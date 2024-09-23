名古屋機場交通｜鐵路／既士／渡輪　出市區3大方法直達市中心

名古屋機場交通——出市區3大方法！到日本中部旅遊，不少人會選擇於新特麗亞名古屋中部國際機場入境，皆因這個機場是全日本中部航線最多的機場，亦鄰近熱門旅遊目的地——名古屋市、白川鄉所在的中京圈以及金澤市、能登町所在的北陸地區。記者為大家整合了資料，讓大家知道從機場入境後怎樣前往中部各大城鎮。



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新特麗亞名古屋中部國際機場（圖片來源：新特麗亞名古屋中部國際機場）

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新特麗亞名古屋中部國際機場簡稱「中部機場」或「名古屋機場」，設有鐵路前往中京圈最大城市——名古屋市，亦有多條巴士路綫前往中京圈中各大城鎮。除了陸上交通工具，名古屋機場亦有高速渡輪前往三重縣津市，不用害怕旅途中遇上塞車。

名古屋機場交通出市區方法【1】名古屋鐵道

第一個名古屋機場交通出市區方法是名古屋鐵道。名古屋鐵道營辦的名鐵特急綫有列車由機場直達名古屋市！名鐵特急綫分別由「μ-SKY」、特急列車、急行列車以及準急列車所運作。當中，「μ-SKY」車程最短，只要28分鐘便能抵達名古屋市中心，特急列車、急行列車及準急列車，則需時37至55分鐘到達市中心，不過其票價較為便宜。

要注意，部份快速特急及特急列車之班次會以較豪華的「μ-SKY」列車運行，乘搭該些班次的乘客需多繳付450日圓（約$24）附加費。

購票方法：中部國際空港站｜Klook｜KKday

收費：由中部國際空港站至名鐵名古屋站

1430日圓（約港幣$78）（μ-SKY）；980日圓（約港幣$53）（其他列車）



名古屋機場交通出市區方法【2】機場巴士

名古屋機場設有由多間營辦商（句括名鐵巴士、三重交通、遠州鐵道等）開設的巴士路綫前往中京圈及鄰近地區的各大城鎮，包括較多旅客到訪的愛知縣的名古屋市、豐田市；靜岡縣的濱松市以及長島溫泉所在的三重縣長島町。

但要注意，現時三重交通巴士公司（往近鐵四日市、桑名站前、長島溫泉、金城埠頭、名古屋站）所有航班暫時停運。

名鐵巴士（圖片來源：名鐵巴士）

雖然巴士車程平均較鐵路長，中途亦可得因塞車而令行程延誤，但是部份巴士路線能夠直達多間酒店與景點，攜帶大型行李的旅客也不用擔心轉車時要將行李搬上搬落，要找月台轉車構成不便。

機場巴士

購票地點：名古屋機場巴士售票處

價格：460日圓（約港幣$25）起



名古屋機場交通出市區方法【3】高速渡輪

陸路之外，旅客抵達名古屋機場後可選擇水路離開。名古屋機場設有航程約45分鐘的高速渡輪前往三重縣津市。下船後，可轉乘其他交通工具到伊勢神宮、赤目一志峽縣立自然公園、湯之山溫泉等縣內的旅遊景點。

除即場購票外，大家可以在乘船時提早在官方網站上預約座位並購票，以免心儀航班滿座，無法乘搭。

高速渡輪

購票地點：名古屋機場碼頭

價格：2,980円日圓（約港幣$161）



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