www.renhongkong-eshop.com/tc/product-detail/0nSe9202kH12/%E7%99%B8%E5%8D%AF%E5%85%94%E5%B9%B4%E8%B3%80%E6%AD%B2%E9%A5%97%E5%AE%B4/ctsp4202yN12



盆菜2023【3】香港沙田凱悅酒店 — 沙田18

香港沙田凱悅酒店的「傳統真味外賣盆菜」饒具地區特色！除了使用元朗傳統風味的客家燜豬肉及一般在盆菜中常見的食材，更加入了沙田的鹹蛋黃魚皮蝦球和素肉獅子頭。「傳統真味外賣盆菜」以砂鍋盛載，用餐後，砂鍋可留待日後在家中作煮食用途，物盡其用。

（圖片來源：香港沙田凱悅酒店）

價錢：四位用：$1,888 ；六位用：$2,538（需提早2天前預訂）

最後接受預訂日期：1月24日

換領日期：即日起至1月26日

換領時間：12:00 – 20:00

換領地點：香港沙田凱悅酒店大堂層咖啡廳

官方網站：https://www.buys.hk/hyatt-shatin/html/poon-choi-to-go-2022-checkout-zh.html?fbclid=IwAR0d3LY2VLH5wJ3CsYVA9Z5JeVRLsOW_brI9AV9sdRjairPJDanBCwt-fiQ



盆菜2023【4】富豪酒店集團

茹素的朋友可能會對盆菜卻步，因為盆裡充滿豬油、鮮肉，不太適合自己。不過，富豪酒店的「上珍菌原隻素鮑齋盆菜」，就令只吃素的朋友能夠一同品嘗！盆菜中具有齋鮑魚、植物雞、植物魚、素柱甫等素食食材，以南乳汁調味。酒店更標榜素食盆菜低脂肪、高蛋白、高纖維與高膠質。

（圖片來源：富豪國際酒店集團）

2023年1月15日前訂購盆菜的朋友，更可免費獲贈賀年糕點椰汁年糕一條（需於1月21日前另行領取）。

價錢：六位用：$938 （需提早72小時前預訂）

最後接受預訂日期：直至另行通知

換領日期：直至另行通知結束

換領時間：12:00 – 20:00

換領地點：富豪酒店旗下餐廳紅軒（赤鱲角）、磊（赤鱲角）、富豪金殿（銅鑼灣）、富豪軒（尖沙咀）、富豪坊（沙田）

官方網站：https://eshop.regalhotel.com/products/vegetarian-poon-choi-takeaway



盆菜2023【5】九龍酒店

九龍酒店龍逸軒推出「鮑羅萬有喜慶盆菜」，當中有原隻八頭鮑魚、花膠、日本精選元貝、虎蝦、鵝掌、自家制燒腩肉、豉油雞、蠔豉、花菇及日本蘿蔔等十多種食材，而且用秘製醬汁製成，味道香濃。不過記得需3個工作天前預訂。

（圖片來源：01空間）

價錢：2位用：$668（原價：$738）；4位用：$1304（原價：$1438）；6位用：$1758（原價：$1938）；12位用：$3300（原價：$3638）

最後接受預訂日期：直至另行通知

換領日期：即日起至2023年2月28日 (請於預訂時指明自取日子)

換領時間：11:00 – 21:00

換領地點：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓 龍逸軒

網站：https://bit.ly/3XpGyxA

盆菜2023【6】周中

周中師傅亦推出極上鮑參金蠔豐盛盆菜，當中有18款食菜，有鮑魚、海參、花膠、金蠔、瑤柱、魚肚、海蝦、腩肉、花菇、走地切雞、燒鴨、豬皮、花枝丸、魚蛋、香芋頭件、牛肋條、蘿蔔、鴨掌等，主打無味精及防腐劑，少見地還會附有秘製麻辣汁、秘製鮑汁及上湯一樽，而且免費送貨，還會送東坡肉製法炆原隻豬手一隻（送完即止）。注意需5個工作天前預訂。

價錢：6人用$1,798（原價 $2,298）(每日限量50盆）；10人用$2,398（原價 $2,898）(每日限量50盆）

最後接受預訂日期：直至另行通知

送貨日期：2023年1月13至31日

網站：https://bit.ly/3CFcy93

盆菜2023【7】港島海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店君綽軒的極品鮑參翅肚盆菜，當中有鮑魚、原條海參、厚花膠、魚翅、特級瑤柱，再配上花菇、鵝掌及大蝦等各種食材，以鮑魚汁燜扣。如果是素食者的話，還可選擇十八羅漢上素盆菜。

