機場好去處｜飛機維修區賞絕美日落海景　與飛機合照影出日系感覺

一直以來都好想去「飛機維修區」近距離看飛機和欣賞日落，不過太多因素影響下而遲遲未出發，例如：天氣好不好？多雲嗎？多飛機升降嗎？難去嗎？好像很遠，有公共交通直達嗎？不去旅行入機場好像有點多此一舉的感覺......



結果我竟然在一個多雲的下午，決定入去飛機維修區，有時候想得太多會有所限制，反而想去就去，或許會有意外驚喜呢！（按圖看清沿途風光👇）

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一場來到飛機維修區，除了想碰一碰運氣看日落，當然也要在一些熱門位置打卡影相啦！在飛機維修區對出的海景猶如置身日本沖繩呢！在這裡可以拍出日系旅行照，怪不得那麼多人喜歡來這裡拍婚紗照啦！（當天也有一對新人在導航燈塔橋拍攝，所以我就跳過了這個打卡位喇！）

飛機維修區欣賞超美海景，按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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回程時我們不想走回頭路，所以一直向總站反方向走，由導航燈塔橋開始步行大約25-30分鐘，在總站前一個站「政府飛行服務隊」站上車，乘搭S52號巴士回東涌了！

飛機維修區

地址：赤鱲角飛機維修區

交通：在港鐵東涌站D出口巴士總站乘搭S52號巴士，在總站機場維修區下車



【本文獲「自由旅生」授權轉載。】