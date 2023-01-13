【2023日本櫻花預測】即將踏入2023年春季，日本各地的櫻花準備開花，記者整合東京、大阪、北海道札幌、青森、廣島、京都等，共14大日本主要都市，2023櫻花開花及滿開時間表，最早3月尾有得睇，準備春季去日本賞櫻的朋友要Bookmark定了！

2023日本櫻花預測出爐！東京/大阪/北海道等14大都市開花預想期

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（圖片來源：Unsplash/andy-he）

準備踏入2023年春天，日本東京、北海道札幌、京都、大阪、廣島等地，將陸續出現櫻花！跟據日本氣象株式會社的資料顯示，2023日本全國櫻花的整體開花時間，比往年稍遲，意味著大家可以再等一等，看看能否搶到較晚時間的機票去日本賞櫻了！

（圖片來源：Unsplash/aj）

日本氣象株式會社2023日本櫻花預測：

日本櫻花時間【1】北海道札幌

開花時間：5月2日

滿開時間：5月5日

日本櫻花時間【2】青森

開花時間：4月22日

滿開時間：4月26日

日本櫻花時間【3】宮城仙台

開花時間：4月8日

滿開時間：4月13日

日本櫻花時間【4】東京

開花時間：3月22日

滿開時間：3月30日

日本櫻花時間【5】石川金沢

開花時間：4月4日

滿開時間：4月10日

日本櫻花時間【6】長野

開花時間：4月9日

滿開時間：4月15日

日本櫻花時間【7】愛知名古屋

開花時間：3月25日

滿開時間：4月4日

日本櫻花時間【8】京都

開花時間：3月27日

滿開時間：4月5日

日本櫻花時間【9】大阪

開花時間：3月28日

滿開時間：4月5日

日本櫻花時間【10】和歌山

開花時間：3月27日

滿開時間：4月4日

日本櫻花時間【11】廣島

開花時間：3月26日

滿開時間：4月4日

日本櫻花時間【12】高知

開花時間：3月22日

滿開時間：3月30日

日本櫻花時間【13】福岡

開花時間：3月23日

滿開時間：4月1日

日本櫻花時間【14】鹿兒島

開花時間：3月27日

滿開時間：4月7日

（圖片來源：日本氣象株式會社官網截圖）

日本氣象株式會社官網：https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/

お天気ナビゲータ官網：https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/sakura/sakura_hw.html



日本櫻花通常由日本南部向北部陸續開花，在開花後約5至7日內會迎來「湖開」的景象，可以看到滿街粉色的櫻花樹；滿開過後數天內，櫻花就會進入「吹雪」期，屆時可以看到櫻花雨落下的美景。

（圖片來源：Unsplash/akira-deng）

日本各地的櫻花開花實際情況，會受天氣及溫度等影響，日本氣象株式會社將會在1月26日，再次公布最新2023日本櫻花開花時間表預測，想去日本賞櫻的朋友，記得要留意最新消息了！