價錢：極品鮑參翅肚盆菜2人用 $778 (原價：$788）、3人用 $1178 (原價：$1188）、4人用 $1468 (原價：$1488）；十八羅漢上素盆菜2人用$630 (原價：$638）、3人用$944 (原價：$958）、4人用$1250 (原價：$1268）

換領日期：即日起至2023年1月31日

換領時間：12:00 – 21:00

換領地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓

網站：https://bit.ly/3GXASWm

盆菜2023【8】一粥麵

除了酒店，部份連鎖餐廳亦推出盆菜，一粥麵更推出「鮑魚聚寶盆」套餐，讓大家一併享受其他美點！除了加入十頭鮑魚、北海道宗谷瑤柱、韓國蠔隻等食材的盆菜，套餐同時包含紅燒花膠肉絲素翅與臘味糯米飯，滿足胃口較大的朋友！在1月18日前訂購盆菜，更能享有8折「早鳥優惠」！

（圖片來源：一粥麵）

訂購鮑魚盆菜時，大家亦可分別以$48加購黃金皇子乳鴿或紅燒原隻豬手及$98加購揚州炒飯，跟朋友大快朵頤。

價錢：六位用（套餐）：$1,088 ；六位用（淨盆菜）：$988（早鳥優惠：$788）（需提早2個工作天前，1月21至1月25日不接受訂購）

最後接受預訂日期：1月20日

換領日期：1月13日 – 1月25日

換領時間：15:00 – 19:00（1月13日 – 1月20日）初一至四：12pm～3pm（1月21日 – 1月25日）

換領地點：指定一粥麵分店（分店位置可參閱官方網站）

官方網站：https://ss-poonchoi.order.place/order/brand/5670947268853760/order-history?back=true



盆菜2023【9】太興

每年皆標榜盆菜「足料」的太興，今年推出3款盆菜，分別是供12位用的「極品鮑魚開心大盆菜」、8-10位用的「極品鮑參花膠至尊盆菜」及6位用的「鮑魚豐盛盆菜」，全部都備有原隻蠔皇鮑魚。 供8人以上享用的盆菜會附送不銹鋼大湯殼，不用怕朋友家中沒有適合的餐具分配食物。

（圖片來源：太興）

即日到1月14日期間，所有盆菜提供優先價優惠！而於1月21日至1月23日之外的日子領取盆菜，可額外得到$50優惠。

價錢：十二位用：$2,030（優先價：$1,930） ；八至十位用：$2130（優先價：$2,030）；六位用：$888（優先價：838，選擇於1月21日至1月23日領取不能使用優惠）（需提早3個工作天前訂購）

最後接受預訂日期：2月1日

換領日期：即日起2月5日

換領時間：於訂購時確認

換領地點：機場、又一城分店外的所有太興分店

官方網站：https://www.fanfanslife.com/bdd001_c/punchoi-large.html



盆菜2023【10】大快活

大快活今年推出5款盆菜套餐，全部皆附有甜品或糖水！多個套餐亦包含伊麵或烏冬，更配備京都豬排或南乳燒腩卷等小食。胃口較小的朋友不用怕，除套餐外，也可以單點盆菜，品嘗灼蝦、花膠、鮑魚、紅燒肉等食材。大快活的盆菜亦非常實惠，只不過是$498起！

（圖片來源：大快活）

價錢：新春六人盆菜：$498 ；新春十二人盆菜：$888；迎春接福六人餐：$898；迎春接福十二人餐：$1,298；富貴吉祥六人餐：$948；富貴吉祥十二人餐：$1,348；新春滋味三寶：$804（需提早3個工作天前訂購）

最後接受預訂日期：直至另行通知結束

換領日期：直至另行通知結束

換領時間：直至另行通知結束

換領地點：於訂購時確認

官方網站：https://bit.ly/3ifzAN1



盆菜2023【11】農

別以為只有連鎖式的餐廳提供盆菜，一些小餐店亦有自家製作！喜歡吃辣的朋友，千萬不要錯過位於科學園「農」餐廳親自製作的「惹味川椒麻辣盆菜」及「農濃花膠傳統盆菜」 。這2款盆菜加入了野生椒乾、川椒乾、花椒、八角，辣味充重！害怕辣的朋友則可以選擇配有台灣直送素海參、素蝦和白茄子的「全素盆菜」。

