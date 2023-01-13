2023日本櫻花預測出爐！東京/大阪/北海道等14大都市開花預想期
【2023日本櫻花預測】即將踏入2023年春季，日本各地的櫻花準備開花，記者整合東京、大阪、北海道札幌、青森、廣島、京都等，共14大日本主要都市，2023櫻花開花及滿開時間表，最早3月尾有得睇，準備春季去日本賞櫻的朋友要Bookmark定了！
2023日本櫻花預測出爐！東京/大阪/北海道等14大都市開花預想期
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準備踏入2023年春天，日本東京、北海道札幌、京都、大阪、廣島等地，將陸續出現櫻花！跟據日本氣象株式會社的資料顯示，2023日本全國櫻花的整體開花時間，比往年稍遲，意味著大家可以再等一等，看看能否搶到較晚時間的機票去日本賞櫻了！
日本氣象株式會社2023日本櫻花預測：
日本櫻花時間【1】北海道札幌
開花時間：5月2日
滿開時間：5月5日
日本櫻花時間【2】青森
開花時間：4月22日
滿開時間：4月26日
日本櫻花時間【3】宮城仙台
開花時間：4月8日
滿開時間：4月13日
日本櫻花時間【4】東京
開花時間：3月22日
滿開時間：3月30日
日本櫻花時間【5】石川金沢
開花時間：4月4日
滿開時間：4月10日
日本櫻花時間【6】長野
開花時間：4月9日
滿開時間：4月15日
日本櫻花時間【7】愛知名古屋
開花時間：3月25日
滿開時間：4月4日
日本櫻花時間【8】京都
開花時間：3月27日
滿開時間：4月5日
日本櫻花時間【9】大阪
開花時間：3月28日
滿開時間：4月5日
日本櫻花時間【10】和歌山
開花時間：3月27日
滿開時間：4月4日
日本櫻花時間【11】廣島
開花時間：3月26日
滿開時間：4月4日
日本櫻花時間【12】高知
開花時間：3月22日
滿開時間：3月30日
日本櫻花時間【13】福岡
開花時間：3月23日
滿開時間：4月1日
日本櫻花時間【14】鹿兒島
開花時間：3月27日
滿開時間：4月7日
日本氣象株式會社官網：https://n-kishou.com/corp/news-contents/sakura/
お天気ナビゲータ官網：https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/sakura/sakura_hw.html
日本櫻花通常由日本南部向北部陸續開花，在開花後約5至7日內會迎來「湖開」的景象，可以看到滿街粉色的櫻花樹；滿開過後數天內，櫻花就會進入「吹雪」期，屆時可以看到櫻花雨落下的美景。
日本各地的櫻花開花實際情況，會受天氣及溫度等影響，日本氣象株式會社將會在1月26日，再次公布最新2023日本櫻花開花時間表預測，想去日本賞櫻的朋友，記得要留意最新消息了！
1. 2023年日本櫻花將在何時起開花？
2023年日本櫻花預計最早在3月下旬開花，各地開花時間不一，詳情可參閱內文。
2. 2023年日本櫻花可在哪些地方看到？
本文整合了14大日本主要都市的2023年日本櫻花開花時間，包括東京、大阪、廣島、北海道札幌、愛知名古屋等，詳情可參閱內文。