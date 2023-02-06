【香園圍口岸交通】中港兩地全面通關，香園圍口岸旅客通道正式啟用，各大公共交通已提供相應服務。本文整合3大前往香園圍口岸交通方法，全程車費最平$9.1起，就可以直達香園圍管制站，3日內來回更有優惠！即看香園圍口岸開放時間及交通方法詳情！

香園圍口岸｜3大交通方法+開放時間 車費$9.1起！3日內來回有優惠

香園圍管制站（圖片來源：政府新聞處）

隨著內地放寬免檢疫入境安排，香園圍/蓮塘口岸今日起（6日）開放予跨境旅客使用，以後往來中港兩地， 可以直達廣東東部（如汕頭、汕尾、潮州等）及鄰近省份（如福建、江西等）。香園圍口岸於2020年夏季啟用，是本港最新的邊境管制站，初期因疫情關係僅提供貨車通關服務，現已全面開通，吸引不少人使用該口岸過關。

香園圍/蓮塘口岸 開放詳情

開放時間：07:00 - 22:00（每日）

往返口岸： 香港香園圍邊境管制站 ↔ 蓮塘口岸

交通方法：專營巴士、專線小巴、的士



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大家留意於香園圍管制站出境後，可經客運大樓的行人天橋進入深圳市的蓮塘口岸入境，前往中國各縣市。大家可以選搭巴士、小巴或的士前往香園圍管制站。即看3大前往香園圍口岸交通方法！

香園圍管制站與一河之隔的蓮塘口岸（圖片來源：發展局）

香園圍口岸交通方法【1】專營巴士

城巴及九巴於今日起（6日）開始陸續營辦來往香園圍口岸的巴士路線，分別是由香園圍管制站來往上水（寶運路）的城巴B7線、來往大圍站的城巴B8線以及來往屯門站的九巴B9線。計劃行程時要留意！所有路線均由清晨服務至夜間，惟部份路線僅於星期六、日及公眾假期提供服務。

九巴B9線（圖片來源：九巴）

3條路線之中，其中城巴B7、B8線更提供「即日來回優惠」以及「三日來回證」優惠車票。大家即日以同一張八達通卡或城巴接受的電子支付工具，乘搭上述2條路線返回市區，回程車資會有所寬減。

另外亦可以八達通購買優惠車票「三日來回證」，登車時按八達通收費器右上角之按鈕，便能購買。「三日來回證」會保留於大家的八達通卡內。於三日內回港後，可以用同一張八達通輕觸收費器，屆時將不會扣除車費。

城巴B8線（圖片來源：城巴）

香園圍口岸交通｜城巴B7線

路線：上水（寶運路）↔ 香園圍邊境管制站

主要途經地區：粉嶺

正價車費：$9.3

即日來回優惠：$9.3（去程）+$8.5（優惠回程車費）

三日來回證：$17.1



香園圍口岸交通｜城巴B8線

路線：大圍站 ↔ 香園圍邊境管制站

主要途經地區：沙田、大埔

正價車費：$15

即日來回優惠：$15（去程）+$13.8（優惠回程車費）

三日來回證：$27.6

（只於星期六、日及公眾假期提供服務）



香園圍口岸交通｜九巴B9線

路線：屯門站 ↔ 香園圍邊境管制站

主要途經地區：元朗

正價車費：$19.3

（只於星期六、日及公眾假期提供服務）



香園圍口岸交通方法【2】專線小巴

從上水出發，除了可以乘搭巴士，也可乘搭專線小巴。前往香園圍口岸的新界專線小巴59S線即日起開始提供服務，全程車費$9.1，是目前直達香園圍管制站收費較便宜的交通路線。不過小巴存放行李位置有限，攜帶大型行李箱的朋友需自行留意。

上水站小巴總站（HK01攝）

香園圍口岸交通｜小巴59S號綫

路線： 上水站 ↔ 香園圍邊境管制站

主要途經地區：文錦渡、新屋嶺、打鼓嶺

車費：$9.1



香園圍口岸交通方法【3】的士

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往香園圍口岸。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。