（圖片來源：農）

價錢：惹味川椒麻辣盆菜：$1,488起 ；農濃花膠傳統盆菜：$1,388；全素盆菜：$888起（需於前4天訂購，不包括星期日及公眾假期）

最後接受預訂日期：1月31日

換領日期：1月15日 – 2月5日

換領時間：11:30 – 22:00

換領地點：農

官方網站：https://www.facebook.com/farmrestauranthongkong



盆菜2023【12】申子居酒屋

申子居酒屋再度推出龍蝦盆菜！「極上の龍蝦日式盆菜」裡藏有鮮活波士頓龍蝦 、廣島蠔、北海道帆立貝、日本磯煮鮑魚 等產自海外的食材，除了這些新穎的材料，盆菜裡亦有雞肉（日式照燒雞件）、豬肉（汁煮一口芝士豚肉）及鹿兒島豬軟骨等傳統食材，同時適合求新鮮及守舊的朋友！

（圖片來源：申子居酒屋）

若大家以自取方式領取盆菜，可得到95折優惠。盆菜以全人手製作，數量有限，有興趣的朋友應盡快預訂！

價錢：二至四人份：$2200；四至六人份：$2,600（數量有限，滿額即止）

最後接受預訂日期：不定，滿額即止

換領日期：1月14、15、20、21日

換領時間：於訂購時確認

換領地點：申子居酒屋

官方網站：https://www.facebook.com/shinkohk/



盆菜2023【13】Deardeli

已吃膩了傳統的盆菜？來嘗嘗魚生盆菜吧！九龍灣Deardeli餐廳一反傳統，推陳出新，提供「花雕醉盆菜」 與「極品香辣雞煲盆菜」。當中，前者放滿磯煮大鮑魚、老虎蝦、日本八爪魚片及日本北寄貝；後者配備大連12頭鮑魚、大海蝦、白老虎參等高級食材！讓您的味蕾有新的體驗！

（圖片來源：Deardeli）

價錢：花雕醉盆菜：$788起；極品香辣雞煲盆菜：$1,088起（數量有限，滿額即止）

最後接受預訂日期：直至另行通知結束

換領日期：直至另行通知結束

換領時間：11:30 – 20:00

換領地點：Deardeli Ltd

官方網站：https://www.deardeli.com/products/huadiao-drunk-poon-choi-4-6-people



盆菜2023【14】八鄉南苑盆菜專家

相信部份朋友不但受不了新派盆菜的衝擊，還喜愛傳統風味。八鄉南苑開業已約30年，盆菜皆由擁有多年烹飪經驗的老師傅所悉心製作，適合喜愛「原汁原味」的朋友。八鄉南苑更是少有仍堅持以柴火製作盆菜的食品供應商。

（圖片來源：八鄉南苑盆菜專家）

價錢：極品圍村盆菜 ：$1,288起；傳統圍村盆菜：$898起（數量有限，滿額即止）

最後接受預訂日期：直至另行通知結束

換領日期：直至另行通知結束

換領時間：於訂購時確認

換領地點：於訂購時確認

官方網站：https://www.poonchoi.hk/?fbclid=IwAR19Qkvq_WrBXuREr-oakqXvxVDkosnDwmLP0jLIqUwo08xxk3v_QnNclzI



盆菜2023【15】如意冰室私房菜

即將因租約期滿且未能覓得新址的灣仔如意冰室私房菜，暫定於今年最後一次向大家提供盆菜。餐廳今年供應「鮑參豐盛聚寶盆菜」及「鮑魚風味盆菜」2款盆菜，當中，2人份量的「鮑魚風味盆菜」僅售$398，為12間推薦食肆之中，價錢最低，仍然有鮑魚、大蝦、柱脯、鯪魚球等海鮮食材的盆菜，同時亦有鵝掌、切雞，性價比高！

（圖片來源：如意冰室私房菜）

價錢：鮑參豐盛聚寶盆菜：$638起；鮑魚風味盆菜：$398起（數量有限，滿額即止）

最後接受預訂日期：1月24日

換領日期：1月14至1月26日

換領時間：於訂購時確認

換領地點：如意冰室私房菜

官方網站：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064081600112

