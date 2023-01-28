澳門美食2023｜「炭火現烤」雞蛋仔格仔餅　懷舊小食消失中咪走寶

依家澳門嘅煙火氣，正在逐漸恢復，心心念念想去嘅寶藏小店，都喺度努力咁逐間打卡。

第一站就係興二。



隱身鬧市嘅懷舊街邊檔

位於嘉華門口嘅懷舊街邊檔「興二夾餅小食」，被澳門人默默愛咗好多年。如果唔係本地人推介，可能會無意中錯過哩家寶藏街邊小吃店。

由炭烤出黎嘅格仔餅香氣四溢，滿街飄散，令人遠遠聞香而來，一份均價$15嘅格仔餅同雞蛋仔，好食又平。趁熱食，蛋香濃郁，口感焦脆，唔同於尋常濕軟嘅夾餅（格仔餅）。

炭火烤出嚟的格仔餅雞蛋仔真係買少見少，難得澳門仲有，點可以唔試下👇👇👇

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一代澳門人嘅摯愛味道

「格仔餅」 明火現烤

鐵餅模具被預熱至一定溫度，再加上面蛋漿液，烤製約4-5分鐘，期間根據長久積累嘅經驗翻轉鐵餅，咁樣先烤得均勻，令面呈金黃色，當格仔餅仲熱嘅時候，再根據個人嘅口味塗抹花生醬、牛油、煉奶、砂糖……

現做現賣

剛出爐嘅格仔餅，每一啖都充滿咗濃郁嘅蛋香，外皮焦脆，裡面綿軟，花生醬同煉奶組合甜度適中，好食唔膩，係本地人細個時鍾意嘅老味道。

「雞蛋仔」

經典嘅港式小食，一啖夢回童年。

從機器中飄出濃郁嘅奶香時，4-5分鐘嘅等待時間都令人感到焦急。型似蜂巢狀嘅雞蛋仔，金黃酥脆嘅外皮自帶港式風情，輕輕掰開散發誘人香味，忍唔住趁熱咬上一啖，外酥內軟，口感Q彈有韌性，越食越香！

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呢啲懷舊嘅街邊檔，雖談不上驚艷味蕾，但係真材實料嘅純粹，同從小食到大嘅情懷，都令無數人魂牽夢縈。希望開放過後，街邊檔口們仲可以恢復往日嘅生機，點燃城市嘅煙火氣。

興二夾餅小食

喺邊度食：澳門半島時代商業中心停車場門口

幾時有得食：09:00-20:00



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】