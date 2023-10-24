東莞景點｜5大景點近高鐵　梵高星空藝術館/ 清溪墟夜市/名園可園

東莞景點推介！高鐵香港段增設了經東莞前往廣州東的列車，《香港01》「好食玩孩」記者為大家整合了資料，讓大家「遊高鐵河」到東莞後有甚麼景點值得參觀。對廣東各縣市有興趣的朋友，可以順便看看廣州酒店及佛山酒店推薦。

678藝時代文創風情街（圖片來源：678藝時代文創風情街）

高鐵目前每日有6班車經車莞前往廣州東。要值得注意的是東莞面積頗大，具有2座高鐵站——東莞站及東莞南站。兩站距離並不太相近，到東莞旅遊前宜先計劃好行程，以免下錯車，浪費了時間。

（圖片來源：港鐵）

東莞景點【1】東莞梵高星空藝術館

東莞梵高星空藝術館以新科技重新展現多幅梵高生前的畫作，讓大家親身走進梵高所繪畫的世界。館內的沉浸式互動藝術裝置，以光影、錯覺等效果，帶大家走進《奧維爾教堂》、摘下《花瓶裏的十二朵向日葵》裡的花朵及於《星空》下欣賞夜色。遊走於梵高內心世界的同時，大家不妨拿出相機「打卡」，記錄這趟夢幻之旅。

地址：東莞市城區片區祺峰路莞城段200號8單元217萬科城市廣場2層

建議交通：乘搭地鐵2號綫，於旗峰公園站下車再步行約10分鐘。

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵「東莞火車站」站，乘搭地鐵2號綫，再用上述建議前往

由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往



東莞景點【2】清溪墟

清溪墟是結合美食與娛樂體驗的園區。大家到美食街倘佯，可以發現炸串燒烤、車輪餅、花甲粉、燒仙草等特色美點已在等待着您的品嚐。吃飽後，遊客可以登臨架空玻璃步道，察看整個園區的風景。架空玻璃步道的盡頭，有一座以金屬條模仿歐洲建築風格而建的「玻璃屋」。

入夜後，「玻璃屋」會被色彩斑斕的射燈投射，成為大放異彩的地標，每晚吸引着不少網絡紅人來趁墟。墟內亦不時舉辦舞蹈、歌唱等精彩表演，讓遊客感受文化氣息。

地址：東莞市清溪鎮盛和新都會（近公益街西）

交通：乘搭公交797路，於清溪圖書館站下車再步行約5分鐘

由東莞站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞南站，再用下述建議前往

由東莞南站前往：出站後乘搭的士前往，車程約30分鐘



東莞景點【3】678藝時代文創風情街

屬於鄉村振興項目的678藝時代文創風情街由老舊的新四油榨村所修葺而成。裝修工程由藝術家所參與，為村落添加藝術色彩，將黑白電視、唯我檸檬茶、飛人佐敦、超級馬里奧等70、80年代流行的風物在街頭重現。今天，風情街上生動有趣的壁畫、雕像、大地藝術品給引着各地文青前來「打卡」留念。

地址：東莞市橫瀝鎮新四油榨村路五巷

交通：乘搭公交325／501路，於新四油榨村站下車再步行約5分鐘

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的「東莞火車站」公交總站，乘搭公交325路，於新四油榨村站下車，步行約5分鐘

由東莞南站前往：乘搭城際鐵路到常平站，出站後前往毗鄰的「常平火車站」公交總站，乘搭公交399路，於小田頭站下車再步行約10分鐘



東莞景點【4】可園

座落於東莞水道畔的可園是「廣東四大名園」之一。可園由清代東莞人張敬修被罷官並還鄉後籌建，他將自己的居所和書齋同時建設於庭院內，充份利用空間。園內景色優美，假山、橋樑、窗雕與城樓林立，嶺南畫派的祖師居巢到訪該處後更曾作詩歌頌可園之美。可園的建築空間曲折豐富，四通八達，讓大家感到生動有趣。

地址：東莞市城區片區可園路32號

交通：乘搭公交16/X18路，於可園北路下車

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵2號綫「東莞火車站」站乘公交X18路，於可園北路站下車。

由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往



東莞景點【5】東莞玉蘭大劇院

東莞玉蘭大劇院由著名劇院設計師卡洛斯．奧特主持設計，以在跳舞時飛揚的裙擺作設計概念。劇院內的多個劇場，均上演過無數歌劇、演唱會及舞台劇，包括於環球巡迴的知名舞台劇《貓》及周杰倫作品音樂劇《不能說的秘密》。

地址：廣東省東莞市城區片區鴻福路96號

交通：乘搭地鐵2號綫，於鴻福路站下車再步行約20分鐘。

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵「東莞火車站」站，乘搭地鐵2號綫，再用上述建議前往由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往

